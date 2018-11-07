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 Кабмин может предложить реформу госслужбы по делам ветеранов в ближайшую неделю, - Гройсман

В ближайшую неделю Кабмин может предложить реформу госслужбы по делам ветеранов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду, 7 ноября.

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По его словам, перед заседанием он встречался с группой народных депутатов, обсуждали процесс создания Министерства по делам ветеранов

Гройсман проинформировал, что в данный момент обсуждаются кандидатуры главы такого ведомства.

"Ни ветераны, ни проблемы ветеранов не могут ждать. Я предложил вариант, который является качественным, и поможет решить проблемы", - сказал он.

Премьер отметил, что в ближайшую неделю Кабмин может предложить реформу госслужбы по делам ветеранов.

"Я предложил нашим ветеранам, чтобы они внесли согласованную кандидатуру на главу службы", - подытожил он, добавив, что в идеале такая служба должна аккумулировать в своих руках все необходимые ресурсы, в том числе финансовые, для решения всех вопросов ветеранов.

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Напомним, в данный момент ветераны и активисты националистических организаций пикетируют Кабинет министров с требованием создать Министерство по делам ветеранов.

Источник: https://censor.net.ua/n3095542
 
 
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И шо такое, так быстро?! У гроси труселя уже испачкались. побежал памперс менять? Кабмин может предложить реформу госслужбы по делам ветеранов в ближайшую неделю, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4284
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его же вроде только создали и уже реорганизировать?
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Смотриши на Гройсмана и понимаешь, что сегодня он опять читал свою любимую книгу
Кабмін може запропонувати реформу держслужби у справах ветеранів найближчого тижня, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8529
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин может предложить реформу госслужбы по делам ветеранов в ближайшую неделю, - Гройсман
 
 
 
 
 
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