 Одесская полиция расследует слежку за активистом Стерненко, - Форостяк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил советник начальника главного управления полиции Одесской области Руслан Форостяк.

"По факту официального обращения гражданина Сергея Стерненко в полицию Одесской области о незаконной слежке за ним и тем самым нарушении его неприкосновенности частной жизни начато досудебное следствие", – написал он.

Сведения внесены в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.182 УК Украины (нарушение неприкосновенности частной жизни).

Следствие проводит Шевченковское отделение Приморского отдела полиции в г.Одессе ГУНП в Одесской области.

Отметим, ранее о слежке сам Стерненко неоднократно сообщал на своей странице в Facebook.





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Напомним, поздно вечером 24 мая произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.