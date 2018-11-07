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 Заявление на биометрический паспорт теперь можно подать онлайн, - Госмиграция

Заявление на оформление биометрического паспорта украинцы теперь могут заполнить по интернету.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк на брифинге в Киеве в среду.

"Сегодня хочу представить еще один электронный сервис - это сервис онлайн-регистрация биометрических документов", - сказал Соколюк.

Он подчеркнул, что речь не идет о полном оформлении документов через интернет, поскольку человеку необходимо лично прибыть в миграционную службу, чтобы сфотографироваться и отсканировать отпечатки пальцев.

"Но сервис уменьшит время ожидания, время пребывания (при оформлении. - Ред.) и поможет увеличить количество граждан по оформлению этих документов, сказал глава миграционной службы.

По словам Соколюка, данные заполненной анкеты не будут сохраняться на серверах миграционной службы, а останутся в виде QR-кода или распечатки у гражданина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10 миллионов украинцев получили биометрические паспорта. Это ответ тем, кто говорил, что безвиз не нужен, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3095580
 
 
 Топ комментарии
 
Для "перемоги" треба посилання (лінк) на цей сервіс. І щоб він працював. Уже сьогодні. Без зависань.
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Этот дурак получал тот паспорт？
Там к заяве еще бумажки нужны, личная подпись на электронном сканере и фото, которое делает сотрудник.
Блд, заяву накатал, а следом едь самолично.
Ну и придурь!
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да. потужная и мыролюбная, как и безальтернативный гиперлуп.
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Для "перемоги" треба посилання (лінк) на цей сервіс. І щоб він працював. Уже сьогодні. Без зависань.
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да. потужная и мыролюбная, как и безальтернативный гиперлуп.
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Ага 1325я
Зашел я на этот сайт (igov.org.ua), выбрал я свой горог, а там "На жаль, поки що у Вашому регіоні неможливе надання цієї послуги в електронному вигляді.", хотя это ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР!!!
Петя и Ко известные пиздуны по развешиванию лапши
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Этот сервис не работает для 7 областей (не оккупированных)
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но на большей части РАБОТАЕТ УЖЕ. Скоро будет везде. Но тебе ж, пиздуну, абы украинскую власть побакланить и лизнуть жопу рашной!!
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Этот дурак получал тот паспорт？
Там к заяве еще бумажки нужны, личная подпись на электронном сканере и фото, которое делает сотрудник.
Блд, заяву накатал, а следом едь самолично.
Ну и придурь!
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ты, идиот, читать умеешь? "речь не идет о полном оформлении документов через интернет, поскольку человеку необходимо лично прибыть....Источник: https://censor.net.ua/n3095580"
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ты идиот! Какой смысл в онлайн заявлении, когда паспорт оформляется при наличии пакета документов, в том числе и заявления.
Плохо, что тебя читать научили, а думать нет
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Дигинират, ты читать умеешь что обсуждаешь?
"
Он подчеркнул, что речь не идет о полном оформлении документов через интернет, поскольку человеку необходимо лично прибыть в миграционную службу, чтобы сфотографироваться и отсканировать отпечатки пальцев.
"Но сервис уменьшит время ожидания, время пребывания (при оформлении. - Ред.) и поможет увеличить количество граждан по оформлению этих документов, сказал глава миграционной службы."
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Умолишенный инвалид, пойди и посмотри как это делается, где бумажка заявы самый никчемный папирець. Мля, та почему соевые все поголовно с отморожеными мозгами
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О, так ты с кацапо тв, гавкающие недоразумение, понятно😀😀😀
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а зачем
если не загран - вутренний-то зачем?
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ссылку почему не оставили на этот супер сервис????
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И уже в этой эл. очереди все занято. Пытался с утра на следующую дату и опять все занято.
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Я это пытаюсь сделать уже год (просто встать в очередь на прием онлайн) - представляете каково инвалиду или матери с детьми?
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Попробовал лично сдать,так сказали 3месяца меня будут проверять,т.к. беженец.Хотя 2года прописан в Одесской обл.
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правильно, что проверяют. Ты может норм, а твой сосед сепарничает. Как выявить? Проверить.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗаявление на биометрический паспорт теперь можно подать онлайн, - Госмиграция
 
 
 
 
 
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