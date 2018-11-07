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 Политика Украины
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Все про:Луценко (7206) Одесская область (1617) погром (229) цыгане (122) Европейский суд по правам человека (568)

 ЕСПЧ установил, что государство не предприняло каких-либо попыток предотвратить эти погромы, или же защитить ромов, - Игорь Луценко о решении суда по правам человека

Украина должна выплатит пострадавшим в результате погрома ромам 5,5 млн грн.

Об этом на своей страниец в Фейсбуке написал нардеп ("Батькивщина") Игорь Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"5,5 млн грн за "погром". Недавно ЕСПЧ обязал Украину выплатить группе ромов компенсацию. Case of Burlya and Others v. Ukraine. 06.11.2018. 2002 год, в селе Петровка Одесской области произошло убийство 17-летнего парня, в котором местные жители обвинили одного известного ц%№гана. В связи с тем, что в селе был очень высокий уровень криминогенной ситуации, община это связывала с проживанием рядом большого количества ц-990-н и после убийства потребовала от власти принудительно выселить всех ромов за пределы территории поселка. Поселковый совет 9 сентября 2002 г. принял решение о принудительном выселении социально опасных лиц независимо от их этнического происхождения из соответствующего села, в связи с чем поселковым головой им было сообщено об обязанности покинуть данное село. Кроме того, местной милицией их заранее предупредили о предстоящем "нападение" на их лагерь. После чего, несколько сотен местных отрезали газ и электричество в домах ромов, "совершили грабеж" домов и тому подобное. ЕСПЧ установил, что государством не предоставлено никаких доказательств каких-либо попыток милиции предотвратить эти "погромы, или же защитить ц%%4ган, их имущество от действий местных жителей, которые базировались на "почве нетерпимости", кроме как предварительного уведомления. Сумма компенсации - 177 тыс. евро, примерно по 10 тыс. на заявителя", - рассказал нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕСПЧ обязал Украину выплатить по 11 тыс. евро каждому из 12 пострадавших от погрома в Одесской области в 2002 году ромов

ЕСПЧ установил, что государство не предприняло каких-либо попыток предотвратить эти погромы, или же защитить ромов, - Игорь Луценко о решении суда по правам человека 01

