 Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы генерала Назарова против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Высшего совета правосудия, передает Цензор.НЕТ.

"Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия на заседании 7 ноября 2018 г. рассмотрела вопрос об открытии дисциплинарного дела или отказе в его открытии в отношении судьи Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области Самоткан Натальи Григорьевны по заявлениям (жалобам) Назарова В., его адвоката Турика, Урсатия, Соболева, Прохоренко, Маленко, Петренко. Докладчик - член Высшего совета правосудия Худик Н.П. По результатам рассмотрения этих жалоб Третья Дисциплинарная палата приняла решение оставить их без рассмотрения и вернуть жалобщикам. Такое решение объявила секретарь Третьей Дисциплинарной палаты Ирина Мамонтова", - говорится в сообщении.

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"Заметим, что жалобы возвращаются жалобщику без рассмотрения (пункты 2, 3, 6 части первой статьи 44 Закона Украины "О Высшем совете правосудия") в случае, если не содержат сведений о признаках дисциплинарного проступка судьи и / или ссылки на фактические данные (показания, доказательства) по дисциплинарному проступку судьи, а также основываются только на доводах, которые могут быть проверены только судом высшей инстанции в порядке, предусмотренном процессуальным законом (Уголовным процессуальным кодексом Украины)", - добавили в ВСП.

Ранее генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор.

Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.



14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.