 Патрульный противолодочный самолет ВМС США провел разведку вблизи Керченского пролива

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на данные ресурса PlaneRadar.

"Патрульный противолодочный самолёт, Boeing P-8A Poseidon, ВМС США (Patrol Squadron VP-10 "Red Lancers") , с бортовым номером 168764, производит разведывательный полёт вдоль черноморского побережья России", - говорится в сообщении.

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По сведениям "Интерфакса", самолет вылетел с авиабазы Сигонелла, которая расположена на Сицилии. Он курсировал на расстоянии около 35 километров южнее входа в Керченский пролив, но находился над международными водами. Самолет также совершил пролет надалеко от Севастополя и берега Краснодарского края.

Одновременно с ним в этом районе работал стратегический беспилотник американских ВВС, который также вылетел с базы Сигонелла. Его полет продлился около 4,5 часа.

Накануне сообщалось, что еще один самолет-разведчик США был замечен на Балтике. Он пролетел над Финским заливом и рядом с российской границей, но находился в финском воздушном пространстве.