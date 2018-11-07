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Все про:выборы (20599) Конгресс США (366) США (14365) Трамп (2090) Сенат США (77)

 Республиканцы победили на выборах в Сенат, что делает невозможным реализацию процедуры импичмента президента США

Республиканская партия США на промежуточных выборах сохранила большинство в Сенате. В этом году избиралась только треть Сената.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

Победа республиканцев была ожидаемой. Переизбирались 9 республиканцев, остальные - демократы. 10 представителей Демократической партии переизбирались в округах, где во время прошлых выборов победил Дональд Трамп.

Большинство в Сенате, которое получили республиканцы, усиливает позиции администрации действующего президента США. Если бы большинство в Сенате получили демократы, это, наоборот, ударило бы по поддержке планов Трампа Сенатом. На сотрудничество с демократами в Сенате Дональду Трампу не стоило бы рассчитывать.

Победа республиканцев в Сенате делает невозможным реализацию процедуры импичмента президента США. Даже если демократам удастся одержать победу в Палате представителей, без поддержки двух третей Сената, им не удастся принять подобное решение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В США стартовали промежуточные выборы: власть Трампа может пошатнуться

До промежуточных выборов и Палата представителей, и Сенат контролировались республиканцами. Тогда республиканцы контролировали 51 место в Сенате, в то время, как Демократическая партия контролировала 49 мест, включая двух независимых сенаторов, которые являются сторонниками Демократической партии.

Как сообщает Интерфакс-Украина, сам президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter назвал итоги выборов в американский Конгресс исключительно успешными: "Грандиозный успех достигнут сегодня вечером! Спасибо всем".

Напомним, во вторник состоялись промежуточные выборы в Конгресс США, во время которых избирались все 435 конгрессменов в Палату представителей, а также 35 из 100 членов Сената США.

Источник: https://censor.net.ua/n3095503
 
   
 Топ комментарии
 
Что-то я не слышал, чтобы он расейцев обзывал террористами
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Либерасты?! Вобще-то либералы а ты иди садись на бутылку мокша!
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Новость нужно подавать целиком! Трамп имел республиканское большинство в обеих палатах парламента. После выборов сохранил большинство только в верхней, потеряв нижнюю. Трамп в однозначном минусе от результатов состоявшихся выборов. Следовательно новость ни о чём! Автору статьи 2! Родителей в редакцию!
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Фореве не фореве, но он не проиграл, сохранил патовую ситуацию, но он сверху.
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Республиканцы не победили на выборах в Сенат
- а сохранили там своё большинство...
Зато вчера республиканцы проиграли выборы в Конгресс,
а это более важный орган власти - и теперь там большинство демократов...
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Единственный человек во всей мировой политике, который называет негров неграми, мигрантов мігрантами, а расию терористами!
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Негров неграми пол Европы называет.
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Там (в Європі) джипсів джипсами бояться назвати, а Ви про "негрів"
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Что-то я не слышал, чтобы он расейцев обзывал террористами
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и на 2-й срок Трампа изберут...
Леваки, трансвеститы, феминисты, веганы и прочие либерасты за безалкогольное пиво зае-ли всех уже, включая США...
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Либерасты?! Вобще-то либералы а ты иди садись на бутылку мокша!
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Владимир Пономаренко 2f5552a6 - на бутылку это тебе.., тебе и на гей прайд идти в Киеве...

Я за здоровый секс и многодетные семьи...
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За безалкогольне піво були ліберасти типу Горбачова в савєцкам саюсє і таки виробляли його. Правда, не довго.
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Кто о чём, а украинцы с цензора переживают об импичменте в США. Мда, ну и ну...
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С чего такой вывод? Зачем сейчас нужен тот импичмент?
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Igor Nikolaev 4d328335 - ну да, ну да....

Нужно интересоваться ценами на овсянку и картошку ....., а они....
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Между проч, овсянка - самая полезная каша, только из зерен, а не хлопья. Республиканцы победили на выборах в Сенат, что делает невозможным реализацию процедуры импичмента президента США - Цензор.НЕТ 3133
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Nov - это да.., только после нее очень кушать хочется....

