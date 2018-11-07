EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Луценко Убийство Гандзюк Задержание Лозового в Чехии Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Киевские новости, Общество
  989  16
Все про:выставка (328) искусство (196) Киев (16737) даун (5)

 Первая в Украине художественная выставка о людях с синдромом Дауна проходит в Киеве

В креативном пространстве Izone проходит первая в Украине художественная выставка о людях с синдромом Дауна.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала Таня Михайленко, передает Цензор.НЕТ.

"Вдруг поняла, что ни разу не написала о нашей выставке. Возможно от того, что слишком "переживательной" для меня оказалась вся подготовка. И на открытии уже можно было с облегчением выдохнуть: "Получилось!" и расслабиться. Но сегодня прошёл последний мастер-класс. Завтра вечером последнее мини-представление немецких коллег из Touchdown 21, а послезавтра уже закрытие выставки. Ловите момент, идите на встречу с современным искусством, даже если вы в нём не смыслите ничего. Там есть о чём подумать. Спасибо огромнейшее Goethe-Institut Ukraine", - рассказала она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Видеть сердцем", - мать аутиста Олеся Яскевич помогает детям с инвалидностью интегрироваться в общество. ВИДЕО

"Первая в Украине художественная выставка о и с участием людей с синдромом Дауна. Любовь, секс, смерть или политика? "Что важно" - для людей с / без синдрома Дауна? Представляем выставку "Что важно", которая открылась в Киеве в креативном пространстве Izone 19 октября и демонстрируется до 8 ноября. Кураторы Лизавета Герман и Мария Ланько отобрали и объединили более 40 работ, которые позволят посетителям окунуться в мир того, что важно для людей с или без дополнительной хромосомы. В рамках проекта Станислав Турина и Екатерина Либкинд взаимодействовали с людьми с синдромом Дауна чтобы выяснить, что же их волнует больше всего? Именно на эти темы размышляют художники. В проект вошли работы, созданные современными украинскими художниками за последние 20 лет, а также проекты, реализуемые самостоятельно и в партнерстве с людьми с синдромом Дауна. Гости также увидят объекты из Германии: работы художников с синдромом Дауна и серию фотопортретов. Участники проекта: Анне Ляйхтфус, Александр Стешенко, Станислав Турина, Екатерина Либкинд, Елена Субач, Ярема Малащук, Роман Химей, Павел Юров, Алевтина Казхидзе, Влодко Кауфман, Мирослав Ягода, Любомир Тымкив, Евгений Голубенцев, Андрей Сагайдакивский, Юрий Соколов, Кирилл Проценко , Дарья Кузьмич, Светлана Селезнева, Клеменс Мартин Тео Барон, Зюзанне Кумпель, Гарбиель Лютербек, Жан-Мари Мон, Брит Шилинг и другие", - рассказали организаторы выставки.

Выставка будет проходить до 8 ноября в Izone по адресу: Киев, ул. Набережно-Луговая, 8. Вход на выставку бесплатный.

Первая в Украине художественная выставка о людях с синдромом Дауна проходит в Киеве 01
Первая в Украине художественная выставка о людях с синдромом Дауна проходит в Киеве 02

Источник: https://censor.net.ua/n3095512
 
   
 Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Лизавета Герман и Мария Ланько отобрали и объединили более 40 работ, которые позволят посетителям окунуться в мир того, что важно для людей с или без дополнительной хромосомы"

Много работали, хотя можно было просто посетить парламент
 показать весь комментарий
 
Так вопросы- другие интересуют. А в парламенте- тока один вопрос- бабло.
 показать весь комментарий
 
 
так в верховной раде очень много людей с синдромом
 показать весь комментарий
 
О, Господи! "Любовь, секс, смерть или политика? "Что важно" - для людей с / без синдрома Дауна?"(с). Это конечно, вопросы- вопросов. Дауны- в шоке.
 показать весь комментарий
 
Где достать билет？ если не схожу, то всю жизнь буду себя казнить
 показать весь комментарий
 
Важно не лицемерить,а оставатся Человеком.
 показать весь комментарий
 
 
Это вовсе не синдром и не патология. Это демократичность выбора
 показать весь комментарий
 
сопереживаю людям с синдромом Дауна, но когда к власти приводят моральных ДАУНОВ - это просто беда для страны.
 показать весь комментарий
 
"Интересно" как то идёт движение:

в почёте "геи", дауны, "ромы" и т.д.
О больных нужно заботится - но, получается, что здоровые никому и не нужны...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиПервая в Украине художественная выставка о людях с синдромом Дауна проходит в Киеве
 
 
 
 
 
 вверх