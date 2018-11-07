 Иранские банки отключили от платежной системы SWIFT

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Росбалт, об этом сообщили в обществе всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT), пишет Reuters.

Теперь банки, которые отключены от системы, не смогут проводить международные платежные операции. Также могут возникнуть проблемы и с проведением внутренних операций, которые во многих странах также осуществляются в формате SWIFT.

В SWIFT заявили, что решение было принято ради сохранения стабильности международной банковской системы". Какие именно банки были отключены от платежной системы, не уточняется.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вступили в силу санкции США против Ирана

Напомним, 5 ноября вступили в силу санкции США против Ирана. Вашингтон ввел ограничения после выхода из сделки по ядерной программе. Санкции коснутся импорта иранской нефти и банковского сектора Исламской республики. Под ограничения попали более 700 организаций и физических лиц. Среди компаний — организация по атомной энергии Ирана, 70 финансовых компаний, национальная иранская танкерная организация и другие. Полный список представлен на сайте американского Минфина.