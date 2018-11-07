EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Луценко Убийство Гандзюк Задержание Лозового в Чехии Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Киевские новости
  1025  6
Все про:дороги (1713) Киев (16737) ремонт (854)

 С 7 ноября до 18 декабря в Киеве ограничат движение транспорта по проспекту Бажана в сторону центра

В Киеве с сегодняшнего дня ограничат движение транспортных средств на проспекте Николая Бажана по направлению в центр столицы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"С 11:00 7 ноября до 23:00 18 декабря в связи с капитальным ремонтом деформационных швов эстакадной части Южного мостового перехода через р. Днепр будет частично ограничено движение транспорта с проспекта Николая Бажана в направлении центра города", - сказано в сообщении. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ямочный ремонт столичных дорог постепенно заменят капитальным, - КГГА

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" приносит свои извинения за временные неудобства и просит водителей планировать свои маршруты учитывая возможные сложности с трафиком.

Источник: https://censor.net.ua/n3095536
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Снова ремонт.. это пипец какой-то. © Срали-мазали, глини не хватило...
 показать весь комментарий
 
 
Надо так подавать эту новость: "Закончился краткий перерыв в вечном капитальном ремонте Южного моста!"
 показать весь комментарий
 
 
Опять Южный?! Может стоит его разрушить и новый построить?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиС 7 ноября до 18 декабря в Киеве ограничат движение транспорта по проспекту Бажана в сторону центра
 
 
 
 
 
 вверх