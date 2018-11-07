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Все про:Иран (477) санкции (7070) США (14365) SWIFT (18)

 Иранские банки отключили от платежной системы SWIFT

Банки Ирана лишились возможности совершать международные операции с помощью платежной системы SWIFT.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Росбалт, об этом сообщили в обществе всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT), пишет Reuters.

Теперь банки, которые отключены от системы, не смогут проводить международные платежные операции. Также могут возникнуть проблемы и с проведением внутренних операций, которые во многих странах также осуществляются в формате SWIFT.

В SWIFT заявили, что решение было принято ради сохранения стабильности международной банковской системы". Какие именно банки были отключены от платежной системы, не уточняется.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вступили в силу санкции США против Ирана

Напомним, 5 ноября вступили в силу санкции США против Ирана. Вашингтон ввел ограничения после выхода из сделки по ядерной программе. Санкции коснутся импорта иранской нефти и банковского сектора Исламской республики. Под ограничения попали более 700 организаций и физических лиц. Среди компаний — организация по атомной энергии Ирана, 70 финансовых компаний, национальная иранская танкерная организация и другие. Полный список представлен на сайте американского Минфина.

Источник: https://censor.net.ua/n3095506
 
   
 Топ комментарии
 
Бензоколонку отключите, на сутки и такой у них там хаос начнется, шо хрен остановиш
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Какому богу помолится,чтоб отключили бензоколонку?
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Бензоколонку отключите, на сутки и такой у них там хаос начнется, шо хрен остановиш
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Так это тренеровка перед отключением рашки...
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не будут пидоРашку отключать - по-пробуй потом свинособак прокорми!...
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У США всегда так, санкции не должны касаться продуктов.
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Если не ошибаюсь, то и лекарств тоже.
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Или чтоб все так думали. Путин столько знает о США, что Рахе просто не дадут подохнуть, если этого не захочет Путин(если он не агент мировой шайки бандитов)
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С этим Запад тянул достаточно долго, чтобы дать рашистам время к этому подготовиться.
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Странно, а где эти все псевдоразумные с московии, которые визжали что SWIFT это Бельгия и США им не указ?
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Какому богу помолится,чтоб отключили бензоколонку?
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Ктулху..
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Иудейскому золотому тельцу в нефтяном бизнесе США
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Шо там говорил Лавруша, шо они с Ираном братья навек. Ждем и парашку там. Пускай строят с Ираном свою платежную систему основаную на ягеле и овцах.
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Великие державы(Россия) посадили там мулл, остановив страну в рзвитии, а теперь долбают весь народ.Хорошо как работают.
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Когда посадили мулл? Аятолла с Твери приехал или с Франции?
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А вообще интересный вопрос кто их выкормил...США отпадают, Саудиты отпадают, Европейцы отпадают, Китай не причем...
США поставили Саддама против Ирана, тот продался совку...
А кто помог организоваться Иранскому режиму не понятно...
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Аятолла летел в Тегеран через аэродром Насосный в пригороде Баку. До этого маршрут Париж(несколько лет там жил)-Москва и в Баку.
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Хомейни должен был свалить шаха с его обязательными костюмами для чиновников,100000 стадионом,прямыми передачами с ЧМ по футболу(В Баку ловило и мы первые в Союзе видели эти матчи) и обещанием запустить спутник ,правда и базы американские были -поэтму его и свалили.
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рашка это не иран,но было бы замечательно если б отключили.
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Санкції вводять проти Ірану, а виграє від цього хуйло. Совпадєніє?
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Санкции только потому, что хотят защитить свою страну от ядерного Израиля который постоянно совершает налеты на их страну, на заводы, убивает ученых. Когда Израиль обзаводился ядерным оружием все закрыли на это глаза.
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Когда федерация обзаводилась ядерным оружием, то на это тоже закрыли глаза.
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і це ПРАВДА!! але ж ядерна зброя у переляканих ісраілівських нацистів НЕ РОБИТЬ іранських релегійних фанатиків янголами
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Патамушта інакше це був би антисемітизм.
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НЕ ВСІ СЕМІТИ ЮДЕЇ (євреї) і НЕ ВСІ ЄВРЕЇ СЕМІТИ!!!
ЗАРАЗ в Палестині палестинці-СЕМІТИ=мусульмани вбивають СЕМІТІВ=юдеїв (і навпаки!!) ТАК ХТО Ж ТАМ КОМУ "АНТІСЄМІТ"????? Іранські банки відключено від платіжної системи SWIFT - Цензор.НЕТ 4250
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Отказ от импорта нефти из Ирана не означает ли увеличение импорта нефти из рашостана часом？
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Вроде бы есть договорённость с арабами об увеличении добычи.
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Так шо теперь? Бабло чЮмоданами будут возить? Или как?
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нефть в обмен на продовольствие, как было с Ираком и как будет с паРашей.
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А фиг его знает, им американцы вроде как разрешили продавать нефть в юго восточную азию, а вот как расчеты пойдут вопрос, там не чемоданы а вагоны нужны.
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мне кажется, что отключи рашу... 90 процентов и не ощутит
(почувствует наверное ...только крупный бизнес и друзья путина - которых трогать низзя)
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саме таварісчєй пукіна США санкціями і ДУШИТЬ Іранські банки відключено від платіжної системи SWIFT - Цензор.НЕТ 3481 а ти і не знав??
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Ну, вон Al Jazeera сообщает, что в Иране та часть населения, которая раз в месяц мясо покупала, теперь раз в два месяца покупает. Так что да, санкции ощущаются всеми, конечно.
Но запоребриком мышебратья хоть вообще на дикоросы полностью перейдут, а возмущений не будет, побухтят и испокоятся. Всегда так было, всегда так будет. Мышебратья, 95% которых чистые гопники, выступают только против того, против кого власти их поддерживают.
Так что санкции мышебратья ощутят, не сомневайтесь, но сидеть будут тихо, как мыши под метлой.
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ради сохранения стабильности международной банковской системы
Іранські банки відключено від платіжної системи SWIFT - Цензор.НЕТ 7789
Несколько иранских банков могут дестабилизировать международную банковскую систему?
Больше похоже на эксперимент "Что будут делать, если отключат".
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Так их отключали уже пару лет назад.
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О Господи.
Через дружественные им банки будут деньги переводить.
Просто муторно, долго и с потерями (большая утруска и усушка).
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Блін, от Іран для мене країна-загадка. При шаху це була процвітаюча держава - як ОАЕ зараз. Тегеран називали близькосхідним Лас-Вегасом. Там не було ніяких законів шаріату, діяли бари, казино, в Ірані були морські курорти, жінки не носили паранджу. Що вам бл. не вистачало, що ви прогресивного шаха скинули?