Источник: https://censor.net.ua/n3095508
 
   
 Топ комментарии
 
Оно не будет выплачено, ибо ни один заявитель не имеет документов подтверждающих личность. Кроме того нет документов о том, что они граждане Украины.
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выплатить ромалам причитающиеся 10 000 евро и выгнать нах в Европу к этим праведникам . пускай их там обворовывают . и ихним детям наркоту толкают ЄСПЛ встановив, що держава навіть не спробувала запобігти цим погромам або ж захистити ромів, - Ігор Луценко про рішення суду з прав людини - Цензор.НЕТ 4127
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Дивнахєрня... Коли б"ють ромів чи ще когось,то це типу геноцид і держава ( тобто ми) ще й бабло має сплатити як компенсацію. А коли б"ють чи знущаються з українців,то усім похєр...
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давайте и эту тему в топ на месяц, создайте комисию в раде, сбу, прокуратуре, мусарне, создайте суд им. Ромы и прочее
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Ромы, джины, виски, бренди, и прочие самогоны...
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никакие они не самогоны. их вообще хрен выгонишь. они сами кого угодно выживут. ЕСПЧ установил, что государство не предприняло каких-либо попыток предотвратить эти погромы, или же защитить ромов, - Игорь Луценко о решении суда по правам человека - Цензор.НЕТ 509
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Оно не будет выплачено, ибо ни один заявитель не имеет документов подтверждающих личность. Кроме того нет документов о том, что они граждане Украины.
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как же они прошли все инстанции в Украине и Европе, без документов???
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Скорее всего кто то на ромах неплохо заработает. Сами они не то,что заявление куда то написать, а как здесь было замечено, даже документов не имеют. Не для кого не секрет -работающий цыган или ром это нонсенс. Как токо "выживают" все мы прекрасно знаем, но вслух боимся сказать и здесь вина властей ибо нет никаких программ по ромам, кроме их паспортизации, нет
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Ошибаетесь! У нас тоже были проблемы. Не знаю, есть ли сейчас проблемы, но уверена, что не большие проблемы, чем со всеми остальными, т.к. СМИ давно ничего не пишут на эту тему. Ну, а о погромах у нас не могло быть речи в принципе. Уже ок. 30 лет существует нац. община ромов, которая ,видимо, сама во многом решает проблемы. Как бы они себя ни вели, погромы устраивать недопустимо! Правильное решение ЕСПЧ: не умеете защищать людей- расплачивайтесь кошельком!
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Ключова фраза: ... Как бы они себя ни вели...
Оце вони добре затямили. І поводяться як їм заманеться. А в разі чого -- "...обидели юродивого, отняли копеечку..."
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Займитесь воспитанием и образованием ромов: создайте нац. общину: пусть вместе с органами власти занимаются этим вопросом. В любом случае , погромы-это нацизм, а он не пройдет сегодня!
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Я хочу зайнятися. А вони -- ні. So what?
Я хочу створити громаду та соціалізувати їх. А вони -- не хочуть. So what?
І, прошу дуже, не розкидайтеся так легко словом "нацизм". Бо можете самі опинитися в ролі "нациста", навіть не підозрюючи, що щось для того зробили. Просто Вас можуть призначити.
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У ромов пачпортов Украины по три на каждого ЄСПЛ встановив, що держава навіть не спробувала запобігти цим погромам або ж захистити ромів, - Ігор Луценко про рішення суду з прав людини - Цензор.НЕТ 8070. Плюс паспорта параши, Молдовы, Румынии. Ну и разумеется ворованные. Так что с аусвайсами проблем не будет
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Дивнахєрня... Коли б"ють ромів чи ще когось,то це типу геноцид і держава ( тобто ми) ще й бабло має сплатити як компенсацію. А коли б"ють чи знущаються з українців,то усім похєр...
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Надо треть парламента отдать ромам, что б не скучно было.
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Держава вже зробила висновки? Почала працевлаштовувати і інтегрувати ромів в українське суспільство?
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Набили рожу вору и предотвратили его асоциальность. Но вор оказался ромалом и потребовал компенсировать полировку фейса еврами. Заурядная история в практике хрен знает какой комиссии дармоедов
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Історія та давня. І я не пригадую всіх її деталей, але по пам'яті тоді там мала місце побутова бійка яка закінчилася смертю однієї молодої людини. Жодної політики там не було, але для запобігання розвитку конфлікту був залучений Беркут і внутрішні війська... Ситуацію було взято під контроль. Не пам'ятаю лише, як там потім було з учасниками конфлікту але здається що судового розгляду справа тоді не дійшла...
Тепер якось дивно виглядає рішення ЄСПЛ і виникає запитання, а хто з саме з юристів приймав участь в розгляді з сторони України...
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выплатить ромалам причитающиеся 10 000 евро и выгнать нах в Европу к этим праведникам . пускай их там обворовывают . и ихним детям наркоту толкают ЄСПЛ встановив, що держава навіть не спробувала запобігти цим погромам або ж захистити ромів, - Ігор Луценко про рішення суду з прав людини - Цензор.НЕТ 4127
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Это верно. Если хач Собаков следил за порядком, то не пришлось бы патриотам его наводить. Во Франции жандармы разгромили лагерь этих бродяг и выслали их в Румынию. И хоть одна сявка в этом долбанном ЕСПЧ рот раскрыла? Ни хрена подобного, схавали как и положено
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Хм... Вы читали статью вообще? Какой Аваков? Дело было в 2002 году!!! 16 лет назад. Еще при Кучме!
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Таки да. Признаю погорячился. Но это не меняет суть проблемы. Имею вопрос - "А сколько "кочевые должны выплатить семье убитого пацана?"
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те що такі інцинденти лише поширяться перед виборами-100%.пукінські ґебельси"працюють" ЄСПЛ встановив, що держава навіть не спробувала запобігти цим погромам або ж захистити ромів, - Ігор Луценко про рішення суду з прав людини - Цензор.НЕТ 4644
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Я щось пропустив? а коли це циган на ромів перейменували? указ був? а"циган" зараз уже нехороше слово?? ЄСПЛ встановив, що держава навіть не спробувала запобігти цим погромам або ж захистити ромів, - Ігор Луценко про рішення суду з прав людини - Цензор.НЕТ 2442
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ЄСПЛ встановив, що держава навіть не спробувала запобігти цим погромам або ж захистити ромів(с)

й правильно зробила!!!!
нах всіх ромів під стіни ЄСПЛ - хай там табір розбивають...
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Отакої! Вбитий циганом українець,вбивцю переховували цигани,але постраждали якісь роми!
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та это пипец с этой гейропой обоссанной и нашими правителями гейропейской ориентации за бабло...
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Ща давай за счёт людей выплачивать компенсации за разборки бомжей при дележе рынков сбыта наркотиков...
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ну да - украинцы терпилы - террористам Донбасса под руководством ахметова с парашенкой оплачивают же их услуги...
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А кто будет защищать народ от ромов ?
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Игорь луценко уже защитник цыган? Растёт по карьерной лестнице, скоро до защитников пидорасов вырастет.
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Просто цигани зараз для нього є інструментом щоб копнути зайвий раз Порошенка.
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Привожу реальный факт. В настоящее время в Черкасской области, Жашковский район, эти ромы террорезируют население. Обворовывают хаты , особенно в которых временно отсутствуют хозяева. Выносят все: телевизоры, обогреватели быт. т-ку, вещи и т.д. Особенно пух и металл - потому что тут же в районе сдают это месным барыгам. Ездят по селам выдуривают у бабок гроши. Возможно, это те которых повыгоняли из других регионов. Полиция "умыла руки". Нет ни людей , ни сил, ни мозгов, ни желания с этим бороться.
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А не установило ли ЕСПЧ, сколько наркоты продают цыгане и скольких людей в Украине они обокрали путём, как прямого воровства так и различных афер? Нет такой статистики в ЕСПЧ?
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Ігор Луценко сам міг би захистити всіх ромів
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В Украине у всех одна мысль,как денег урвать.Остальное не так важно.Нет кипиша,нет дела.
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ас кільки ще сотень мільйонів ми будемо платити за усі ці "рехформи"...?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕСПЧ установил, что государство не предприняло каких-либо попыток предотвратить эти погромы, или же защитить ромов, - Игорь Луценко о решении суда по правам человека
 
 
 
 
 
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