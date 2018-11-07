 Выделяем 500 млн гривен на зарплаты шахтерам государственных шахт, - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственній портал, решение представил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабмина.
По его словам, решение о финансировании шахт позволит удерживать ситуацию с выплатами зарплат шахтерам.
"Принимаем решение о выделении 500 млн на покрытие убытков шахт в государственной собственности. Там нужно делать глубокую реформу, которую должно предложить Министерство энергетики и угольной промышленности, - сказал Гройсман. - Также принимаем решение на обеспечение инсулином. Это тоже тяжелая сфера, но мы приводим в ней порядок".
Тут ведь очевидно то, что все деньги достаются посредникам, устранить которых вполне по силам нашему правительству - вот только желания нет - гораздо легче ведь урвать пол-миллиарда из бюджета, чем убрать интерес Ахметова-Кононенко.
у ахметки - ЧАСТНЫЕ
С обеспеспечением шахтерам невыкопаемости - танков.
А если точно - приезжаешь туда, определяешь шахтеров менеджерами да бухгалтерами.
Мордой тебя повозить по шахтам. Володя, дай людям работу. И если им не понравится - опять тебя мордой туда же. А если так как надо - обеспечь людей. Просто работой. Просто чтоб тебя не порвали. Мне побоку, например, но слегка сделай чтоб люди не шли колоть лес или копать янтарь.
Приехал - разрулил, люди работают. А не то, Володя, тебя просто возьмут и выбросят. Мы не Раска Федераска. Хотя... че я тута пишу то? Быдло и так стерпит.
Пишаємось твоїми проникливими словами, розумом . Не кожен може вигадати такі ротердамські схеми , та ще й змушувати людей дякувати за те, що їм мабуть колись виплатять їх зарплатню
он тока у него перед своим карманом и соевым хозяином