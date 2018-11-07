 РФ будет практиковать блокаду морских портов не только по отношению к Украине, - Порошенко

"Сейчас Азовское море активно насыщается военными кораблями, где активно отрабатываются система блокады украинских морских портов... Я убежден: не только по отношению к украинцам эта технология будет применяться", - сказал П.Порошенко на международной конференции "Уроки гибридного десятилетия: что необходимо знать для успешного движения вперед" в среду в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам главы Украинского государства, РФ пытается блокировать украинские порты в Азовском море, в частности, Мариуполь и Бердянск.
Сухо, как-то.. А где про про защиту европейских ценностей, про форпост демократии, про щит для цивилизованной Европы?
а если не получилось-тем более повторять будет .
тут дело не в законах-а в существовании такого мордора.просто нужно сделать так,шоб они поделились на десяток таких мелких мордоров.шоб они сами собой занялись.
И каждая совковая бляшанка, появившаяся в акватории получает +50 к потопляемости и минус 50 к плавучести.
А ты скажешь - оЙ, и почему Раско-Педерасные корабли тонут? - На верное Нептун или Орион не той системы были.))
И это говно, которое "не знает" сотни своих боевиков, за раз зажмуренных, сглотнет и "пропажу"
куска "флота", - ну, там просто рыбаки были мол, хм.... А то все - Тутмас да рилигия да мощи....
Ах да, ......"мвф".... ага. Понятно же шо будет.... Мне неохота тут говорить то.
Я знаю, но кому и когда нужно сказать то... Мне то все понятно то
Впервые, упоминание о П.А.Порошенко, как о «Вальцмане», было на blog.yandex.ru, датированным 9 сентября 2005 г.
Сама ссылка не работает, но осталась запись в кэше Яндекса.
У Петра Алексеевича Порошенко:
- отец: Алексей ИВАНОВИЧ Порошенко - украинец.
- мать: Евгения СЕРГЕЕВНА Григорчук (в замужестве - Порошенко) - украинка.
А вот если бы его отец взял фамилию его матери, то в таком случае он был бы Петр Алексеевич ГРИГОРЧУК.