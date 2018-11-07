EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Луценко Убийство Гандзюк Задержание Лозового в Чехии Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Общество
  1300  6
Все про:Харьковщина (1218) Светличная (49)

 Вице-президентом Палаты регионов Конгресса региональных властей Совета ЕС переизбрана Светличная

Юлию Светличную, главу Харьковской ОГА, во второй раз избрали Вице-президентом Палаты регионов Конгресса региональных властей Совета Европы.

Об этом сообщает сайт Харьковской ОГА.

Как сообщает пресс-служба, должность Вице-президента Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Юлия Светличная будет занимать до 2021 года.

"Продолжаем отстаивать интересы Украины", - сказала руководитель Харьковской области Светличная.

Напомним, впервые Вице-президентом Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Юлию Светличную избрали в октябре 2016 года.

Она также вошла в состав Бюро Конгресса, в котором представлены члены Палаты местных властей и Палаты регионов, и в Мониторинговый комитет.

Источник: https://censor.net.ua/n3095534
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиОбществоВице-президентом Палаты регионов Конгресса региональных властей Совета ЕС переизбрана Светличная
 
 
 
 
 
 вверх