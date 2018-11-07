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 Политика Украины, Экономика
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Все про:задолженность (174) зарплата (1789) Кабмин (10713) шахтеры (502) Гройсман (4404)

 Выделяем 500 млн гривен на зарплаты шахтерам государственных шахт, - Гройсман

Кабинет Министров Украины принял решение о выделении дополнительно 500 миллионов гривен на покрытие финансовых убытков на государственных шахтах, а следовательно, обеспечение возможности выплаты зарплат шахтерам.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственній портал, решение представил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабмина.

По его словам, решение о финансировании шахт позволит удерживать ситуацию с выплатами зарплат шахтерам.

"Принимаем решение о выделении 500 млн на покрытие убытков шахт в государственной собственности. Там нужно делать глубокую реформу, которую должно предложить Министерство энергетики и угольной промышленности, - сказал Гройсман. - Также принимаем решение на обеспечение инсулином. Это тоже тяжелая сфера, но мы приводим в ней порядок".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шахтеры бастовали во Львове, требуя погашения задолженности по зарплатам и отставки министра Насалика. ФОТО (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3095565
 
 
 Топ комментарии
 
Почему зарплаты шахтеров не выросли от введения формулы Роттердам+
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Все в марте 2019 вернут. Март 2019 будет месяцем потужных реформ и сплошных покращень
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Во как, всем шахтерам пол лярда, а одному косюку уже лярд
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Почему зарплаты шахтеров не выросли от введения формулы Роттердам+
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Потому, что выросли капиталы Ахметова на несколько миллиардов. На всех не хватает даже Роттердам+.
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Потому что "роттердам+" - это в карман. А 500 млн. на зарплаты - из бюджета.
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А інші 600 млн.грн. пробачаємо (заборгованість по зарплатах шахтарям більше 1,1 млрд.грн.)
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Все в марте 2019 вернут. Март 2019 будет месяцем потужных реформ и сплошных покращень
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Да нет. Вот выберут потужного реформатора на второй срок - вот первым его "я обіцяю!" будет выплата задолженности по з/п!
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Вопрос в том, почему вообще возникла эта задолженность и почему нужно выделять доп финансирование шахтам при таких заоблачных тарифах.
Тут ведь очевидно то, что все деньги достаются посредникам, устранить которых вполне по силам нашему правительству - вот только желания нет - гораздо легче ведь урвать пол-миллиарда из бюджета, чем убрать интерес Ахметова-Кононенко.
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косюк, по твоему, что без яхты остаться должен？
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а где бабло с рОтердама +...- что , все уже в оФщорах ..., как всегда
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Во как, всем шахтерам пол лярда, а одному косюку уже лярд
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так шахтёры на выборы деньжат не подкинут ...а косюк обязательно откатит
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Не шатай! Там все честно, косюк все на курей потрати, сколько там на каждый клюв перепадает, я запамятовал？ только помягче скажи, а то некоторые пенсы ценятся дешевле косюковских курей
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трусельманы, а почему ахметка гудок не выделит эти деньги со своих миллиардных прибылей, почему за все платит народ из бюджета?
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потому что шахты ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
у ахметки - ЧАСТНЫЕ
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А почему тогда государство то есть мы, компенсировало ахметову поданный им на оккупированные территории свет? Своими деньгами . Пусть бы шёл и частным образом выбивал сам свои деньги
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Регулировщик.... бУев, твоя задача - сделать либо рентабыльность, либо - закрыть шахты.
С обеспеспечением шахтерам невыкопаемости - танков.
А если точно - приезжаешь туда, определяешь шахтеров менеджерами да бухгалтерами.

Мордой тебя повозить по шахтам. Володя, дай людям работу. И если им не понравится - опять тебя мордой туда же. А если так как надо - обеспечь людей. Просто работой. Просто чтоб тебя не порвали. Мне побоку, например, но слегка сделай чтоб люди не шли колоть лес или копать янтарь.
Приехал - разрулил, люди работают. А не то, Володя, тебя просто возьмут и выбросят. Мы не Раска Федераска. Хотя... че я тута пишу то? Быдло и так стерпит.
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Спасибі, батьку ! Уклоняємося тобі за те, що ти тут вихваляєшся тим, що нарешті почав виконувати свій професійний обов`язок.
Пишаємось твоїми проникливими словами, розумом . Не кожен може вигадати такі ротердамські схеми , та ще й змушувати людей дякувати за те, що їм мабуть колись виплатять їх зарплатню
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не смеши тань - какой нах проф долг
он тока у него перед своим карманом и соевым хозяином
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Тетчер закрыла убыточные шахты и страна экономически выиграла. Зачем Украина покрывает убытки шахт, если дешевле их закрыть и покупать уголь в других местах?
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грося и тэтчер - ты сравнил образованную баронессу и винницкого барыгу с купленым дипломом Виділяємо 500 млн гривень на зарплати шахтарям державних шахт, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9769
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И, конечно, никто не будет расследовать почему нет денег на ЗП и куда они делись...
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пошукай по карманам соевой своры - даже следователь не нужен)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВыделяем 500 млн гривен на зарплаты шахтерам государственных шахт, - Гройсман
 
 
 
 
 
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