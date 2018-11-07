EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Луценко Убийство Гандзюк Задержание Лозового в Чехии Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Политика Украины, Общество
  920  8
Все про:Омелян (556) Укртрансбезопасность (22) Ноняк (7) евробляхи (9)

 "Сегодня я обращусь повторно", - Омелян пообещал снова инициировать увольнение главы "Укртрансбезопасности"

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян уже обращался к правительству относительно увольнения руководителя "Укртрансбезопасности" Михаила Ноняка, но до сих пор безрезультатно.

Об этом он проинформировал активистов - владельцев машин на еврономерах и маршруток, которые своими автомобилями перекрыли в среду столичный проспект Победы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Читайте также: Налоговый комитет ВР одобрил окончательный вариант законопроекта о "евробляхах"

"Со всеми фактами я уже обращался к Кабмину относительно отставки господина Ноняка. К сожалению, это не было поддержано. Сегодня я обращусь повторно. Есть определенная процедура, которой надо придерживаться, поэтому я думаю, что сегодня еще не будет решения, но обращение с моей стороны будет", - сказал Омелян.

Он заверил собравшихся в том, что хорошо осведомлен с ситуацией в сфере автобусных и грузовых перевозок, в тарифном контроле, знает о фактах коррупции. "Я - за то, чтобы создать прозрачные правила игры, хотя мы обеспечили их на уровне нормативных актов, приняв все необходимые постановления", - сказал министр.

Глава Мининфраструктуры призвал участников акции не молчать по поводу сложившейся ситуации, но все обвинения должны иметь доказательства. "Надо не бояться, а смело идти вперед, потому что только вместе мы сможем строить государство", - сказал он.

Читайте также: Депутаты предлагают вдвое снизить стоимость растаможки "евроблях" в первые 30 дней после ввоза в Украину

Сегодня, 7 ноября, на проспекте Победы под министерством митингующие требуют увольнения руководителя "Укртрансбезопасности" Михаила Ноняка и принятия законопроектов №№ 8487 и 8488, которые предусматривают снижение акциза на растаможивание машин. Участники акции также выступают против повышения цен на горючее и обеспечение надлежащего качества дорог.

Вторая часть акции проходит в правительственном квартале - под зданиями Кабинета министров и Верховной Рады.

Напомним, в сентябре Кабинет министров Украины восстановил в должности главу Госслужбы по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") Михаила Ноняка, который был отстранен от работы на время проведения расследования.

В марте министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обратился к правительству с предложением уволить Ноняка.

Недовольство министра вызвала непрозрачная работа службы. В свою очередь, Ноняк ранее заявлял об отсутствии поддержки со стороны Министерства инфраструктуры в вопросе изменения нормативно-правовой базы для снижения коррупционных рисков, а также в вопросе перевода услуг, которые предоставляет "Укртрансбезопасность", в электронный формат.

В июле Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона №8487, целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей. А также, проект закона №8488, целью которого является усиление контроля за перемещением и нахождением в Украине транспортных средств с иностранной регистрацией.

Источник: https://censor.net.ua/n3095544
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
так наноняк сразу же в потужнорэформованый суд и обратно в кресло с компенсацией и орденом
 показать весь комментарий
 
 
Омелян на хиперлупе срочно в НАБУ, тебя заждались в СИЗО, прогулы ставят.
 показать весь комментарий
 
 
А на кого из воров олигархов работает этот Омельян?
 показать весь комментарий
 
 
Судя по тому что он один из немногих кем интересуется НАБУ-решил что самый умный и пробует работать только на себя. "Сегодня я обращусь повторно", - Омелян пообещал снова инициировать увольнение главы "Укртрансбезопасности" - Цензор.НЕТ 1497
 показать весь комментарий
 
 
на какую то "маму". Регулярно в Америку миллионные переводы шлет
 показать весь комментарий
 
 
Кого там Омелян еще не уволил? Когда закончатся, придется самому линять.
 показать весь комментарий
 
К этому времени Остап перебрал в голове все четыреста честных способов отъема денег, и хотя среди них имелись такие перлы, как организация акционерного общества по поднятию затонувшего в Крымскую войну корабля с грузом золота, или большое масленичное гуляние в пользу узников капитала, или концессия на снятие магазинных вывесок…(с)
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Сегодня я обращусь повторно", - Омелян пообещал снова инициировать увольнение главы "Укртрансбезопасности"
 
 
 
 
 
 вверх