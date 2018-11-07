 "Будем просить Верховную Раду переименовать УПЦ МП", - Филарет

Как передает Цензор.НЕТ, об этом, как пишет парламентская газета "Голос Украины", сообщил предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет.
Он отмечает, что священники и миряне, которые не захотят быть в Украинской православной церкви, должны называться Русской православной церковью в Украине. По его словам, Киевский патриархат обратится в Верховную Раду Украины с просьбой принять закон о единой православной церкви в Украине, а также об изменении названия УПЦ Московского патриархата на Русскую православную церковь в Украине.
"Чего мы будем требовать? Чтобы в Украине была Украинская православная церковь и чтобы РПЦ не пряталась под названием "украинской", будучи по сути российской. И поэтому мы будем просить Верховную Раду, чтобы она приняла закон о том, что в Украине одна православная церковь, а вторая православная церковь должна называться русской. Тем более, богослужения совершаются на церковнословянском языке, проповедь - на русском, защищают интересы на востоке российские", - цитируют слова Филарета.
Он также подчеркнул, что сейчас Москва под видом защиты православных пытаться вмешаться в украинские церковные дела и нагнетать ситуацию вокруг процесса получения Томоса. Он также отмечает, что украинская сторона не допустит никакого насилия.
Отметим, что "Украинская православная церковь" - это официальное юридическое название церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
Заканчивается все банальной сменой вывески, можно расходиться
Громада вирішить надати храм УПЦ-і підуть твої попи по миру
Русь, це давня назва УКРАЇНИ, а «рОССія», це спадкоємиця Московського Улусу, Московії.
(подписано генералом Шредером)
Рекета Союз лутшая, космонавт всегда впиред аэронавта, подтверждено Хугом(ОБСе) и потом - все мы под твердью лазаем, так что если Маск не хочет анафемы.... то пусть молится, и возможно прощен будет.
без подписи, но под угрозой Анафемы, отец Отопридверий.
Подписано некто Кирилл(митройоблит и замироточен 1 раз и там два раза кадилом приударен).
Илон Маск - встрепенись!
Туго будет ведь!!1
Дристос тебя же зачал и себя тоже и всех тоже.
Счет тебе вышлем на б*гопротивную т.н."почту".
Гореть вечно хошь? Сделаем.....
https://www.youtube.com/watch?v=tK0nF1TFEH0
У Филарета все в порядке?
Томос обязует обьединится церкви, а Филарет говорит о переименовании. Все!
В спамі погигикаєш,мокшанин.
07.11.2018 12:41
Не было на московии Руси никогда.
Ведь есть все основания просто прекратить российскую деятельность на территории Украины. Тем более такой вражеской организации, как РПЦ