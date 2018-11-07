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 Одесская полиция расследует слежку за активистом Стерненко, - Форостяк

Одесская полиция начала досудебное следствие по заявлению главы общественной организации "Неравнодушные" Сергея Стерненка относительно слежки за ним.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил советник начальника главного управления полиции Одесской области Руслан Форостяк.

"По факту официального обращения гражданина Сергея Стерненко в полицию Одесской области о незаконной слежке за ним и тем самым нарушении его неприкосновенности частной жизни начато досудебное следствие", – написал он.

Сведения внесены в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.182 УК Украины (нарушение неприкосновенности частной жизни).

Следствие проводит Шевченковское отделение Приморского отдела полиции в г.Одессе ГУНП в Одесской области.

Одесская полиция расследует слежку за активистом Стерненко, - Форостяк 01

Отметим, ранее о слежке сам Стерненко неоднократно сообщал на своей странице в Facebook.


Одесская полиция расследует слежку за активистом Стерненко, - Форостяк 02

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Напомним, поздно вечером 24 мая произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Источник: https://censor.net.ua/n3095523
 
 
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Да вы шо!? не прошло и трёх покушений на человека. Созрели?
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