Подойди к зеркалу, открой рот и ты увидишь там 2 клыка что бы разрывать ими мясо....
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- А если медведь разорвет тебя, у него ведь тоже клыки?
- А меня то за шо?
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даже растения смеются над веганами... Республіканці перемогли на виборах до Сенату, що унеможливлює реалізацію процедури імпічменту президенту США - Цензор.НЕТ 3825
Республіканці перемогли на виборах до Сенату, що унеможливлює реалізацію процедури імпічменту президенту США - Цензор.НЕТ 6199
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Лео, ты своими двумя атрофированными "клыками" не сможешь загрызть свою жертву. 😝😂
А если бы ты смог увидеть свои внутренности , то стало бы понятно, что твой кишечник и его размер, желудок и его кислотность, ну и соответсвенно остальные органы , НЕ предназначены для переваривания мяса.
Это не пропаганда , а констатация факта... Со своим телом ты волен делать , что хочешь.
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каце, а чому ти вважаєш, що пЄрЄживают? А не просто констатують факт?
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Как и казахский, Казахстан осуществит запуск двух спутников KazSaySat и KazistiSat - научного и технологического назначения соответственно - с помощью американского носителя Falcon 9 компании SpaceX, сделав выбор в пользу него, а не одной из российских ракет. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Асет Нуркенов. Его цитирует во вторник, 6 ноября, портал Total.kz, передает dw.com.
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Если лаптестановской запускать то лучше переехать бульдозером! Эффект тот же но бульдозером дешевле! Республиканцы победили на выборах в Сенат, что делает невозможным реализацию процедуры импичмента президента США - Цензор.НЕТ 3538
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Многоходов_очка від путлєра приносить все нові перемоги в спину)
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Через 4 дні путлєр буде дежурити в Парижі на "21"
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Чего-то вспомнился старый анекдот. Наверное, Пономарь навеял...
Двое корешей, оптимист и пессимист закупив огромную партию обуви, поехали в африканские джунгли, на предмет поиска рынка сбыта. Через недельку встречаются.

Пессимист: "Нам звиздец! Там никто не ходит в обуви!"
Оптимист: Ты не прав!!! У нас- джек-пот! Там ни у кого нет обуви!"
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Пессимист: - Хуже этого быть не может!
Оптимист: - Будет! Обязательно будет!
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Оптимисты учат английский
Пессимисты китайский
Реалисты автомат калашникова шмайсера

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Во-во! Моя племянница учит китайский. А я, придурок,- польский.
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Всё наоборот . Республіканці перемогли на виборах до Сенату, що унеможливлює реалізацію процедури імпічменту президенту США - Цензор.НЕТ 1271.
-Хуже этого быть не может! > а значит дальше будет только лучше - верит оптимист .

-Будет! Обязательно будет! > а значит будет ещё хуже чем до ныне - верит пессимист .
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Они потом еще там колючек насадили, чтобы аборигены не могли ходить босиком Республиканцы победили на выборах в Сенат, что делает невозможным реализацию процедуры импичмента президента США - Цензор.НЕТ 9007
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Какое оптимистичное развитие событий... Как я понимаю, обувь наследники реализовывали, бо этих садовников наверняка живьем съели.
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Якщо б навіть перемогли демократи ,то чому зразу імпічмент? Думаю для імпічмента президента США потрібні серйозніші причини ніж образа якоїсь баби не задовільнившої свої амбіції
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Значит санкции против Рашки будут ещё усиливаться, и эскалация гонки вооружений перейдёт на новый виток.
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Не спешите радоваться, время покажет. Трамп обещал, что после выборов поменяет половину министров и почти весь аппарат,в том числе и Меттиса. Кто придет на смену? Любі друзі ?
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Вот отличный пример для. Украины!!! Президент который откровенно!!! Называет продажную прессу продажной!!
Который откровенно называет развевшиеся по всему миру , в тч и США общественные организации, гринписы, хуманрайты, защиты эмигрантов, женские феминистские организации ничтожествами и врагами Америки!!! Защищает экономические интересы США, сокращает расходы на всякую социалку для бездельников и неудачников коих и в США пруд пруди!!!
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А почему считается, что все республиканцы поддерживают Трампа? Можно вполне голосов набрать.
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Трамп обирався від Республіканської партії. Як би хто в цій партії не ставився до Трампа, голосувати за імпічмент не буде, це там моветон.
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Какой бред, ведь еще на 8:30 даже неизвестны результаты!
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І знов цілу ніч в Кремлі ріками текли брага і бояришник... "Трамп - наш!" лунало з усіх усюд величезної країни, а на вулицях всіх міст збиралися цілі натовпи щасливих рассєян з американськими прапорами і портретами Президента Трампа в руках....😋😋😋
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Олег Пономарь

