 "Будем просить Верховную Раду переименовать УПЦ МП", - Филарет

Как передает Цензор.НЕТ, об этом, как пишет парламентская газета "Голос Украины", сообщил предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет.

Он отмечает, что священники и миряне, которые не захотят быть в Украинской православной церкви, должны называться Русской православной церковью в Украине. По его словам, Киевский патриархат обратится в Верховную Раду Украины с просьбой принять закон о единой православной церкви в Украине, а также об изменении названия УПЦ Московского патриархата на Русскую православную церковь в Украине.

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"Чего мы будем требовать? Чтобы в Украине была Украинская православная церковь и чтобы РПЦ не пряталась под названием "украинской", будучи по сути российской. И поэтому мы будем просить Верховную Раду, чтобы она приняла закон о том, что в Украине одна православная церковь, а вторая православная церковь должна называться русской. Тем более, богослужения совершаются на церковнословянском языке, проповедь - на русском, защищают интересы на востоке российские", - цитируют слова Филарета.

Он также подчеркнул, что сейчас Москва под видом защиты православных пытаться вмешаться в украинские церковные дела и нагнетать ситуацию вокруг процесса получения Томоса. Он также отмечает, что украинская сторона не допустит никакого насилия.

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Отметим, что "Украинская православная церковь" - это официальное юридическое название церкви Московского патриархата (УПЦ МП).