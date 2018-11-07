 Сотрудничество Украины и Турции в оборонно-технической сфере является продуктивным и взаимовыгодным, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом Президент Петр Порошенко сказал в интервью турецкой информационном агентстве "Анадолу Ажансы".

Президент отметил продуктивные встречи по широкому кругу вопросов, в частности безопасности, обороны, военно-технического сотрудничества, экономики, туризма и культуры, контактов между людьми, между правительствами.

"Мы провели очень продуктивные переговоры в Турции, которые представляют исключительную важность во многих сферах", - рассказал Порошенко о результатах официального визита в эту страну.

Глава государства отметил: "Сотрудничество в оборонно-технический сфере не любит огласки. Однако, я могу сказать, что сотрудничество в этих сферах является взаимовыгодным для обоих государств".

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"Мы демонстрируем нашу поддержку и надежность турецкому сектору обороны и безопасности продуктами в различных сферах, начиная, прежде всего, со сферы авиации, танкостроения т.д.", - сказал Президент и отдельно отметил наличие на сегодняшний день сильных военно-технических мощностей Украины.

"В сложное для Украины время мы чувствуем надежность со стороны наших турецких партнеров в условиях российской агрессии", - подчеркнул Президент.

Петр Порошенко также отметил поддержку Турцией Украины в рамках НАТО и весомой роли этого государства в трастовом фонде НАТО.

"Я говорю, что если я бы мечтал о еще лучших отношениях между двумя странами, двумя народами и двумя президентами, это было бы невозможно, поскольку мы имеем полное доверие, полную поддержку и полную дружбу", - подчеркнул Президент и отметил, что отношения не ограничиваются только сферами политики, безопасности или обороны.