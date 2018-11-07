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 Политика Украины, Экономика
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Все про:закон (2528) законопроект (1975) растаможка (70) евробляхи (9)

 Налоговый комитет ВР одобрил законопроект о "евробляхах"

Вчера Комитет Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту окончательно утвердить изменения в налоговый и таможенный кодексы относительно доступной растаможки автомобилей на еврорегистрации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил замглавы фракции БПП, член комитета Максим Курячий, выступая с трибуны Верховной Рады в среду, 7 ноября.

Он напомнил, что под стенами Верховной Рады в очередной раз проходит акция автовладельцев, которые требуют решить проблему "которая достигла уже общенационального масштаба".

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По словам депутата, за неполный календарный год в Украину завезли без растаможки более полумиллиона автомобилей, владельцев и техсостояние которых установить очень сложно.

Нардеп сообщил, что ко второму чтению окончательно определена базовая ставка растаможки. Для автомобилей с бензиновым двигателем до 3 литров она будет составлять 50 евро. Больше трех литров – 100 евро. Ставка на дизельные автомобили с аналогичным объемом двигателя – 75 и 150 евро соответственно.

"Впервые в истории Украины может быть ликвидирован высокий налог на ввоз старых автомобилей, возрастом более 15 лет. Сейчас предлагается, что максимальный возрастной коэффициент будет составлять 15 лет", - заявил Курячий, напомнив, что до 2008 года было запрещено ввозить машины старше 8 лет.

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Также, по его словам, в законопроекте заложены стимулы для решения этой проблемы, а именно: в первый месяц после публикации утвержденных законов можно будет растаможить автомобиль на 50% дешевле.

"Еще месяц будет действовать понижающий коэффициент – 0,75", - добавил он.

"Сейчас уже завершились консультации с фискальными и таможенными органами, которые заявили о полной абсолютной готовности справиться с существенным количеством обращений граждан для растаможки этих автомобилей", - сообщил он.

По его словам, комитет предлагает все платежи за растаможенные автомобили направить в Пенсионный фонд.

Курячий также сообщил, что вместе с тем будут усилены штрафы на нерастаможку автомобилей с еврорегистрацией. Член комитета призвал внести завтра в повестку дня эти два закона и окончательно их принять.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пользование собственным автомобилем с еврономерами, ввезенным как транзитный, не является правонарушением, - Верховный Суд

Источник: https://censor.net.ua/n3095532
 
 
 Топ комментарии
 
курячий это холуй из Блока Патриотов Панамы. Кстати Косюку в этом году суммарно выплатили 812 лямов дотаций....Бедуин бля, на новую яхту не хватало.
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Скоро закончатся выборы в Грузии. И тогда закипит у нас. Вся мразь, которая уничтожала страну все годы Независимости должна сидеть пожизненно. Или лежать посмертно. Кому как повезет. Правда, он случится только в том случае, если мы этого решительно захотим.
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Смотрел я сегодня ВР. И что я вам имею сказать. Такое чувство что 2013 год, только рожи немного обновились и на украинском говорят. А так те же окуевшие п#лоры, которые считают себя небожителями. К слову то что нёс Кум себе даже еб@нутый Азиров не позволял.
Майдан утопили в говне.
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Не спрашивайте меня,- кого я убил,заработав,-первый Миллион....
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Тады было можно, как вещала богословская, тады было дикое время, время накопления бабоса!... И Лох, кто это не понимал.. А теперь енто частная собственность, она Священна!
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петр лексеич только на формуле ротердам спиздил 35 миллиардов и это только одна схема а их сотни жлобье редкое . пацаны просят уровнять акциз для новых автомобилей и бу и только что мешает это сделать но товарищ который собирает сраные богданы ни в какую. в пенсионном фонде денег нет так почему эти долги должны гасить мы с вами. и не пишите мне про налоги пишите лучше офшорнику
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С 52 - осталось 40 миллионов Украинцев...-Объявите - ГЕНОЦИД....
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С 52 миллионов Украинцев - осталось 40 - объявите -ГЕНОЦИД....
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Зато у нас есть панамский офшор и ротердам+.
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Не верю, что будет 50-75-100-150 евро растаможка, безграничная жадность не позволит это сделать.
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Качество жизни в Украине зависит только от способности украинцев сплотится для достижения своих целей. Как я понимаю, это коснётся растаможки и новых автомобилей. Таким образом евробляхеры помогли и укробляхерам, которые небыли способны добится снижения пошлин.
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=557244368047168&id=100012848294238
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Головні витрати на авто не розмитнення. Тут невелика сума. Чомусь мовчать про акциз на децикубик. Шум якраз з-за цього тарифу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНалоговый комитет ВР одобрил законопроект о "евробляхах"
 
 
 
 
 
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