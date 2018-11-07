 Порошенко подписал закон об уголовной ответственности за незаконное пересечение госграницы

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лигу", это видно в карточке документа на сайте Верховной Рады.

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Законопроект №7017 дополняет Уголовный кодекс статьей 331, которая предполагает тюремный срок до трех лет за незаконное пересечение границы Украины гражданином страны-агрессора или другим лицом в интересах страны-агрессора.

То же деяние, совершенное повторно или группой лиц, наказывается сроком от трех до пяти лет, а действия по ч. 1 и ч. 2 этой статьи, которые совершены с применением оружия, - лишением свободы на 5-8 лет.

18 октября Рада поддержала этот законопроект 243 голосами. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования. Подследственность по таким уголовным делам оставили за Службой безопасности Украины.

Как пояснила ранее представитель президента в парламенте Ирина Луценко, уголовная ответственность грозит тем, кому запрещен въезд в Украину, представителям силовых структур страны-агрессора, и тем, кто пересекает границу, чтобы нанести ущерб интересам государства.