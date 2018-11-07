 Порошенко подписал законопроект о передаче Андреевской церкви в пользование Вселенскому патриархату

Как информирует Цензор.НЕТ, это следует из информации, опубликованной на сайте парламента.
Так, сегодня, 7 ноября документ был возвращен в Раду с подписью Президента.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что предоставление Вселенскому патриархату культового сооружения на Андреевском спуске, 23 в г. Киеве (Андреевской церкви) в постоянное пользование является важным шагом в проведении работы по подготовке предоставления автокефалии Православной Церкви в Украине.
Напомним, сегодня, 18 октября, Верховная Рада Украины приняла закон "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская" (№ 9208), внесенный президентом Украины. Председатель ВР Андрей Парубий подписал данный закон и направил на подпись президенту.
Законом установлено, что Андреевская церковь, которая является выдающимся объектом культурного наследия, памятником архитектуры национального значения, как культовое сооружение, находящееся в государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.
1. На какой срок?
2. Ремонт и др. за чей счёт? (в период, на который предоставляется в пользование)
Маю надію, що наступним кроком Президента України буде підписання закону України про відновлення історичної справедливості.
Так принято во всех митрополиях Константинопольского патриархата.
И передается в пользование, а не в собственность.
Оказался неконституционным.
Это что такое Варфоломею подсунули наперсточники.
Якби він його не підписав, то законопроект так би і залишився законопроектом.
С чего Вы взяли такой бред ? Нигде ж не написано, что в Киев перенесут Афон, Иерусалим или резиденцию Вселенского Патриарха ?
Но зато почти каждый либо с ходками, либо с закрытыми или с открытыми уголовными делами, либо за которыми тянется темное прошлое лихих 90-х годов?
Для себя при посещении Киева. Даже наняла итальянских зодчих.
Но в церкви Елисавета Петровна не успела побывать ни разу, так как умерла до окончания строительства.
Андріївська церква була збудована лише в 1747-1762рр. на місці Хрестовоздвиженської церкви, яка нагадую була споруджена там ще в 1215 році коли ще і Москви не було.
( Для довідки : рік заснування Москви - 1272 за велінням хана Золотої Орди Менгу Тимура)