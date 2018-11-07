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 Политика Украины
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 "Будем просить Верховную Раду переименовать УПЦ МП", - Филарет

Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) будет просить Верховную Раду переименовать Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) в Русскую православную церковь в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом, как пишет парламентская газета "Голос Украины", сообщил предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет.

Он отмечает, что священники и миряне, которые не захотят быть в Украинской православной церкви, должны называться Русской православной церковью в Украине. По его словам, Киевский патриархат обратится в Верховную Раду Украины с просьбой принять закон о единой православной церкви в Украине, а также об изменении названия УПЦ Московского патриархата на Русскую православную церковь в Украине.

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"Чего мы будем требовать? Чтобы в Украине была Украинская православная церковь и чтобы РПЦ не пряталась под названием "украинской", будучи по сути российской. И поэтому мы будем просить Верховную Раду, чтобы она приняла закон о том, что в Украине одна православная церковь, а вторая православная церковь должна называться русской. Тем более, богослужения совершаются на церковнословянском языке, проповедь - на русском, защищают интересы на востоке российские", - цитируют слова Филарета.

Он также подчеркнул, что сейчас Москва под видом защиты православных пытаться вмешаться в украинские церковные дела и нагнетать ситуацию вокруг процесса получения Томоса. Он также отмечает, что украинская сторона не допустит никакого насилия.

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Отметим, что "Украинская православная церковь" - это официальное юридическое название церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Источник: https://censor.net.ua/n3095557
 
   
 Топ комментарии
 
Головне, всі повинні розуміти що РУСЬ і «Россия», це абсолютно різні Держави.
Русь, це давня назва УКРАЇНИ, а «рОССія», це спадкоємиця Московського Улусу, Московії.
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Перейменувати,і надати статус релігійної секти.
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Далі буде ще цікавіше,кацапе.
Громада вирішить надати храм УПЦ-і підуть твої попи по миру
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Совет форумчанПравила форума
 
Просите переименовать в "Гундяевский педрилорхат хуйла".😁
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вот и весь выхлоп от томоса.
Заканчивается все банальной сменой вывески, можно расходиться
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Далі буде ще цікавіше,кацапе.
Громада вирішить надати храм УПЦ-і підуть твої попи по миру
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а там хуйло уже закон приняло о выдаче роспопам подьемных
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может он им ещё и епархии в Сибири нарежет?
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Бугогаааа
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Мало того теперь упц будет подчиняться турции...и где тут независимость упц?
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Независимость там, где нет кацапа и мордвина хуйлозависимого -вроде тебя тото котуньйо.
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Независимость,там где действуют законы
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Дурень ти, і шия в тебе немита... Вся Латинська Америка - католики. Так вони що, Італії підлеглі? А щодо "подчиняться турции", то я тебе трішки "просвіщу" - коли Нідерланди повстали проти засилля Іспанії та її інквізиції, то "гьози" - повстанці, носили на капелюхах значок або стрічку з написом: "Краще султан, ніж папа!". Так і справжні українці, носять в душі думку - "Краще Константинополь, ніж Москва!" От так, "манкурте внутріМКАДівський", справи виглядають...
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Солома у тебя в голове,просвещать он собрался меня..церковь вне политики
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Не по адресу, спрашивай у своего Гундяя
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Насмешил козляра,гундяй протеже хуйла,а я за Украину,чтоб ты знал
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Так що ж, ти "без соломи в голові", триндиш мені тоді про "турцію"? Туреччина - світська держава, Просто на її території, історично, розміщується всесвітній духовний центр православ"я... Іслам виник на території Саудівської Аравії, а мусульманських країн - з півсотні... Так вони що, підкоряються всі Ер-Ріяду?! Не знаю, може в мене в голові і "солома" (я туди не заглядав), однак, у тебе в голові взагалі нічого немає і вітер гуляє... Це ВЖЕ підтвердили, за десять хвилин існування мого коментаря на форумі, шестеро форумчан...
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А дальше- на большом банане, без вывески, домой в Бычегорск-Загорск, ибо непуй на православной канонической територии Киевской Руси, всяким сектам кацапским кровожадным, демагогии разводить о третьем мухосранске.
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Головне, всі повинні розуміти що РУСЬ і «Россия», це абсолютно різні Держави.
Русь, це давня назва УКРАЇНИ, а «рОССія», це спадкоємиця Московського Улусу, Московії.
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Всі речі потрібно називати своїми справжніми іменами. Єдине, що варто було б ще додати до назви "РПЦ в Україні" - сатанинська...😕
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Перейменувати,і надати статус релігійної секти.
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Правильней в "Московскую церковь Лубянского патриархата"
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не надо никого переименовывать...вселенский патриарх отменил принадлежность украинских епархий к рпц.у всех теперь церковь мать-константинополь.сначала патриарх варфоломей проведет обьединительный собор,там все автоматически и определится.
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Мабуть так і має бути. Адже Варфоломій запропонував для об'єднаної церкви назву "Православна церква в Україні". Отже решта церков є ніби поза світовим православ'ям. Утім, УПЦ КП пройшла й такий шлях. Нехай тепер кацапські попи відчують на своїй шкурі свої ж "арґументи" щодо неканонічності.
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Лаври та храми старіші від 100 років, як історичні пам'ятки, і так є власністю держави Україна, а церква тільки арендує.
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Запрещено к просмотру для Илона Маска
(подписано генералом Шредером)
Рекета Союз лутшая, космонавт всегда впиред аэронавта, подтверждено Хугом(ОБСе) и потом - все мы под твердью лазаем, так что если Маск не хочет анафемы.... то пусть молится, и возможно прощен будет.
без подписи, но под угрозой Анафемы, отец Отопридверий.
Подписано некто Кирилл(митройоблит и замироточен 1 раз и там два раза кадилом приударен).
Илон Маск - встрепенись!
Туго будет ведь!!1
Дристос тебя же зачал и себя тоже и всех тоже.
Счет тебе вышлем на б*гопротивную т.н."почту".
Гореть вечно хошь? Сделаем.....
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Не токо переименовать, а забрать все налоговые льготы и иные преференции. Да заодно и проверить законость аренды исторических храмов Украины. Хватит с ними цацкаться
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а які податкові льготи можуть бути іноземним агентам?
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находят лазейки на местном уровне. И таких примеров много
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Мені сподобалось.
https://www.youtube.com/watch?v=tK0nF1TFEH0
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А еще переименовать всех нехристианских богов.
У Филарета все в порядке?
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Это сделали немного раньше при князе Владимире....Купала-Иван креститель, Коляда Рождение Исуса, осеенее равноденствие -рождество богородицы, а саму Богородицу в Марию.... "Проситимемо Верховну Раду перейменувати УПЦ МП", - Філарет - Цензор.НЕТ 4098
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какой соевый наивняк на ветке: запретить, лавры забрать, церкви забрать, выгнать, по миру руспопы пойдут....тьфу.
Томос обязует обьединится церкви, а Филарет говорит о переименовании. Все!
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ок😀😀😀😀
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Так клюют на удочку солнцеликого,хотя в правилах написано не обмани
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Лаври забрати? та ні, повернути власнику.
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это кому, кто собственник？
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Навіщо пишешь якщо не знаєш? Власник Лавр держава, вони не нажать жодній з церков
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Дык я только слова соевой секты передал. Та и как повернуты власныку то, что ему пренадлежит я тоже не понимаю😀
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Лавра в государственной собственности. Такие объекты национального значения никому в собственность не передаются. Нижняя часть Киево-Печерской и Почаевская лавра переданы на 50 лет в аренду УПЦ МП
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Кстати, там одна беженка требует именно забрать
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В РОССИЙСКУЮ #;%:!*:%^&%;*
Не было на московии Руси никогда.


