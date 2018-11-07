 Первая в Украине художественная выставка о людях с синдромом Дауна проходит в Киеве

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала Таня Михайленко, передает Цензор.НЕТ.

"Вдруг поняла, что ни разу не написала о нашей выставке. Возможно от того, что слишком "переживательной" для меня оказалась вся подготовка. И на открытии уже можно было с облегчением выдохнуть: "Получилось!" и расслабиться. Но сегодня прошёл последний мастер-класс. Завтра вечером последнее мини-представление немецких коллег из Touchdown 21, а послезавтра уже закрытие выставки. Ловите момент, идите на встречу с современным искусством, даже если вы в нём не смыслите ничего. Там есть о чём подумать. Спасибо огромнейшее Goethe-Institut Ukraine", - рассказала она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Видеть сердцем", - мать аутиста Олеся Яскевич помогает детям с инвалидностью интегрироваться в общество. ВИДЕО

"Первая в Украине художественная выставка о и с участием людей с синдромом Дауна. Любовь, секс, смерть или политика? "Что важно" - для людей с / без синдрома Дауна? Представляем выставку "Что важно", которая открылась в Киеве в креативном пространстве Izone 19 октября и демонстрируется до 8 ноября. Кураторы Лизавета Герман и Мария Ланько отобрали и объединили более 40 работ, которые позволят посетителям окунуться в мир того, что важно для людей с или без дополнительной хромосомы. В рамках проекта Станислав Турина и Екатерина Либкинд взаимодействовали с людьми с синдромом Дауна чтобы выяснить, что же их волнует больше всего? Именно на эти темы размышляют художники. В проект вошли работы, созданные современными украинскими художниками за последние 20 лет, а также проекты, реализуемые самостоятельно и в партнерстве с людьми с синдромом Дауна. Гости также увидят объекты из Германии: работы художников с синдромом Дауна и серию фотопортретов. Участники проекта: Анне Ляйхтфус, Александр Стешенко, Станислав Турина, Екатерина Либкинд, Елена Субач, Ярема Малащук, Роман Химей, Павел Юров, Алевтина Казхидзе, Влодко Кауфман, Мирослав Ягода, Любомир Тымкив, Евгений Голубенцев, Андрей Сагайдакивский, Юрий Соколов, Кирилл Проценко , Дарья Кузьмич, Светлана Селезнева, Клеменс Мартин Тео Барон, Зюзанне Кумпель, Гарбиель Лютербек, Жан-Мари Мон, Брит Шилинг и другие", - рассказали организаторы выставки.

Выставка будет проходить до 8 ноября в Izone по адресу: Киев, ул. Набережно-Луговая, 8. Вход на выставку бесплатный.



