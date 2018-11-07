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Все про:Керченский пролив (216) разведка (2005) самолет (2140) США (14365)

 Патрульный противолодочный самолет ВМС США провел разведку вблизи Керченского пролива

Американский патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon провел разведку у черноморского побережья в районе Керченского пролива.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на данные ресурса PlaneRadar.

"Патрульный противолодочный самолёт, Boeing P-8A Poseidon, ВМС США (Patrol Squadron VP-10 "Red Lancers") , с бортовым номером 168764, производит разведывательный полёт вдоль черноморского побережья России", - говорится в сообщении.

Патрульный противолодочный самолет ВМС США провел разведку вблизи Керченского пролива 01

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По сведениям "Интерфакса", самолет вылетел с авиабазы Сигонелла, которая расположена на Сицилии. Он курсировал на расстоянии около 35 километров южнее входа в Керченский пролив, но находился над международными водами. Самолет также совершил пролет надалеко от Севастополя и берега Краснодарского края.

Одновременно с ним в этом районе работал стратегический беспилотник американских ВВС, который также вылетел с базы Сигонелла. Его полет продлился около 4,5 часа.

Накануне сообщалось, что еще один самолет-разведчик США был замечен на Балтике. Он пролетел над Финским заливом и рядом с российской границей, но находился в финском воздушном пространстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3095511
 
   
 Топ комментарии
 
Продовжуйте шановні кошмарити рогатих, Respect, USA!)
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Ещё вариант....Это не мы, настамнет. а такой самолёт можно в любом магазине купить.
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Треба менше цьому уваги приділяти, поклали той поклали, інфошум непотрібен.
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Интересует какой градус крена у моста
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Ничего особенного. Просто выявление мест скопления колорадских жуков и тараканов с целью мониторинга экологического состояния территории.
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От шума двигателей разведчика сваи и опоры моста сжались и поплыли от страха Патрульный противолодочный самолет ВМС США провел разведку вблизи Керченского пролива - Цензор.НЕТ 1520
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Продовжуйте шановні кошмарити рогатих, Respect, USA!)
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Какие там сегодня братья цветы возлагали к памятнику ватутина.Где СБУ?
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Треба менше цьому уваги приділяти, поклали той поклали, інфошум непотрібен.
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Шарахнули бы...а потом ну...ошиблись, с кем не бывает.
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по тому что рассматривали, по мостику. Пункт Назначения фильм 5.
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У патрульного немає такого озброєння, як я розумію.
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Ещё вариант....Это не мы, настамнет. а такой самолёт можно в любом магазине купить.
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Если появился противолодочный самолет, похоже под водой шастают субмарины. Ситуация развивается...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПатрульный противолодочный самолет ВМС США провел разведку вблизи Керченского пролива
 
 
 
 
 
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