 Иранские банки отключили от платежной системы SWIFT

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Росбалт, об этом сообщили в обществе всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT), пишет Reuters.
Теперь банки, которые отключены от системы, не смогут проводить международные платежные операции. Также могут возникнуть проблемы и с проведением внутренних операций, которые во многих странах также осуществляются в формате SWIFT.
В SWIFT заявили, что решение было принято ради сохранения стабильности международной банковской системы". Какие именно банки были отключены от платежной системы, не уточняется.
Напомним, 5 ноября вступили в силу санкции США против Ирана. Вашингтон ввел ограничения после выхода из сделки по ядерной программе. Санкции коснутся импорта иранской нефти и банковского сектора Исламской республики. Под ограничения попали более 700 организаций и физических лиц. Среди компаний — организация по атомной энергии Ирана, 70 финансовых компаний, национальная иранская танкерная организация и другие. Полный список представлен на сайте американского Минфина.
США поставили Саддама против Ирана, тот продался совку...
А кто помог организоваться Иранскому режиму не понятно...
ЗАРАЗ в Палестині палестинці-СЕМІТИ=мусульмани вбивають СЕМІТІВ=юдеїв (і навпаки!!) ТАК ХТО Ж ТАМ КОМУ "АНТІСЄМІТ"?????
(почувствует наверное ...только крупный бизнес и друзья путина - которых трогать низзя)
Но запоребриком мышебратья хоть вообще на дикоросы полностью перейдут, а возмущений не будет, побухтят и испокоятся. Всегда так было, всегда так будет. Мышебратья, 95% которых чистые гопники, выступают только против того, против кого власти их поддерживают.
Так что санкции мышебратья ощутят, не сомневайтесь, но сидеть будут тихо, как мыши под метлой.
Несколько иранских банков могут дестабилизировать международную банковскую систему?
Больше похоже на эксперимент "Что будут делать, если отключат".
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Через дружественные им банки будут деньги переводить.
Просто муторно, долго и с потерями (большая утруска и усушка).
А найбільше шокує, що революцію за повернення до середньовіччя і шаріату провела молодь... Я не розумію, чому Британія, Франція, США не провели там в 70-х військову операцію хоча б для того, щоб свої нафтові концесії там захистити?
Зачем платить за пендосовский СВИФТ ?..
Быстренько переключайтесь на свой надежный деревянный
Что будет если его недоимперии отключат?
Да в принципе по-большому ничего не произойдет. Просто платежи будут проводится по-старинке, с платежными поручениями, т.е. то что делалось в течении двух банковских дней, будет проводится в течении недели.
Вот если бы шла речь об заморозке этих счетов, тогда расеяне точно на ягель перешли.
Еще раз повторю SWIFT это канал связи, такой же как вайбер, телеграмм или скайп.
"Правительство РФ не выполнило ранее озвученные критерии. Следовательно, запускается механизм введения второго раунда санкций", - сообщил представитель Госдепа.