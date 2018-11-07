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 Политика Украины
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Все про:ВР (22419) медицина (1710) ратификация (375) высшее образование (65)

 Рада сегодня рассмотрит законопроекты о высшем образовании, первичной медицинской помощи и вопросы ратификации

Верховная Рада в среду планирует рассмотреть правительственный законопроект "О внесении изменений в статью 44 Закона Украины "О высшем образовании".

Об этом говорится в повестке дня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В начале заседания депутаты намерены принять проект постановления 8141 "О парламентских слушаниях на тему: "Пути преодоления эпидемии туберкулеза в Украине".

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После этого ВР планирует перейти к вопросам ратификации. В этом блоке предусмотрено рассмотрение трех правительственных законопроектов: "О ратификации Протокола между Правительством Украины и Правительством Турецкой Республики о внесении изменений в Соглашение между Правительством Украины и Правительством Турецкой Республики об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество" (№ 0199), "О ратификации Протокола между Правительством Украины и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о внесении изменений в Конвенцию между Правительством Украины и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и прирост стоимости имущества, принятую в Лондоне 10 февраля 1993 года" (№ 0193) и "О ратификации Меморандума между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Австрия о взаимном доступе на рынки труда членов семей работников дипломатических представительств и консульских учреждений" (№ 0165).

Кроме того, первое чтение в Раде пройти депутатский проект закона № 6634 "О первичной медицинской помощи на основах семейной медицины".

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Народные депутаты также намерены рассмотреть правительственный законопроект № 5023 "О внесении изменения в статью 44 Закона Украины "О высшем образовании". Предполагается, что принятие законопроекта позволит детям, лишенным родительской опеки, участвовать в конкурсе по результатам вступительных экзаменов по конкурсным предметам в высшем учебном заведении в рамках установленных квот приема в украинские вузы наравне с детьми-сиротами без прохождения ВНО.

Традиционно в среду депутаты будут работать в сессионном зале только в течение утреннего пленарного заседания, которое продлится до 14:00. На остаток дня запланирована работа парламентариев в комитетах, фракциях и группах.

Источник: https://censor.net.ua/n3095515
 
   
 Топ комментарии
 
что бы рада не сделала- только ухудшит жизнь народа
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я думаю, что если бы депутаны вообще ничего не делали, то жизнь была бы лучше
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что бы рада не сделала- только ухудшит жизнь народа
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Лучше бы тарифы до Выборов заморозил, а ещё лучше снизили. И больше вообще НИЧЕГО год не делайте, уже "покращили" за 4 года ах пипец как.
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это тут при чём??? что то болит? куда уж более воровитых чем порошенко, яценюк, грося и их шобла.
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Не влаштовує? Тоді лавочник так і залишиться.
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Коли займетесь відміною недоторканості?
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я думаю, что если бы депутаны вообще ничего не делали, то жизнь была бы лучше
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Частично таки ДА. Но там же ещё президент порошенко с ОПГ коррупционеров "старается" и кабмин с Гросей "улучшает".
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как бы их всех собрать на одном корабле и утопить гденить в атлантике
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Ржавые баржи на Рыбальском...и вниз по Днепру до водохранилища Каневкого...или другого, хоть до Чёрного моря. Рада сегодня рассмотрит законопроекты о высшем образовании, первичной медицинской помощи и вопросы ратификации - Цензор.НЕТ 7854
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в Києві, шановні))), є достатньо стовпів і дерев -
особливо в центрі міста - це вирішить))) - проблему!
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Зачем портить виды Киева. Баржи кажется лучше. Рада сьогодні розгляне законопроекти про вищу освіту, первинну медичну допомогу та питання ратифікації - Цензор.НЕТ 3255
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яке псувати), це нагадування іншим бажаючим), а баржи це морока))) - на мілину сядуть))),
охорону підкуплять і тд )))) !!!
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Парубий себе вообще на срок наработал, только в тюряге. Хотя ктож его посадит. у него же СПРАВКА. Вот этим Банковая и пользуется, используя карманную макаку.
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Верховна Зрада
У ній вовтузяться як свині,
На вид всі важні хоч куди,
Їм би орать на їхній спині,
Вони ж без діла паскуди.
Думки холості запускають -
Себе хоч якось показать.
Словами дірки тут латають,
Їх би у плуга загнуздать.
Для виду б'ються і лютують,
Чуб один одному все рвуть.
Народний інтерес вартують,
Насправді роблять каламуть.
У каламуті легше зловить,
Собі й другому хабаря.
Як можна у цьому відмовить?
Мати себе за злидаря?
Шкода, що п'ята вже машина.
Й квартири важко рахувать.
Закінчиться бабла година,
Треба побільше тут урвать.
Закон творити? Кнопки жати?
Рішає все одна "сім'я".
До діла прийде - нема і хати,
Було без мене, святий я.
Народ ридає, мре та плаче,
Копійки копить, так живе...
На краще надія одначе
У серці у нього не помре.
Прийде колись, і та людина,
Якій не гроші треба, власть.
Щоб люди були не скотина,
Умови створить, бідним дасть.
Між тим усе кругами ходим -
Базікам вірим й крадіям.
Поки нового покоління не народим,
Бути тут шпикам й злодіям. 🤑
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Одно время предложение родственников все же превысило спрос, и на этом своеобразном рынке наступила депрессия. Чувствовалась необходимость в реформах. Постепенно упорядочили свою деятельность внуки Карла Маркса, кропоткинцы, энгельсовцы и им подобные, за исключением буйной корпорации детей лейтенанта Шмидта, которую на манер польского сейма, вечно раздирала анархия. Дети подобрались какие-то грубые, жадные, строптивые и мешали друг другу собирать в житницы.
Шура Балаганов, который считал себя первенцем лейтенанта, не на шутку обеспокоился создавшейся конъюнктурой. Все чаще и чаще ему приходилось сталкиваться с товарищами по корпорации, совершенно изгадившими плодоносные поля Украины и курортные высоты Кавказа, где он привык прибыльно работать.
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есть парочка вменяемых - вон Парасюк хотябы
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