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 XVI внеочередной съезд судей Украины состоится 19-20 декабря, - ССУ

Согласно решению Совета судей Украины от 1 ноября 2018 № 73, которое поступило в Высший совет правосудия 2 ноября 2018, объявлено о созыве XVI внеочередного съезда судей Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВСП.

В повестку дня XVI внеочередного съезда судей Украины включен вопрос об избрании членов Высшего совета правосудия.

Дата проведения съезда - 19-20 декабря 2018 года.

Место проведения ХVI внеочередного съезда судей Украины-Конгресс-холл отеля "Президент" по адресу: г.. Киев, ул. Госпитальная, 12.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четыре суда в Украине остались без судей, - Совет судей

Согласно требованиям статей 8, 9, 10 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" секретариат Высшего совета правосудия объявляет о начале приема документов от кандидатов для избрания членов Высшего совета правосудия съездом судей Украины.

Дата завершения приема документов - 24:00 18 ноября 2018 г.

Источник: https://censor.net.ua/n3095567
 
   
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йопть главные будкостроители собираются брюликолюбы и субъекты огромных имений и латифундий XVI внеочередной съезд судей Украины состоится 19-20 декабря, - ССУ - Цензор.НЕТ 4166
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потом пойдут пленумы и секретариаты - и прочие бабкопильные комитеты XVI внеочередной съезд судей Украины состоится 19-20 декабря, - ССУ - Цензор.НЕТ 8675
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не..не главные..элитная обслуга..нежно выражаясь..
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зачем????????? и за чей счет банкет????????
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1. тарифы согласовывать
2. а за чей счёт вообще любой банкет в этой стране?
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От там их всех под одной крышей и тавой! ... люстрировать ,без суда и следствия, гы.
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Добрый ты человек, ну дустом, так дустом.
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Заголовок зачётный, ещё и с украинским колоритом XVI позачерговий з'їзд суддів України відбудеться 19-20 грудня, - РСУ - Цензор.НЕТ 822
Вспомнилось:

Брежнев выступает перед комсомольцами.
Дорогие друзья! Партия посылала вас на фронт, партия посылала вас на освоение целины, а теперь мы вас посылаем на Х*Й!
Немая сцена. Кто-то сзади подсказывает:
- Леонид Ильич... там написано - "на XVII съезд ВЛКСМ..."
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Они, тему колядования в судебной системе, обсудить собираются...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоXVI внеочередной съезд судей Украины состоится 19-20 декабря, - ССУ
 
 
 
 
 
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