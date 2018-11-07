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 Политика Украины
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 Цель гибридной войны РФ - подорвать устои всего демократического мира, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что цель гибридной войны РФ заключается в том, чтобы подорвать устои всего демократического мира.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Президента, об этом глава государства заявил в ходе выступления на Международной конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед".

"РФ не собирается играть в игры - ради своих маниакальных идей она готова применять самые циничные и жестокие методы. Поскольку  цель гибридной войны - подорвать устои всего демократического мира. Россия не имеет собственной идеи, привлекательной для других. Но она хорошо разрушает чужие идеи", - отметил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фейковые выборы на Донбассе 11 ноября должны запустить новые санкции Запада против РФ, - Порошенко

Цель гибридной войны РФ - подорвать устои всего демократического мира, - Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3095553
 
   
 Топ комментарии
 
не про демократию...а про мотивы вашего кацапского поведения Мета гібридної війни РФ - підірвати підвалини всього демократичного світу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8930.дыкий говорит народец.сам ничего не умеет-и другим что то делать мешает.
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а вот в кацапии такое вот уже 18 лет.впрочем уже лет пятьсот... Мета гібридної війни РФ - підірвати підвалини всього демократичного світу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4048

Мета гібридної війни РФ - підірвати підвалини всього демократичного світу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1576
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не про демократию...а про мотивы вашего кацапского поведения Мета гібридної війни РФ - підірвати підвалини всього демократичного світу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8930.дыкий говорит народец.сам ничего не умеет-и другим что то делать мешает.
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Гарант фабрики Карла Маркса чем вообще на работе е занимается,кроме как языком ляпать?На него 2миллиарда гривен в год выделяется чтобы языком трепался?
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чем вообще на работе е занимается,кроме как языком ляпать?



А ведь отличный вопрос, заданный в разгар рабочего дня на новостном форуме. Мета гібридної війни РФ - підірвати підвалини всього демократичного світу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8340 Главное, шоб его работодатель не задал.
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Так я и есть работодатель для гаранта фабрики Карла Маркса
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Я про твоего работодателя. Мета гібридної війни РФ - підірвати підвалини всього демократичного світу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8216 Захочешь, шоб тебе ЗП подняли, а он тебе такой вопрос задаст в ответ.
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Главный устой демократического мира - регулярные революции, они каждый год проводятся по 5 раз в каждой стране НАТО, потому там демократия и цветет.
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велика жидівська революція перекаламутила світ і породила крімінально-совкову бидлоту-ґоїв=зомбі Мета гібридної війни РФ - підірвати підвалини всього демократичного світу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2521

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а вот в кацапии такое вот уже 18 лет.впрочем уже лет пятьсот... Мета гібридної війни РФ - підірвати підвалини всього демократичного світу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4048

Мета гібридної війни РФ - підірвати підвалини всього демократичного світу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1576
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Петр Алексеевич ваша банда подорвала уже все что можно было ,вы со своей шоблой убили любую надежду в эту страну ,без путина .путин вам удобная отмазка и затычка при любых вопросах на которые трудно давать ответ.
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а ото нечего было в крым и на донбасс лезть.никто бы вам ничего не подрывал. Мета гібридної війни РФ - підірвати підвалини всього демократичного світу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7505.а то крымнаш,крымнаш...
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Там еще 2 сектанта в лайках выстрадались. Мета гібридної війни РФ - підірвати підвалини всього демократичного світу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7634 Им тоже абидна.
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Толерантность - наше всьо. Тем более, шо они все равно уже никуда не денутся.
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Лекции читает , пора ему учёную степень присваивать: проффесор
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Лютують наші вороги , хай їм грець , а ми впевнено рухаємось вперед від срюського , дикого г** на !!
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Вот тут Порошенко как раз на 100% прав, вата какая страна с вами стала успешной??? Вам же всадить нож в спину как два пальца об асфальт! И как раз Порошенко для вас удобный громоотвод, чтобы лишний раз покуражиться. Да, есть у него скелеты в шкафу, но стоко скелетов скоко у Путина, ни у кого нету. Вы ж еще в 2013 году одной ногой В НАТО состояли, каждый раз в десна целовались. Нет не захотел быть царем российским, захотелось поболее царства!!
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Россия не имеет собственной идеи, привлекательной не только для других, но и для своих граждан. Это для нас весьма положительный фактор. Нынешняя, "вставшая с колен" РФ не знает куда идти. Она инстинктивно воспроизводит СССР. А это тупиковая концепция.
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Ну останні 100 років в них була ідея, нести хаос та розруху навколо себе, але при СРСР хоч на крові та будували щось, тепер ця ідея вдарила по них при фуйлуші зникло більше міст та деревень на росії, ніж знищив Гітлер.
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не знал что тот бардак который творится в нашей стране демократия . и еще один вопросик петру лексеичу кум хуйла медведчук в Украине это гибридная война россии или обыкновенное жлобство нашего гаранта демократии
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У пацаков последняя новая идея,это вместо яблочных садов на Марсе,аватары на Луне и базы РПЦ в Раю Мета гібридної війни РФ - підірвати підвалини всього демократичного світу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6334
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вальцман - вали уже в ростов, юда кремлядская
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦель гибридной войны РФ - подорвать устои всего демократического мира, - Порошенко
 
 
 
 
 
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