 Республиканцы победили на выборах в Сенат, что делает невозможным реализацию процедуры импичмента президента США

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".
Победа республиканцев была ожидаемой. Переизбирались 9 республиканцев, остальные - демократы. 10 представителей Демократической партии переизбирались в округах, где во время прошлых выборов победил Дональд Трамп.
Большинство в Сенате, которое получили республиканцы, усиливает позиции администрации действующего президента США. Если бы большинство в Сенате получили демократы, это, наоборот, ударило бы по поддержке планов Трампа Сенатом. На сотрудничество с демократами в Сенате Дональду Трампу не стоило бы рассчитывать.
Победа республиканцев в Сенате делает невозможным реализацию процедуры импичмента президента США. Даже если демократам удастся одержать победу в Палате представителей, без поддержки двух третей Сената, им не удастся принять подобное решение.
До промежуточных выборов и Палата представителей, и Сенат контролировались республиканцами. Тогда республиканцы контролировали 51 место в Сенате, в то время, как Демократическая партия контролировала 49 мест, включая двух независимых сенаторов, которые являются сторонниками Демократической партии.
Как сообщает Интерфакс-Украина, сам президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter назвал итоги выборов в американский Конгресс исключительно успешными: "Грандиозный успех достигнут сегодня вечером! Спасибо всем".
Напомним, во вторник состоялись промежуточные выборы в Конгресс США, во время которых избирались все 435 конгрессменов в Палату представителей, а также 35 из 100 членов Сената США.
- а сохранили там своё большинство...
Зато вчера республиканцы проиграли выборы в Конгресс,
а это более важный орган власти - и теперь там большинство демократов...
Леваки, трансвеститы, феминисты, веганы и прочие либерасты за безалкогольное пиво зае-ли всех уже, включая США...
Я за здоровый секс и многодетные семьи...
Нужно интересоваться ценами на овсянку и картошку ....., а они....
Подойди к зеркалу, открой рот и ты увидишь там 2 клыка что бы разрывать ими мясо....
- А меня то за шо?
А если бы ты смог увидеть свои внутренности , то стало бы понятно, что твой кишечник и его размер, желудок и его кислотность, ну и соответсвенно остальные органы , НЕ предназначены для переваривания мяса.
Это не пропаганда , а констатация факта... Со своим телом ты волен делать , что хочешь.
Двое корешей, оптимист и пессимист закупив огромную партию обуви, поехали в африканские джунгли, на предмет поиска рынка сбыта. Через недельку встречаются.
Пессимист: "Нам звиздец! Там никто не ходит в обуви!"
Оптимист: Ты не прав!!! У нас- джек-пот! Там ни у кого нет обуви!"
Оптимист: - Будет! Обязательно будет!
Пессимисты китайский
Реалисты автомат
калашниковашмайсера
-Хуже этого быть не может! > а значит дальше будет только лучше - верит оптимист .
-Будет! Обязательно будет! > а значит будет ещё хуже чем до ныне - верит пессимист .
Который откровенно называет развевшиеся по всему миру , в тч и США общественные организации, гринписы, хуманрайты, защиты эмигрантов, женские феминистские организации ничтожествами и врагами Америки!!! Защищает экономические интересы США, сокращает расходы на всякую социалку для бездельников и неудачников коих и в США пруд пруди!!!
Олег Пономарь
2 ч. ·
Большой день завершился большой победой!
Демократы берут большинство в нижней палате Конгресса!
Что это значит, несмотря на то, что республиканцы сохранили большинство в верхней палате, - Сенате?
Это значит, что у Мюллера развязаны руки и расследование Рашагейт пойдет по ускоренному сценарию "А", так как хотя бы одна палата Конгресса теперь не будет ставить палки в колеса Мюллера, а будет помогать закончить политическую карьеру Трампа.…
Это значит, что все ключевые комитеты Палаты перейдут под контроль демократов.
Это значит, что будут созданы комиссии по расследованию всех преступлений Трампа. И на слушания в эти комиссии будут приглашены все ключевые фигуры Рашагейт. И это всё будет транслироваться по ТВ и в СМИ.
Адам Шифф заменит трамповскую марионетку Девида Нунеса на посту главы комитета по разведке в Палате.
Также будет затребована налоговая декларация Трампа, которую он скрывает уже много лет.
Обратный отсчет для Трампа ускорится в разы, так как Мюллер теперь защищен и он будет вызывать свидетелей в Большое Жюри. Он будет предъявлять новые обвинения фигурантам. Он подходит уже к членам семьи Трампа и тд.
Также это значит, что нижняя палата простым большинством (половина плюс один) может начать процедуру импичмента Трампу. Для завершения этой процедуры нужно 2\3 голосов в Сенате, но это неважно. Так как в истории США процедура импичмента ни разу не была доведена до конца в Сенате, но сам факт начала этой процедуры в Конгрессе убивает политическую карьеру Президента США и\или подвигает его к добровольной отставке либо к торгам о добровольной отставке в обмен на нужные решения.
Итак.
Это большая победа демократии и здравого смысла.
Это большое поражение Трампа и его московских кураторов.
Америка не подвела!
Если правда то что совок покрывал аферы НАСА, то я их уважаю, всех. Развести весь мир(типо враги с совками) и делать что нужно.
+ разведка США "проспала" планы Рахи на Крым(это типо ОБСЕ, но в 100 раз "слепей") и никого не посадили/выгнали. Молодцы(профи), хоть и делают свое невзирая ни на что.
Система противовесов.
Никто не является единоличным хозяином.
Хороший опыт, нужно перенимать.
В Палате представителей у демократов будет большинство и рыжему клоуну теперь точно не поздоровится, вероятность импичмента серьёзно увеличилась.
У Мюллера развязаны руки.
"Президент Трамп позвонил в 23.45 лидеру Пелоси (лидер фракции демократов в Палате представителей, - Ред.), чтобы поздравить с получением большинства в палате. Он призвал к соблюдению принципа двухпартийности", - написал он.
Якщо демократи отримають більшість в Палаті представників, можуть початися комплексні розслідування комітетів щодо дій Білого дому, включаючи адміністративні перестановки та імміграційну політику. Крім того, можливо, буде запущена нова перевірка зв'язків президента Дональда Трампа з Росією.https://www.dw.com/uk/