А найбільше шокує, що революцію за повернення до середньовіччя і шаріату провела молодь... Я не розумію, чому Британія, Франція, США не провели там в 70-х військову операцію хоча б для того, щоб свої нафтові концесії там захистити?
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бензоколонка там строит АЭС, будут наверно с ними расчитываться иранской хной
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Взаиморасчёты наркотой через дипканалы. Дипканальи...
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Ну а что ж паРашу то не отключите в самом деле? Они бы сразу белый флаг выкинули, война бы тотчас закончилась, вернули бы и Добасс и Крым с извинениями и все было бы в соответствии с минскими соглашениями! Так почему? Іранські банки відключено від платіжної системи SWIFT - Цензор.НЕТ 5333
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Иранские банки отключили от системы SWIFT ---- Кацапии приготовится !! =))
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Парадокс в том что санкции наоборот еще больше подтолкнули Россию к развитию . Россия за короткий период времени заняла второе место по экспорту пшеницы и зерновых , а ей предрекали голод . Это в свою очередь повлияло на развитие сельского машиностроения . Да и если Россию отключить от SWIFT то у нее давно припасен и разработана новая компьютерная система связи между банками . В мир компьютерных технологий все эти отключения коту под хвост . Они только способствую внутреннему развитию сети и экономики . Ну а SWIFT теперь не получит денег от Ирана за пользование .
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Не баньте этого чудика.)) Краснокнижный экземпляр в украинском сегменте Интернета!))
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вот с такими мыслями о "светлом будущем" вы все там и подохните...
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Во-во и я о том же.
Зачем платить за пендосовский СВИФТ ?..
Быстренько переключайтесь на свой надежный деревянный
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Хочется верить, что это проверка эффективности инструмента.
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Не надо считать что это панацея. SWIFT по сути является защищенный канал связи между банками, по которому проходят мгновенные платежи. Просто сейчас не принято перевозить мешки с деньгами, достаточно появление циферок на банковском счете.
Что будет если его недоимперии отключат?
Да в принципе по-большому ничего не произойдет. Просто платежи будут проводится по-старинке, с платежными поручениями, т.е. то что делалось в течении двух банковских дней, будет проводится в течении недели.
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и если лошади появятся на дорогах, тоже для мокши будет нормой.....
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Не спорю, они даже будут довольными, типа утерли нос пиндосам и гейропейцам. Но чем дольше будут их пугать отключением, тем без болезненнее для них это отключение произойдет.
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всю жизнь прожить в многочисленных эфемерных "победах" над кем то или чем то может только умалишенный…..
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А когда там ум был? Особенно сейчас, когда они одновременно обожествляют царя, убитого большевиками и тех же большевиков. У них тараканы в голове строем ходят.
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Ну и кто будет принимать эти платежные поручения?
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Как всегда американские банки, где открыты корреспондентские счета.
Вот если бы шла речь об заморозке этих счетов, тогда расеяне точно на ягель перешли.
Еще раз повторю SWIFT это канал связи, такой же как вайбер, телеграмм или скайп.
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вот настоящие санкции а не имитация как с рашкой!
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Конгресс дал России 90 дней на то, чтобы объяснить ситуацию с отравлением Скрипалей в Солсбери.
"Правительство РФ не выполнило ранее озвученные критерии. Следовательно, запускается механизм введения второго раунда санкций", - сообщил представитель Госдепа.
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Такими жорсткими санкціями проти Ірану адміністрація Трампа підтримає високі ціни на нафту, зупинив нафтовий експорт Ірану. А від високих цін на нафту виграє рашка та хуйло отримає профіт у бюджет рф.
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у пуцькина нервно сжалось очко....)))
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рашку не отключат. это означало бы цепную реакцию неуправляемого хаоса на територии с ядрёным мусором. территория не должна потерять критичность. иначе это хуже 4го чернобыльского реактора. коэффициент размножения дебилизма должен быть подконтролен и находиться ниже допустимой величины. ))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомИранские банки отключили от платежной системы SWIFT
 
 
 
 
 
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