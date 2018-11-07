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 Политика Украины
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 Фейковые выборы на Донбассе 11 ноября должны запустить новые санкции Запада против РФ, - Порошенко

Западные партнеры Украины путем введения новых санкций против Российской Федерации должны четко продемонстрировать свое негативное отношение к организации и проведению Кремлем 11 ноября псевдовыборов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областях.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главы государства, об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил в среду в Киеве на международной конференции высокого уровня "Уроки гибридного десятилетия: что необходимо знать для успешного продвижения вперед".

"Ожидаю, что так называемые фейковые выборы, которые РФ приняла решение проводить 11 ноября, запустят введение новых санкций и покажут, что терпение Запада тоже не безгранично. Теперь время говорить не об ослаблении санкций против России, а об их усилении", - заявил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ в Минске официально заявила, что признает результаты псевдовыборов на оккупированном Донбассе. Эта авантюра будет иметь серьезные последствия, - Ирина Геращенко

Глава Украинского государства выразил убеждение, что никакого компромисса по российской агрессии, особенно в вопросе санкций, до полного восстановления территориальной целостности Украины, быть не может.

"Любые намеки на ослабление давления провоцирует Россию на игнорирование мирного процесса на Донбассе, включая отсрочки развертывания полноценной миротворческой миссии ООН…, как и на новые репрессии в Крыму, более того – разжигают агрессивные аппетиты Кремля", - подчеркнул Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это означает выдачу Кремлем мандата на войну своим марионеткам, - Геращенко о заявлении РФ о признании "выборов" на оккупированных территориях

Глава государства отметил: "Россия уже начала разыгрывать, пожалуй, свою последнюю карту из гибридной колоды, подрывая доверие к государственным институтам, дискредитируя европейский и евроатлантический выбор, нивелируя успехи наших реформ, чтобы потом обеспечить реванш пророссийских сил в Украине на президентских и парламентских выборах в 2019 году".

Порошенко подчеркнул, что в Украине не только готовятся дать отпор российским угрозам, а в конце концов, уже точно знают, где ждать ближайшие удары. "Если не оплошаем в 2019 году, то это может стать переломной битвой в гибридном противостоянии с Россией", - отметил Президент.

Источник: https://censor.net.ua/n3095551
 
   
 Топ комментарии
 
Как его выключить, пригавкался уже
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31 марта 2019 года...в Первом туре прокатить нафиг ....Вот там и рубильник.
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Нет. Ну то отдельно. Иначе на нас Роттердам с Дюссельдорфом нападут
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А какая проблема в этих фейковых выборах? разве они что-то значат?
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Ничего не значат.россия просто дальше в *алупу лезет
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А так кремлівським гопниками і буде... А з результатами фейкових виборів їм можна порадити сходити хіба що на парашу😃😃😃
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Еще есть дебилы, которые пойдут голосовать? в 14м они уже проголосовали, пуйло ввел что просили...им мало?
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Как его выключить, пригавкался уже
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31 марта 2019 года...в Первом туре прокатить нафиг ....Вот там и рубильник.
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Хочется уже сегодня, прямо сейчас взять его за ноги и об столб
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Беспроигрышный вариант - выключи компьютер и займись делом.
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и тебя бы выключить беспроигрышно об столб
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А тетю сисястую тебе не хочется? Ну ты в курсе, шо делать, если хочется да не можется. Фейкові вибори на Донбасі 11 листопада мають запустити нові санкції Заходу проти РФ, - Порошенко - Цензор.НЕТ 605
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порохотботу- из травмата в глаз надо мочкануть.
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От вы малолетки уморные. Не боишься, шо тебе этот травмат потом хирурги будут из заднего прохода доставать?

Бо ваша активность обычно заканчивается с первой подачей в табло. Дальше начинается банальный скулеж.
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А что там на счет "торговые партнеры-нашилюди"? Продолжите?
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Нет. Ну то отдельно. Иначе на нас Роттердам с Дюссельдорфом нападут
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Санкции? А, газ транспортировать, так это Бизнес... может пора действовать товар. Океншороп?
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і нема чого бзднути фашистам пукіна Фейкові вибори на Донбасі 11 листопада мають запустити нові санкції Заходу проти РФ, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8955
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это прекрасный способ выйти из минского кабального процесса,И обвинить в этом сепараторов.Всё по закону и обьявить о новом формате, подключив в процес США и Великобританию
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Бачу, дехто проти санкцій для росєюшкі .
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Я не проти паночка.Пусть вводят их и как можно глубже.
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А санкции тоже будут фейковыми как и выборы ?)))
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та раися еще с первых санкций кричит что они фейковые но уже штаны сползают скоро не чем будет поддержать, только лозунги их напыщенные великовЯличные слышаться
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Проведення москалями виборів на ЛуганДонії треба розцінювати як оголошення Московією війни Україні.
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Не лучше пусть говорят что ихтамнет )))Ну сам подумай если они перестаеут так говорить и открыто кинут вызов Украине на войну ?Мы сможем этот вызов принять?Не думаю
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Сделали бы заявление что в случае проведения выборов отключат раисе свифт то раися бы репу почесала прежде чем игнорировать международные правила
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Петя плохо работаешь.Ирану вже Свифт отключили.А у тебя и Крым под оккупацией и горячая война в Домбабве,и Азов блокируют,и гуманитарно экологическая катастрофа на Домбабве,и нарушение договоров,начиная с Будапештского.Кибератаки.Пропаганда.И погибших свыше 10 тысяч+беженцы,разрушенная инфраструктура и т.п.Аргументов выше крыши,щоб Рашке Свифт вырубить и эмбарго на нефтянку
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Зараз як заплатимо Ахмєтке ще пару лямов,як поставимо в диру електроенергії стільки щоб ті падли і космос освітлювали,даму їм побільше газу і ще здеремо зі своїх українців за це все.Це буде наша жорстка відповідь на дії рососії.
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А какие такие санкции они могут ввести? Запретят Пушилину принимать участие в гей-параде в Амстердаме, если тот подаст заявку на участие в нём? Никаких санкций никто толком не вводит. Одни разговоры о них.
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маю підозру що "західні партнери" глибоко занепокояться, скажуть ще декілька банальних фраз й підуть добудовувати північний потік й думати-гадати якби то санкції США "обійти"...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФейковые выборы на Донбассе 11 ноября должны запустить новые санкции Запада против РФ, - Порошенко
 
 
 
 
 
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