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А какое отношение имеет Верховная Рада к Церкви?
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Вірно ніякого, як і Московський сатанат, до речі...
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"к Церкви" - не має... А от "до Церкви" - так. Тому що "Церква" - це не тільки "об"єднання віруючих однієї конфесії, але і "релігійна організація", тобто, "юридична особа", яка діє згідно з чинним законодавством України. А Верховна Рада - законодавча гілка влади у державі, що ці закони встановлює. Крім того, ніхто не заважає депутатам ВР буть віруючими християнами...
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Київ Москву хрестив, Київ її і відспіває...
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Что мешало этому дряхлому церковнику обратиться с подобной просьбой в ВР раньше? И много ещё можно было инициировать полезных Украине вещей, если бы это чучело не тряслось за своё место у корыта и не исполняло бы волю гундяева. А теперь этот волосатый кусок холодца напрямую обвиняет и призывает покарать обычных граждан Украины, жителей Донбасса в произошедшем там, будто и не существует государства, обязанного защищать своих граждан.
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Пилять, да сколько можно?! Не русскую, а российскую!
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Потрошенко хуйлу подарок делает легализуя российский сатанат.

Ведь есть все основания просто прекратить российскую деятельность на территории Украины. Тем более такой вражеской организации, как РПЦ
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Вот непонятно,допустим депутат Розенблат ,который ходит в синагогу и будет указывать, как должна называтся православная Церковь?
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От і ЩЕ РАЗ побачимо -- хто у Верховній Раді українець, а хто москаль_гівнюк_зрадник...
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Ну только если на жива ловить, кто за это проголосует тот и зрадник. Что значит , московский сатанат , переименовывать в русскую церьковь?! Они или московский сатанат или на крайний гак -россииская церьковь но никак не Русская.
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"Московский сатанат" помоему лучше названия не придумать,голосуем)
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"зажопінська філія фсбшної орди" - вродь норм назва?!
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Я против!!!! Русь -киевская, с какого такого россииская церьковь должна называться русской? Она и должна называться либо МОСКОВСКОЙ либо РОССИЙСКОЙ но НИКАК НЕ РУССКОЙ
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Это как это ?! Русские богатыри со славного города Чернигов к русской церкви ( россиянскому сатанату) будут относиться исторически. Ненадушки. Россия и Русь это разное, не надо мешать их в одно
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А те кто считают себя потомками киевской Руси должны говорить что они Русичи, а не русскЕ.
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Уже явно выявлено что "русский" имя прилагательное , применяемое ко всякому кто забыл или стыдиться по своей умственной отсталости , своих корней и предков.
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предлагаю в КПСС-кегебешно путинская сатанинская секта
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дальше обязать установить кассовые аппараты и каждую свечку - по чеку. и до декабря не продержатся.
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Перейменувати а всі окуповані ними релігійні споруди повернути справжній УПЦ... Хай будують з нуля якщо матимуть бажання, натхнення і ватну підтримку
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Насильно переименовать невозможно никакую коммерческую организацию, коей, без сомнения, является киевский филиал РПЦ. Однако, абсолютно законной будет перерегистрация религиозных организаций, на которой будет отказано в названии "Марсианская церковь" из-за полного отсутствия марсианского происхождения )))
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Какая, на фиг, "Русская"?! Кацапский православный шариат.
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Назва "москаль" вирогідно пішла що в ті часи існувала країна "Моксель". Треба назвати "філіал моксельскої церкви".)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Будем просить Верховную Раду переименовать УПЦ МП", - Филарет
 
 
 
 
 
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