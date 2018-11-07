 Заявление на биометрический паспорт теперь можно подать онлайн, - Госмиграция

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк на брифинге в Киеве в среду.
"Сегодня хочу представить еще один электронный сервис - это сервис онлайн-регистрация биометрических документов", - сказал Соколюк.
Он подчеркнул, что речь не идет о полном оформлении документов через интернет, поскольку человеку необходимо лично прибыть в миграционную службу, чтобы сфотографироваться и отсканировать отпечатки пальцев.
"Но сервис уменьшит время ожидания, время пребывания (при оформлении. - Ред.) и поможет увеличить количество граждан по оформлению этих документов, сказал глава миграционной службы.
По словам Соколюка, данные заполненной анкеты не будут сохраняться на серверах миграционной службы, а останутся в виде QR-кода или распечатки у гражданина.
Зашел я на этот сайт (igov.org.ua), выбрал я свой горог, а там "На жаль, поки що у Вашому регіоні неможливе надання цієї послуги в електронному вигляді.", хотя это ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР!!!
Петя и Ко известные пиздуны по развешиванию лапши
Там к заяве еще бумажки нужны, личная подпись на электронном сканере и фото, которое делает сотрудник.
Блд, заяву накатал, а следом едь самолично.
Ну и придурь!
Плохо, что тебя читать научили, а думать нет
"
Он подчеркнул, что речь не идет о полном оформлении документов через интернет, поскольку человеку необходимо лично прибыть в миграционную службу, чтобы сфотографироваться и отсканировать отпечатки пальцев.
"Но сервис уменьшит время ожидания, время пребывания (при оформлении. - Ред.) и поможет увеличить количество граждан по оформлению этих документов, сказал глава миграционной службы."
если не загран - вутренний-то зачем?