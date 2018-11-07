 Порошенко подписал законопроект о передаче Андреевской церкви в пользование Вселенскому патриархату

Как информирует Цензор.НЕТ, это следует из информации, опубликованной на сайте парламента.

Так, сегодня, 7 ноября документ был возвращен в Раду с подписью Президента.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что предоставление Вселенскому патриархату культового сооружения на Андреевском спуске, 23 в г. Киеве (Андреевской церкви) в постоянное пользование является важным шагом в проведении работы по подготовке предоставления автокефалии Православной Церкви в Украине.

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Напомним, сегодня, 18 октября, Верховная Рада Украины приняла закон "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская" (№ 9208), внесенный президентом Украины. Председатель ВР Андрей Парубий подписал данный закон и направил на подпись президенту.

Законом установлено, что Андреевская церковь, которая является выдающимся объектом культурного наследия, памятником архитектуры национального значения, как культовое сооружение, находящееся в государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.