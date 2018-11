 ЕСПЧ установил, что государство не предприняло каких-либо попыток предотвратить эти погромы, или же защитить ромов, - Игорь Луценко о решении суда по правам человека

Об этом на своей страниец в Фейсбуке написал нардеп ("Батькивщина") Игорь Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"5,5 млн грн за "погром". Недавно ЕСПЧ обязал Украину выплатить группе ромов компенсацию. Case of Burlya and Others v. Ukraine. 06.11.2018. 2002 год, в селе Петровка Одесской области произошло убийство 17-летнего парня, в котором местные жители обвинили одного известного ц%№гана. В связи с тем, что в селе был очень высокий уровень криминогенной ситуации, община это связывала с проживанием рядом большого количества ц-990-н и после убийства потребовала от власти принудительно выселить всех ромов за пределы территории поселка. Поселковый совет 9 сентября 2002 г. принял решение о принудительном выселении социально опасных лиц независимо от их этнического происхождения из соответствующего села, в связи с чем поселковым головой им было сообщено об обязанности покинуть данное село. Кроме того, местной милицией их заранее предупредили о предстоящем "нападение" на их лагерь. После чего, несколько сотен местных отрезали газ и электричество в домах ромов, "совершили грабеж" домов и тому подобное. ЕСПЧ установил, что государством не предоставлено никаких доказательств каких-либо попыток милиции предотвратить эти "погромы, или же защитить ц%%4ган, их имущество от действий местных жителей, которые базировались на "почве нетерпимости", кроме как предварительного уведомления. Сумма компенсации - 177 тыс. евро, примерно по 10 тыс. на заявителя", - рассказал нардеп.

