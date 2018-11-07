 Фейковые выборы на Донбассе 11 ноября должны запустить новые санкции Запада против РФ, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главы государства, об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил в среду в Киеве на международной конференции высокого уровня "Уроки гибридного десятилетия: что необходимо знать для успешного продвижения вперед".

"Ожидаю, что так называемые фейковые выборы, которые РФ приняла решение проводить 11 ноября, запустят введение новых санкций и покажут, что терпение Запада тоже не безгранично. Теперь время говорить не об ослаблении санкций против России, а об их усилении", - заявил Порошенко.

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Глава Украинского государства выразил убеждение, что никакого компромисса по российской агрессии, особенно в вопросе санкций, до полного восстановления территориальной целостности Украины, быть не может.

"Любые намеки на ослабление давления провоцирует Россию на игнорирование мирного процесса на Донбассе, включая отсрочки развертывания полноценной миротворческой миссии ООН…, как и на новые репрессии в Крыму, более того – разжигают агрессивные аппетиты Кремля", - подчеркнул Порошенко.

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Глава государства отметил: "Россия уже начала разыгрывать, пожалуй, свою последнюю карту из гибридной колоды, подрывая доверие к государственным институтам, дискредитируя европейский и евроатлантический выбор, нивелируя успехи наших реформ, чтобы потом обеспечить реванш пророссийских сил в Украине на президентских и парламентских выборах в 2019 году".

Порошенко подчеркнул, что в Украине не только готовятся дать отпор российским угрозам, а в конце концов, уже точно знают, где ждать ближайшие удары. "Если не оплошаем в 2019 году, то это может стать переломной битвой в гибридном противостоянии с Россией", - отметил Президент.