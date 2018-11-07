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 Политика Украины
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Все про:граница (3110) закон (2528) Порошенко (15703)

 Порошенко подписал закон об уголовной ответственности за незаконное пересечение госграницы

Президент Петр Порошенко подписал закон об уголовной ответственности для граждан страны-агрессора, если тех уличат в незаконном пересечении государственной границы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лигу", это видно в карточке документа на сайте Верховной Рады.

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Законопроект №7017 дополняет Уголовный кодекс статьей 331, которая предполагает тюремный срок до трех лет за незаконное пересечение границы Украины гражданином страны-агрессора или другим лицом в интересах страны-агрессора.

То же деяние, совершенное повторно или группой лиц, наказывается сроком от трех до пяти лет, а действия по ч. 1 и ч. 2 этой статьи, которые совершены с применением оружия, - лишением свободы на 5-8 лет.

18 октября Рада поддержала этот законопроект 243 голосами. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования. Подследственность по таким уголовным делам оставили за Службой безопасности Украины.

Как пояснила ранее представитель президента в парламенте Ирина Луценко, уголовная ответственность грозит тем, кому запрещен въезд в Украину, представителям силовых структур страны-агрессора, и тем, кто пересекает границу, чтобы нанести ущерб интересам государства.

Источник: https://censor.net.ua/n3095564
 
   
 Топ комментарии
 
возникает сразу вопрос, шо делать с Кокориным и Лолитой？
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Добре, що підписав. Весною 2019 р. буде фігурантом по цій справі.
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Шо, порохобот, ирисок соевых переел? Зубы сципыло? Найдешь в одном предложении, сказанным твоим хозяином в 2014, слова россия и агрессия, то обязательно шось напиши
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Это ж шо за страна-агрессор такая, шо скромно умалчивается спойсителем? Часом не та, которую он не мог заставить себя назвать агрессором весь 2014 год?
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Шо, порохобот, ирисок соевых переел? Зубы сципыло? Найдешь в одном предложении, сказанным твоим хозяином в 2014, слова россия и агрессия, то обязательно шось напиши
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Країна агресор визначена Радою
https://www.5.ua/polityka/rada-proholosuvala-za-zakonoproekt-shchodo-reintehratsii-ordlo-163269.html

Тупість свою не потрібно демонструвати так явно, ок? )))
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Малодца...быстро среагировал...
Одну акцию газпрома можешь получить прям завтра...у куратора....
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С каких это пор акциями кацапского монополиста распоряжается ахметовская собственность из славного Енакиево, центра борьбы за европейскую Украину?
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возникает сразу вопрос, шо делать с Кокориным и Лолитой？
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в тюряжку - там половину рады можно сразу туды запхать
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Добре, що підписав. Весною 2019 р. буде фігурантом по цій справі.
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тепер дирляндійців будуть судити не за тероризм а за незаконий перетен кордону зі зброєю - 5 років, а враховуючи "стояв на блок посту" - "3 умовно"
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Распространяется на запоребриковцев въезжающих в Крым по мосту, паромами, самолетами?
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Там нет ни украинских пограничников, ни украинских пограничных знаков. Так что нарушать там нечего...
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Серйозно? ))) Який розумний мокша, отримай медальку у Пуці )))
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А "незнание законов - не освобождает от ответственности" здесь будет работать?
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Заморятся дела открывать, только в Крым за год мотаются миллионы, плюс сами крымчане сейчас активно ездят скупляться по мосту более дешевой хавкой, тоже самое с ОРЛДО.
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Зачем так хитрО писать - типа, если не в интересах агрессора, то можно? а страна-агрессор вообще где-нибудь законодательно обозначена?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко подписал закон об уголовной ответственности за незаконное пересечение госграницы
 
 
 
 
 
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