 Сотрудничество Украины и Турции в оборонно-технической сфере является продуктивным и взаимовыгодным, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом Президент Петр Порошенко сказал в интервью турецкой информационном агентстве "Анадолу Ажансы".
Президент отметил продуктивные встречи по широкому кругу вопросов, в частности безопасности, обороны, военно-технического сотрудничества, экономики, туризма и культуры, контактов между людьми, между правительствами.
"Мы провели очень продуктивные переговоры в Турции, которые представляют исключительную важность во многих сферах", - рассказал Порошенко о результатах официального визита в эту страну.
Глава государства отметил: "Сотрудничество в оборонно-технический сфере не любит огласки. Однако, я могу сказать, что сотрудничество в этих сферах является взаимовыгодным для обоих государств".
"Мы демонстрируем нашу поддержку и надежность турецкому сектору обороны и безопасности продуктами в различных сферах, начиная, прежде всего, со сферы авиации, танкостроения т.д.", - сказал Президент и отдельно отметил наличие на сегодняшний день сильных военно-технических мощностей Украины.
"В сложное для Украины время мы чувствуем надежность со стороны наших турецких партнеров в условиях российской агрессии", - подчеркнул Президент.
Петр Порошенко также отметил поддержку Турцией Украины в рамках НАТО и весомой роли этого государства в трастовом фонде НАТО.
"Я говорю, что если я бы мечтал о еще лучших отношениях между двумя странами, двумя народами и двумя президентами, это было бы невозможно, поскольку мы имеем полное доверие, полную поддержку и полную дружбу", - подчеркнул Президент и отметил, что отношения не ограничиваются только сферами политики, безопасности или обороны.
Он видимо оговорился. Наверное хотел сказать - Я говорю, что если я был бы мерин...
И после миллионных жертв у быдла до сих пор: "асвабаждение горада-хироя ат фошистов". Немцы хоть не призывали миллионы пушмяса под лозунгом "врахтам, зогитлера, зопартию". Финны, вот это Нация. Кому там в голову придет сейчас топить за - вярнитевсевзад?
иногда(всегда) кажется что такого просто не могло быть. тем более 25 лет жить на улицах палачей, после бегства которых, кровь дедов этих жителей, вытекала за ворота пыточных. + бонус - в каком то городе закопали тысячи жертв красножопых варваров и... на том же месте сделали парк с качелями...