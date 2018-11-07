EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Луценко Убийство Гандзюк Задержание Лозового в Чехии Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Политика Украины
  475  16
Все про:выборы (20599) Порошенко (15703) США (14365)

 "Мы высоко ценим твердую двухпартийную поддержку Украины в США", - Порошенко

В Киеве высоко ценят поддержку Украины обеими партиями в Конгрессе и Сенате США, а также в Белом доме.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об заявляет глава Украинского государства Петр Порошенко.

"Пользуясь случаем и зная, сколько внимания приковано к промежуточным выборам в США, хотел бы четко отметить: мы высоко ценим твердую двухпартийную поддержку Украины в США, и в Палате представителей, где большинство взяли демократы, и в Сенате, где большинство взяли республиканцы, и в администрации, Белом доме… это и мощная основа, на которую надежно опирается наше стратегическое партнерство с Соединенными Штатами, в том числе в вопросе отпора российской агрессии", - сказал П.Порошенко на международной конференции высокого уровня "Уроки гибридного десятилетия: что надо знать для успешного движения вперед" в среду в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Республиканцы победили на выборах в Сенат, что делает невозможным реализацию процедуры импичмента президента США

Напомним, во вторник состоялись промежуточные выборы в Конгресс США, во время которых избирались все 435 конгрессменов в Палату представителей, а также 35 из 100 членов Сената США.

Источник: https://censor.net.ua/n3095547
 
   
 Топ комментарии
 
Смотрим в платёжки на коммунальные услуги и в холодильник.Всё остальное лапша на уши
 показать весь комментарий
 
ОНО уже высказалось года 1.5 назад. что нах волонтёры и добровольцы, и без них бы справился. Потом оправдываться пришлось, думал люди не узнают, а протекло. Волонтёры до сих пор волонтёрят.
 показать весь комментарий
 
а как же религия, мова??? Зачем холодильник, аптека, тарифы? Жить зачем? "Мы высоко ценим твердую двухпартийную поддержку Украины в США", - Порошенко - Цензор.НЕТ 8
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Давненько не вылазил. Лживый лицемерный барыга во главе ОПГ коррупционеров упырей.
 показать весь комментарий
 
 
Смотрим в платёжки на коммунальные услуги и в холодильник.Всё остальное лапша на уши
 показать весь комментарий
 
 
а как же религия, мова??? Зачем холодильник, аптека, тарифы? Жить зачем? "Мы высоко ценим твердую двухпартийную поддержку Украины в США", - Порошенко - Цензор.НЕТ 8
 показать весь комментарий
 
 
Ну он то со своей семейкой и подельниками так точно, а людям только это ну и в армию идти их защищать.
 показать весь комментарий
 
 
Всегда, кто поумнее и при власти, рассказывали тем кто поглупее ,что им нужно, то потерпеть ,то пояса затянуть во имя светлого сытого будущего.
 показать весь комментарий
 
Лучше бы высоко ценил украинев,волонтеров,патриотов
 показать весь комментарий
 
 
ОНО уже высказалось года 1.5 назад. что нах волонтёры и добровольцы, и без них бы справился. Потом оправдываться пришлось, думал люди не узнают, а протекло. Волонтёры до сих пор волонтёрят.
 показать весь комментарий
 
 
Та да,мы все помним и циничные бандеры и 1000 гр в день воинам на передовой и доллар по 8
 показать весь комментарий
 
 
Помнится некий персонаж тоже озвучивал, что совок победил бы во ВМВ и без участия Украины. Я вот не пойму, у них что, спичрайтеры одни и те же?
 показать весь комментарий
 
Ты ценишь только деньги и свои заводы которые выпускают отраву.
 показать весь комментарий
 
 
Было б интересно провести такой эксперимент,заключающий в себя объединённую работу в режиме телемоста Рады и Сената по обсуждению принимаемых Законов.Сегодня обсуждают с Сенатом.Завтра с Бундестагом,послезавтра с палатой лордов.Интересно какие правки внесли б конгресмены в Закон о бляхах и в чём был бы камень преткновения и вокруг чего развернулись бы дебаты.Интересно было бы посмотреть,як наших МАУПовцев разделывают аргументами як мясник тушу, образованные бундесы,лорды, сенаторы "Ми високо цінуємо тверду двопартійну підтримку України в США", - Порошенко - Цензор.НЕТ 9781
 показать весь комментарий
 
 
Кудряшка Пью один раз уже лажанулся перед президенскими выборами в США, поддержав Клинтон. Теперь у него тактика беспроигрышная - поёт дифирамбы одновременно и республиканцам и демократам.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы высоко ценим твердую двухпартийную поддержку Украины в США", - Порошенко
 
 
 
 
 
 вверх