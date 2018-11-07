 "Мы высоко ценим твердую двухпартийную поддержку Украины в США", - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об заявляет глава Украинского государства Петр Порошенко.

"Пользуясь случаем и зная, сколько внимания приковано к промежуточным выборам в США, хотел бы четко отметить: мы высоко ценим твердую двухпартийную поддержку Украины в США, и в Палате представителей, где большинство взяли демократы, и в Сенате, где большинство взяли республиканцы, и в администрации, Белом доме… это и мощная основа, на которую надежно опирается наше стратегическое партнерство с Соединенными Штатами, в том числе в вопросе отпора российской агрессии", - сказал П.Порошенко на международной конференции высокого уровня "Уроки гибридного десятилетия: что надо знать для успешного движения вперед" в среду в Киеве.

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Напомним, во вторник состоялись промежуточные выборы в Конгресс США, во время которых избирались все 435 конгрессменов в Палату представителей, а также 35 из 100 членов Сената США.