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 Детектив сообщил, что после 15 ноября мне будут возвращены все загранпаспорта, - Омелян

Министр инфраструктуры Владимир Омелян полагает, что 15 ноября, по истечении срока действия обязательств в рамках расследования дела в его отношении, следствие Национального агентства по борьбе с коррупцией (НАБУ) вернет его паспорта.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в среду.

"Как вы знаете, вчера было завершено досудебное расследование, сейчас открыт доступ к материалам, будем оценивать", - сказал Омелян.

Отвечая на вопрос о том, будут ли продлена обязательства, которые действуют в отношении него, министр сказал: "Насколько мне сообщил детектив, 15 ноября истекают все ограничения и мне будут возвращены все заграничные паспорта".

Уточняя, означает ли это, что антикоррупционные органы не будут повторно обращаться для продления срока обязательств, Омелян сказал: "насколько мне сообщили, нет, но посмотрим, тут же ничего прогнозировать нельзя".

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ завершило расследование "дела Омеляна"

Напомним, 13 сентября сотрудники НАБУ вручили министру инфраструктуры Омеляну подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.

Сам министр заявил о сотрудничестве руководства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с украинскими политиками и намерении подать на бюро в суд. Он категорически отверг коррупционные обвинения в своей адрес и заявил, что не будет подавать в отставку с должности.

В свою очередь, в НАБУ назвали заявления министра Омеляна о предъявленном ему подозрении "манипуляцией фактами".

14 сентября Соломенский районный суд города Киева решил отпустить министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна на поруки.

Источник: https://censor.net.ua/n3095577
 
 
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Омеляша, а ты куда собрался? В Америку - рожать?
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теоретически их можно получить 4, 2 гражданских и 2 дипломатических
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Шото долго омэлю мурыжат, обычно всем намного быстрее возвращали
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теоретически их можно получить 4, 2 гражданских и 2 дипломатических
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дипломатический паспорт неудачникам из ГРУ в Солсбери не отобтрали,именно по ним вычислили дураков путлера
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Омеляша, а ты куда собрался? В Америку - рожать?
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Мабуть той випадок,коли ти вже зробив собi новi,а тобi старi вертають Детектив повідомив, що після 15 листопада мені повернуть усі закордонні паспорти, - Омелян - Цензор.НЕТ 7967
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У омеляна личный детектив в набу? "Насколько мне сообщил детектив..."Сколько-сколько стоит инфа? А, омелян?
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Ну и слава Богу. Сможет поехать к семье в Америку.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДетектив сообщил, что после 15 ноября мне будут возвращены все загранпаспорта, - Омелян
 
 
 
 
 
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