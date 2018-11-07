 Кабмин может предложить реформу госслужбы по делам ветеранов в ближайшую неделю, - Гройсман

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду, 7 ноября.

Смотрите также: "1 міністерство замість 22 установ", - активисты пикетируют Кабмин с требованием создания Министерства по делам ветеранов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По его словам, перед заседанием он встречался с группой народных депутатов, обсуждали процесс создания Министерства по делам ветеранов

Гройсман проинформировал, что в данный момент обсуждаются кандидатуры главы такого ведомства.

"Ни ветераны, ни проблемы ветеранов не могут ждать. Я предложил вариант, который является качественным, и поможет решить проблемы", - сказал он.

Премьер отметил, что в ближайшую неделю Кабмин может предложить реформу госслужбы по делам ветеранов.

"Я предложил нашим ветеранам, чтобы они внесли согласованную кандидатуру на главу службы", - подытожил он, добавив, что в идеале такая служба должна аккумулировать в своих руках все необходимые ресурсы, в том числе финансовые, для решения всех вопросов ветеранов.

Читайте также: Рева лоббирует финансирование узкого круга общественных организаций его знакомых, - экс-начуправления Минсоцполитики Тарасова. ДОКУМЕНТ

Напомним, в данный момент ветераны и активисты националистических организаций пикетируют Кабинет министров с требованием создать Министерство по делам ветеранов.