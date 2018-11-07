 Цель гибридной войны РФ - подорвать устои всего демократического мира, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Президента, об этом глава государства заявил в ходе выступления на Международной конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед".

"РФ не собирается играть в игры - ради своих маниакальных идей она готова применять самые циничные и жестокие методы. Поскольку цель гибридной войны - подорвать устои всего демократического мира. Россия не имеет собственной идеи, привлекательной для других. Но она хорошо разрушает чужие идеи", - отметил Порошенко.

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