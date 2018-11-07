 Рада сегодня рассмотрит законопроекты о высшем образовании, первичной медицинской помощи и вопросы ратификации

Об этом говорится в повестке дня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В начале заседания депутаты намерены принять проект постановления 8141 "О парламентских слушаниях на тему: "Пути преодоления эпидемии туберкулеза в Украине".
После этого ВР планирует перейти к вопросам ратификации. В этом блоке предусмотрено рассмотрение трех правительственных законопроектов: "О ратификации Протокола между Правительством Украины и Правительством Турецкой Республики о внесении изменений в Соглашение между Правительством Украины и Правительством Турецкой Республики об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество" (№ 0199), "О ратификации Протокола между Правительством Украины и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о внесении изменений в Конвенцию между Правительством Украины и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и прирост стоимости имущества, принятую в Лондоне 10 февраля 1993 года" (№ 0193) и "О ратификации Меморандума между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Австрия о взаимном доступе на рынки труда членов семей работников дипломатических представительств и консульских учреждений" (№ 0165).
Кроме того, первое чтение в Раде пройти депутатский проект закона № 6634 "О первичной медицинской помощи на основах семейной медицины".
Народные депутаты также намерены рассмотреть правительственный законопроект № 5023 "О внесении изменения в статью 44 Закона Украины "О высшем образовании". Предполагается, что принятие законопроекта позволит детям, лишенным родительской опеки, участвовать в конкурсе по результатам вступительных экзаменов по конкурсным предметам в высшем учебном заведении в рамках установленных квот приема в украинские вузы наравне с детьми-сиротами без прохождения ВНО.
Традиционно в среду депутаты будут работать в сессионном зале только в течение утреннего пленарного заседания, которое продлится до 14:00. На остаток дня запланирована работа парламентариев в комитетах, фракциях и группах.
особливо в центрі міста - це вирішить))) - проблему!
охорону підкуплять і тд )))) !!!
У ній вовтузяться як свині,
На вид всі важні хоч куди,
Їм би орать на їхній спині,
Вони ж без діла паскуди.
Думки холості запускають -
Себе хоч якось показать.
Словами дірки тут латають,
Їх би у плуга загнуздать.
Для виду б'ються і лютують,
Чуб один одному все рвуть.
Народний інтерес вартують,
Насправді роблять каламуть.
У каламуті легше зловить,
Собі й другому хабаря.
Як можна у цьому відмовить?
Мати себе за злидаря?
Шкода, що п'ята вже машина.
Й квартири важко рахувать.
Закінчиться бабла година,
Треба побільше тут урвать.
Закон творити? Кнопки жати?
Рішає все одна "сім'я".
До діла прийде - нема і хати,
Було без мене, святий я.
Народ ридає, мре та плаче,
Копійки копить, так живе...
На краще надія одначе
У серці у нього не помре.
Прийде колись, і та людина,
Якій не гроші треба, власть.
Щоб люди були не скотина,
Умови створить, бідним дасть.
Між тим усе кругами ходим -
Базікам вірим й крадіям.
Поки нового покоління не народим,
Бути тут шпикам й злодіям. 🤑
Шура Балаганов, который считал себя первенцем лейтенанта, не на шутку обеспокоился создавшейся конъюнктурой. Все чаще и чаще ему приходилось сталкиваться с товарищами по корпорации, совершенно изгадившими плодоносные поля Украины и курортные высоты Кавказа, где он привык прибыльно работать.