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 Политика Украины
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 Порошенко подписал законопроект о передаче Андреевской церкви в пользование Вселенскому патриархату

Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №9208 "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская".

Как информирует Цензор.НЕТ, это следует из информации, опубликованной на сайте парламента.

Так, сегодня, 7 ноября документ был возвращен в Раду с подписью Президента.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что предоставление Вселенскому патриархату культового сооружения на Андреевском спуске, 23 в г. Киеве (Андреевской церкви) в постоянное пользование является важным шагом в проведении работы по подготовке предоставления автокефалии Православной Церкви в Украине.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рада одобрила передачу Андреевской церкви в пользование Вселенскому патриархату. ВИДЕО

Напомним, сегодня, 18 октября, Верховная Рада Украины приняла закон "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская" (№ 9208), внесенный президентом Украины. Председатель ВР Андрей Парубий подписал данный закон и направил на подпись президенту.

Законом установлено, что Андреевская церковь, которая является выдающимся объектом культурного наследия, памятником архитектуры национального значения, как культовое сооружение, находящееся в государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.

Источник: https://censor.net.ua/n3095529
 
   
 Топ комментарии
 
Порошенко не может подписывать "законопроект" он подписал закон, ну пишите правильно.
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До речі, добре що ви нагадали про Києво-Печерську та Почаївську Лаври, які є національним спадком українського народу і на даний час незаконно перебувають за сфальсифікованими документами в оренді сатанинської секти Гундяєва.
Маю надію, що наступним кроком Президента України буде підписання закону України про відновлення історичної справедливості.
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коли порохло скасує передачу почаївської лаври гундяям до 2052 року?щось він навіть не пердув з цього приводу
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Взятка. Ну, или как в той среде говорят: отблагодарил?
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Та мне похер, что Гуня, что твой Филарет, что ты со своими затасканными отписками.
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А меня вот два вопроса интересуют:
1. На какой срок?
2. Ремонт и др. за чей счёт? (в период, на который предоставляется в пользование)
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передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий Источник: https://censor.net.ua/n3095529
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Это незаконно, такого нет нигде в мире. Это национальное достояние всего украинского народа. Можно Только передать в аренду.
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До речі, добре що ви нагадали про Києво-Печерську та Почаївську Лаври, які є національним спадком українського народу і на даний час незаконно перебувають за сфальсифікованими документами в оренді сатанинської секти Гундяєва.
Маю надію, що наступним кроком Президента України буде підписання закону України про відновлення історичної справедливості.
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Свой маеток бы лучше или фабрику передал.
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Если будет Киевская митрополия, то у Вселенского Патриарха должна быть своя церковь, типа резиденции.
Так принято во всех митрополиях Константинопольского патриархата.
И передается в пользование, а не в собственность.
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Вот это меньше всего интересует. Попы и их претензии на кормушки. Как простому украинцу после этого будет жить легче? Не все же верующие, есть и атеисты, и люди исповедующие другие религии. Они тоже кушать хотят.
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Богатым заводы пароходы, а бедным церковь и веру в то что они получат после смерти то что богатым дал сейчас, так было всегда.
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Уточню. Народу церква, вiра та мова. То что пощупать нельзя и в карман положить. Чем даже за комуналку расплатиться нельзя. Все материальное своим соратникам Кононенко- Грановскому- Григоришину- Свинарчуку. Остальным идеалы и веру и мову.
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Уже был закон о передаче законом коллекции Градобанка.
Оказался неконституционным.
Это что такое Варфоломею подсунули наперсточники.
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Порошенко не может подписывать "законопроект" он подписал закон, ну пишите правильно.
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Законопроект став законом після підпису президента.
Якби він його не підписав, то законопроект так би і залишився законопроектом.
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Законопроект був в ВР, после его принятия он стал Законом, который президент ОБЯЗАН подписать или наложить вето. Президент не принимает законов посему он не может работать с их проэктами.
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И на какое время передал Порошенко национальное достояние всех украинцев?
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??????
С чего Вы взяли такой бред ? Нигде ж не написано, что в Киев перенесут Афон, Иерусалим или резиденцию Вселенского Патриарха ?
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Ну, почему в окружении Пети нет Героев Украины (его папу липового героя не считать), людей с многочисленными орденами, заслуженных ученых и т.д.?
Но зато почти каждый либо с ходками, либо с закрытыми или с открытыми уголовными делами, либо за которыми тянется темное прошлое лихих 90-х годов?
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АНДРЕЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ=Ян Од Эрская АзЭр гапы- Горящий Огонь Муж Младшего Мужа дверь.Отсюда Од(Аз)ЭрБэйДжан. Никому ничего не надо передавать.
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всьо чєлавєчєство проізошло от одной обезьяни із мєждурєчья Кури і Аракса
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Человечество вышло из рек.Реки аракс не было вообще.Фамилии были по рекам, или горам где текут эти реки.
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Ceterum censeo, ОБ'ЄДНАВЧИЙ СОБОР МАЄ ВИБРАТИ ПРЕДСТОЯТЕЛЯ, ЯКИЙ ОТРИМАЄ ТОМОС, А УКРАЇНА - ПОМІСНУ ЦЕРКВУ. ЩЕ ЧОТИРИ ТИЖНІ ТОМУ!!!
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Строительство Андреевской церкви заложила росийская империатрица Елисавета Петровна.
Для себя при посещении Киева. Даже наняла итальянских зодчих.
Но в церкви Елисавета Петровна не успела побывать ни разу, так как умерла до окончания строительства.
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Когда Украине что-то нужно получить, ну уж очень долго решается. А когда Украина своё отдаёт, моментально решения принимаются. Почему же так?
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Якщо вже бути до кінця об'єктивним то слід було б пам'ятати , що вже у 1215 році на місці сучасної Андріївський церкви була побудована Хрестовоздвиженська церква яка проіснувала до початку 17 століття. Згодом на її місці була збудована дерев'яна церква, яка згоріла в кінці 17 ст.
Андріївська церква була збудована лише в 1747-1762рр. на місці Хрестовоздвиженської церкви, яка нагадую була споруджена там ще в 1215 році коли ще і Москви не було.
( Для довідки : рік заснування Москви - 1272 за велінням хана Золотої Орди Менгу Тимура)
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