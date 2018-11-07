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 Владельцы "евроблях" пикетируют ВР с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В правительственном квартале Киева проходит акция владельцев автомобилей на европейский номерах, так называемых евробляхеров, с требованием принятия законопроектов №8487 и 8488, которые снижают акциз на растаможку машин.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Владельцы "евроблях" заблокировали правительственный квартал в районе Верховной Рады. Активисты заблокировали движение по одной стороне ул. Грушевского, также полностью заблокировано движение по ул. Шелковичной до перекрестка с ул. Институтской.

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Также активисты разместились на площади Конституции под зданием ВР. Они развесили банеры со своими требованиями, а также заготовили плакаты с портретами народных депутатов, которые не поддержали законопроекты, снижающие акциз на растаможку машин. 

Владельцы евроблях пикетируют ВР с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин 01
Владельцы евроблях пикетируют ВР с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин 02
Владельцы евроблях пикетируют ВР с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин 03
Владельцы евроблях пикетируют ВР с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин 04
Владельцы евроблях пикетируют ВР с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин 05
Владельцы евроблях пикетируют ВР с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин 06
Владельцы евроблях пикетируют ВР с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин 07
Владельцы евроблях пикетируют ВР с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин 08
Владельцы евроблях пикетируют ВР с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин 09
Владельцы евроблях пикетируют ВР с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин 10
Владельцы евроблях пикетируют ВР с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин 11
Владельцы евроблях пикетируют ВР с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин 12
Владельцы евроблях пикетируют ВР с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин 13
Владельцы евроблях пикетируют ВР с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин 14
Владельцы евроблях пикетируют ВР с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин 15
Владельцы евроблях пикетируют ВР с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин 16
Владельцы евроблях пикетируют ВР с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин 17
Владельцы евроблях пикетируют ВР с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин 18
Владельцы евроблях пикетируют ВР с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин 19
Владельцы евроблях пикетируют ВР с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин 20

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/n3095521
 
 
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Ага я пипа такой хитросделаный решил не платить налогов! Пусть Порошенко лох налоги платит!
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не переживай ты так....Пеця тоже налогов не платит...у него все в офшоре
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если налогами не умеют еффективно распоряжатся, то на хuй их вообще платить? Я на пенсию не расчитываю в Украине если что.
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правильно. Асфальт отковыряем, освещение в городах отключим, анархия ……. мы ведь только на себя рассчитываем .
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тут разве об отмене налогов речь. Эти люди хотят заплатить налог и легализовать свое авто. А как попало оно в Украину надо спросить с погранцов и таможенников. Да и с ВР. которая схему ввоза машин в Украину не отрегулировали
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они хотят легализации сугубо на своих условиях …. и в этом разница.
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Чем это отличается от "Хунта, дай пожрать!"? Владельцы "евроблях" пикетируют Раду с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин - Цензор.НЕТ 7063
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Закройте границу чтоб больше таких схем не было. А те кто в Украине сделайте для них реальную, согласно возрасту растаможку. Пусть заплатят и легализуются. И всё. А реально надо для обновления парка авто снизить пошлины и акциз!
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Людей понять можно! Если бы в Украине был собственный достойный легковой автопром тогда другое дело. А так на запретах наживаются только крупные автодилеры. Это их сармак мешает нормальному решению вопроса.
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Та ну, нафик....
Нужно сначала Днепропетровскую облать переименовать.
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То добре.....давить хлопці шоколадну мерзоту
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Народолюбів з верховної ради пересадити на Ланоси, дати зарплату не більше 10000, нехай попробують купити доступне авто, розмитнити і потім заправляти його)
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Начать с ублюдочной ведьмы от экономики подчинённой Офшоренко... Южаниной.
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те що прожитковий мінімум зарплати та пенсії в Україні становить 50 доларів - то не головне (навіть при янику і то було 100)

ГОЛОВНЕ КУПИТИ ТАЧКУ ЗА ТИСЯЧУ ,ТА ЛІТАТИ НА НІЙ ПОРУШУЮЧИ ВСІ ПРАВИЛА !
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а ][уя ли человек который работает и платит налоги не может позволить себе авто?пенсионерам то пох они бесплатно в скотовозках ездят.
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Не то, что Зайцева с украинскими гос. номерами.
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Б/у автомобили из Европы поперек горла стоят владельцам автозаводов в Украине. Им же надо продавать свои машины по завышенным ценам. Поэтому будут придумывать миллион причин, почему нельзя сделать адекватную стоимость разтаможки ввозимых б/у авто.
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автозаводы в Украине? Это те где колёса , руль прикручивают и цепляют брызговики, коврики Сделано в Украине?
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Какие автозаводы? Просто не нужно одним быть умнее других. Пенсии и минималки хотят, а налоги платить - зась! Когда вижу перед собой "бляху", жалею, что не на танке.
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Каким еще автозаводам? У нас что есть автозаводы? У нас цеха по прикручиванию колес к росийским и киатйским говномобилям. Но последнее время Поросенко вообще не парится и завозит из Рашки полностью собраные автомобили.
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та ну на...это кому? Власники "євроблях" пікетують Раду з вимогою прийняття законопроектів, що знижують акциз на розмитнення машин - Цензор.НЕТ 6368владельцам богдана?и часто автолюбители покупают автобусы вместо подержаных легковушек?
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Держава оплачує житло 120 нардепам-мільйонерам
170 народних депутатів отримують державну компенсацію на оренду житла в Києві, із них 120 задекларували мільйони заощаджень, а щонайменше 25 мають житло у столиці чи елітному передмісті.
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В Украине слишком дорогие автомобили и это надо решать. Снижением ли акцизов, снижением ли других налогов. Без автомобиля сеичас человек как без рук, но машины очень дорогие
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евробляхеры спрашивают у гройсмана,где деньги на дороги,которые(деньги) они не хотят платить в бюджет...кацапологика в развитии... Власники "євроблях" пікетують Раду з вимогою прийняття законопроектів, що знижують акциз на розмитнення машин - Цензор.НЕТ 6679.
теперь понятно,откуда растут ноги этой провокации
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Вот элитные авто порошенко. луценко, свинарчука, кононенко и их подельников вообще НЕ РАСТАМОЖЕНЫ! Они ввезены на почётного Консула Гладковского-Свинарчука...кажись Сейшельских островов. Посольство на Рыбальском в здании принадлежащем Порошенко и Кононенко.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВладельцы "евроблях" пикетируют ВР с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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