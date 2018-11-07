 Детектив сообщил, что после 15 ноября мне будут возвращены все загранпаспорта, - Омелян

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в среду.
"Как вы знаете, вчера было завершено досудебное расследование, сейчас открыт доступ к материалам, будем оценивать", - сказал Омелян.
Отвечая на вопрос о том, будут ли продлена обязательства, которые действуют в отношении него, министр сказал: "Насколько мне сообщил детектив, 15 ноября истекают все ограничения и мне будут возвращены все заграничные паспорта".
Уточняя, означает ли это, что антикоррупционные органы не будут повторно обращаться для продления срока обязательств, Омелян сказал: "насколько мне сообщили, нет, но посмотрим, тут же ничего прогнозировать нельзя".
Напомним, 13 сентября сотрудники НАБУ вручили министру инфраструктуры Омеляну подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.
Сам министр заявил о сотрудничестве руководства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с украинскими политиками и намерении подать на бюро в суд. Он категорически отверг коррупционные обвинения в своей адрес и заявил, что не будет подавать в отставку с должности.
В свою очередь, в НАБУ назвали заявления министра Омеляна о предъявленном ему подозрении "манипуляцией фактами".
14 сентября Соломенский районный суд города Киева решил отпустить министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна на поруки.