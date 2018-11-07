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 РФ будет практиковать блокаду морских портов не только по отношению к Украине, - Порошенко

Россия в Азовском море испытывает возможность новых атак в других государствах, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Сейчас Азовское море активно насыщается военными кораблями, где активно отрабатываются система блокады украинских морских портов... Я убежден: не только по отношению к украинцам эта технология будет применяться", - сказал П.Порошенко на международной конференции "Уроки гибридного десятилетия: что необходимо знать для успешного движения вперед" в среду в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам главы Украинского государства, РФ пытается блокировать украинские порты в Азовском море, в частности, Мариуполь и Бердянск.

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Источник: https://censor.net.ua/n3095550
 
 
 Топ комментарии
 
если мордор чего попробовал,и у него получилось-он обязательно повторит...
а если не получилось-тем более повторять будет РФ практикуватиме блокаду морських портів не лише щодо України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 255.
тут дело не в законах-а в существовании такого мордора.просто нужно сделать так,шоб они поделились на десяток таких мелких мордоров.шоб они сами собой занялись.
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Первоисточником фейка "Вальцман" - есть сайт ari.ru ("Агентство Русской Информации").
Впервые, упоминание о П.А.Порошенко, как о «Вальцмане», было на blog.yandex.ru, датированным 9 сентября 2005 г.
Сама ссылка не работает, но осталась запись в кэше Яндекса.
У Петра Алексеевича Порошенко:
- отец: Алексей ИВАНОВИЧ Порошенко - украинец.
- мать: Евгения СЕРГЕЕВНА Григорчук (в замужестве - Порошенко) - украинка.
А вот если бы его отец взял фамилию его матери, то в таком случае он был бы Петр Алексеевич ГРИГОРЧУК.

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А с кем еще рашка имеет общее море с правом досмотра он не сказал?))
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Депутати ВР сьогодні написали листа хутіну у стилі запорожців лист турецькому султану, лист зачитали з трибуни ВР, де хутіна назвали "секретарем люцифера" і т.д.
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Гарант фабрики Карла Маркса уже на работе? А то что то много заявлений пошло
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РФ будет практиковать блокаду морских портов не только по отношению к Украине, - Порошенко

Сухо, как-то.. А где про про защиту европейских ценностей, про форпост демократии, про щит для цивилизованной Европы?
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А ты что Петя не можешь договориться со своими торговыми партньорами? Или ты зря выдавал ФСБшникам наших добровольцев?
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если мордор чего попробовал,и у него получилось-он обязательно повторит...
а если не получилось-тем более повторять будет РФ практикуватиме блокаду морських портів не лише щодо України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 255.
тут дело не в законах-а в существовании такого мордора.просто нужно сделать так,шоб они поделились на десяток таких мелких мордоров.шоб они сами собой занялись.
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Петр, переименуй порт один и дру-гой на: Болбочан и Махно.
И каждая совковая бляшанка, появившаяся в акватории получает +50 к потопляемости и минус 50 к плавучести.
А ты скажешь - оЙ, и почему Раско-Педерасные корабли тонут? - На верное Нептун или Орион не той системы были.))
И это говно, которое "не знает" сотни своих боевиков, за раз зажмуренных, сглотнет и "пропажу"
куска "флота", - ну, там просто рыбаки были мол, хм.... А то все - Тутмас да рилигия да мощи....

Ах да, ......"мвф".... ага. Понятно же шо будет.... Мне неохота тут говорить то.
Я знаю, но кому и когда нужно сказать то... Мне то все понятно то
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Если Порошенку можно блокировать вьезд европейских авто в Украину то почему Рашке нельзя блокировать порты? Хуйло унижает чужой народ, Вальцман в отместку унижает украинский. Да мне как то пох. Пускай Ахметов волнуется что не сможет возить свою продукцию зарубеж. Зато может металл в Украине станет дешевле.
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Первоисточником фейка "Вальцман" - есть сайт ari.ru ("Агентство Русской Информации").
Впервые, упоминание о П.А.Порошенко, как о «Вальцмане», было на blog.yandex.ru, датированным 9 сентября 2005 г.
Сама ссылка не работает, но осталась запись в кэше Яндекса.
У Петра Алексеевича Порошенко:
- отец: Алексей ИВАНОВИЧ Порошенко - украинец.
- мать: Евгения СЕРГЕЕВНА Григорчук (в замужестве - Порошенко) - украинка.
А вот если бы его отец взял фамилию его матери, то в таком случае он был бы Петр Алексеевич ГРИГОРЧУК.

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРФ будет практиковать блокаду морских портов не только по отношению к Украине, - Порошенко
 
 
 
 
 
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