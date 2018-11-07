 Суд не удовлетворил жалобу "БРСМ-НАФТА", нежелающей платить компенсации пострадавшим от пожара в 2015 году в Василькове

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе ОО "Фонд преодоления последствий Васильковской трагедии".

В то же время рассмотрение апелляции на определение об обеспечении иска, которым наложен арест на имущество БРСМ на сумму 1,3 миллиарда гривен, перенесено на 27 ноября.

200 членов ОО "Фонд преодоления последствий Васильковской трагедии" собрались под стенами Апелляционного суда города Киева, чтобы напомнить об ужасах крупнейшей техногенной катастрофы в новейшей истории Украины, которая произошла на нефтебазе "БРСМ-Нафта" 8 июня 2015 года.

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Часть людей пришли в суд и, в качестве слушателей присутствовали на судебном заседании. Юристам группы компаний "БРСМ-НАФТА" не удалось отменить рассмотрение дела о компенсации по иску членов Фонда. Кроме того, суд перенес рассмотрение апелляции на определение об обеспечении иска на 27 ноября, оставив таким образом в силе определение об аресте имущества.

Люди активно демонстрировали паспорта с васильковской пропиской, а также раздавали листовки с фактами о пожаре на нефтебазе под Васильковом.

"Мы не призываем кого-то принять какое-то конкретное решение! Мы лишь хотим напомнить суду о тех страшных днях, когда горела нефтебаза и о том, что владельцы БРСМа даже не извинились перед людьми! Мы имеем право на компенсацию. Поэтому мы здесь. Сегодня нас несколько сотен, но если нужно будут тысячи", - прокомментировала Иванова Тамара, член ОО "Фонд преодоления последствий Васильковской трагедии".

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Отметим, что 14 сентября 2018 года Деснянский районный суд города Киева удовлетворил заявление об обеспечении иска и арестовал имущество и денежные активы группы компаний "БРСМ-НАФТА" в пределах суммы иска в размере около 1,3 миллиарда гривен.

"Васильковская трагедия" - это масштабная техногенная катастрофа, вызванная взрывом и последующим возгоранием нефтепродуктов на нефтебазе возле села Крячки Васильковского района Киевской области, который начался 8 июня 2015 года и длился 8 дней. В ходе пожара погибло 6 человек, 14 травмированы, а тысячи признаны пострадавшими. Это самая крупная катастрофа на территории Украины после аварии на Чернобыльской АЭС.

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