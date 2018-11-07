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 Сотрудничество Украины и Турции в оборонно-технической сфере является продуктивным и взаимовыгодным, - Порошенко

Сотрудничество Украины и Турции в оборонно-технической области является продуктивным и взаимовыгодным.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом Президент Петр Порошенко сказал в интервью турецкой информационном агентстве "Анадолу Ажансы".

Президент отметил продуктивные встречи по широкому кругу вопросов, в частности безопасности, обороны, военно-технического сотрудничества, экономики, туризма и культуры, контактов между людьми, между правительствами.

"Мы провели очень продуктивные переговоры в Турции, которые представляют исключительную важность во многих сферах", - рассказал Порошенко о результатах официального визита в эту страну.

Глава государства отметил: "Сотрудничество в оборонно-технический сфере не любит огласки. Однако, я могу сказать, что сотрудничество в этих сферах является взаимовыгодным для обоих государств".

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"Мы демонстрируем нашу поддержку и надежность турецкому сектору обороны и безопасности продуктами в различных сферах, начиная, прежде всего, со сферы авиации, танкостроения т.д.", - сказал Президент и отдельно отметил наличие на сегодняшний день сильных военно-технических мощностей Украины.

"В сложное для Украины время мы чувствуем надежность со стороны наших турецких партнеров в условиях российской агрессии", - подчеркнул Президент.

Петр Порошенко также отметил поддержку Турцией Украины в рамках НАТО и весомой роли этого государства в трастовом фонде НАТО.

"Я говорю, что если я бы мечтал о еще лучших отношениях между двумя странами, двумя народами и двумя президентами, это было бы невозможно, поскольку мы имеем полное доверие, полную поддержку и полную дружбу", - подчеркнул Президент и отметил, что отношения не ограничиваются только сферами политики, безопасности или обороны.

Источник: https://censor.net.ua/n3095520
 
 
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Эрдоган - пацан восточный, неужели пошел соевому барыге на встречу и согласился на откаты? Ау, ФБР , ищете куда девается «выгода».
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""Я говорю, что если я бы мерил о еще лучшие отношения между двумя странами...."
Он видимо оговорился. Наверное хотел сказать - Я говорю, что если я был бы мерин... Сотрудничество Украины и Турции в оборонно-технической сфере является продуктивным и взаимовыгодным, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7910
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Военное сотрудничество Украины и Турции ОЧЕНЬ СИЛЬНОЕ ДЕЛО. Технологии и идеи украинские известны еще со времен союза и сильная предприимчивость,моментальное желание производства, поставить все на поток в Турции тоже известна.Это может дать непредсказуемый для других эффэкт.
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Ну хоть не как УНР - после 200 лет рабства... вожди захотели федерации с Педерацией.
И после миллионных жертв у быдла до сих пор: "асвабаждение горада-хироя ат фошистов". Немцы хоть не призывали миллионы пушмяса под лозунгом "врахтам, зогитлера, зопартию". Финны, вот это Нация. Кому там в голову придет сейчас топить за - вярнитевсевзад?
иногда(всегда) кажется что такого просто не могло быть. тем более 25 лет жить на улицах палачей, после бегства которых, кровь дедов этих жителей, вытекала за ворота пыточных. + бонус - в каком то городе закопали тысячи жертв красножопых варваров и... на том же месте сделали парк с качелями...
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Осталось 4 млрд $ стырить и рванет за границу.
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