 Рада сегодня рассмотрит законопроекты о высшем образовании, первичной медицинской помощи и вопросы ратификации

Об этом говорится в повестке дня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В начале заседания депутаты намерены принять проект постановления 8141 "О парламентских слушаниях на тему: "Пути преодоления эпидемии туберкулеза в Украине".

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После этого ВР планирует перейти к вопросам ратификации. В этом блоке предусмотрено рассмотрение трех правительственных законопроектов: "О ратификации Протокола между Правительством Украины и Правительством Турецкой Республики о внесении изменений в Соглашение между Правительством Украины и Правительством Турецкой Республики об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество" (№ 0199), "О ратификации Протокола между Правительством Украины и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о внесении изменений в Конвенцию между Правительством Украины и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и прирост стоимости имущества, принятую в Лондоне 10 февраля 1993 года" (№ 0193) и "О ратификации Меморандума между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Австрия о взаимном доступе на рынки труда членов семей работников дипломатических представительств и консульских учреждений" (№ 0165).

Кроме того, первое чтение в Раде пройти депутатский проект закона № 6634 "О первичной медицинской помощи на основах семейной медицины".

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Народные депутаты также намерены рассмотреть правительственный законопроект № 5023 "О внесении изменения в статью 44 Закона Украины "О высшем образовании". Предполагается, что принятие законопроекта позволит детям, лишенным родительской опеки, участвовать в конкурсе по результатам вступительных экзаменов по конкурсным предметам в высшем учебном заведении в рамках установленных квот приема в украинские вузы наравне с детьми-сиротами без прохождения ВНО.

Традиционно в среду депутаты будут работать в сессионном зале только в течение утреннего пленарного заседания, которое продлится до 14:00. На остаток дня запланирована работа парламентариев в комитетах, фракциях и группах.