2 ч. ·

Большой день завершился большой победой!
Демократы берут большинство в нижней палате Конгресса!
Что это значит, несмотря на то, что республиканцы сохранили большинство в верхней палате, - Сенате?
Это значит, что у Мюллера развязаны руки и расследование Рашагейт пойдет по ускоренному сценарию "А", так как хотя бы одна палата Конгресса теперь не будет ставить палки в колеса Мюллера, а будет помогать закончить политическую карьеру Трампа.…

Это значит, что все ключевые комитеты Палаты перейдут под контроль демократов.
Это значит, что будут созданы комиссии по расследованию всех преступлений Трампа. И на слушания в эти комиссии будут приглашены все ключевые фигуры Рашагейт. И это всё будет транслироваться по ТВ и в СМИ.
Адам Шифф заменит трамповскую марионетку Девида Нунеса на посту главы комитета по разведке в Палате.

Также будет затребована налоговая декларация Трампа, которую он скрывает уже много лет.
Обратный отсчет для Трампа ускорится в разы, так как Мюллер теперь защищен и он будет вызывать свидетелей в Большое Жюри. Он будет предъявлять новые обвинения фигурантам. Он подходит уже к членам семьи Трампа и тд.

Также это значит, что нижняя палата простым большинством (половина плюс один) может начать процедуру импичмента Трампу. Для завершения этой процедуры нужно 2\3 голосов в Сенате, но это неважно. Так как в истории США процедура импичмента ни разу не была доведена до конца в Сенате, но сам факт начала этой процедуры в Конгрессе убивает политическую карьеру Президента США и\или подвигает его к добровольной отставке либо к торгам о добровольной отставке в обмен на нужные решения.

Итак.
Это большая победа демократии и здравого смысла.
Это большое поражение Трампа и его московских кураторов.
Америка не подвела!
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Цензор использует не достоверную информацию, на выборы в нижнюю палату сената США лидируют с большим отрывом демократы что делает возможность начать процедуру импичмента трампа ! Правда до отставки не дойдет но стреножит рыжего дебила - любителя хуйла. И это кстати очень плохо для кацапстана, не даром они на всех своих каналах озабочены не на шутку!
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"Стреножат рыжего дебила" Республіканці перемогли на виборах до Сенату, що унеможливлює реалізацію процедури імпічменту президенту США - Цензор.НЕТ 8078 Валера, ты сделал мое утро!!!
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Марк Твен чето о выборах сказал еще давно.
Если правда то что совок покрывал аферы НАСА, то я их уважаю, всех. Развести весь мир(типо враги с совками) и делать что нужно.
+ разведка США "проспала" планы Рахи на Крым(это типо ОБСЕ, но в 100 раз "слепей") и никого не посадили/выгнали. Молодцы(профи), хоть и делают свое невзирая ни на что.
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Республиканцы получили сенат, Демократы палату представителей.
Система противовесов.
Никто не является единоличным хозяином.
Хороший опыт, нужно перенимать.
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Новость нужно подавать целиком! Трамп имел республиканское большинство в обеих палатах парламента. После выборов сохранил большинство только в верхней, потеряв нижнюю. Трамп в однозначном минусе от результатов состоявшихся выборов. Следовательно новость ни о чём! Автору статьи 2! Родителей в редакцию!
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Бред сумасшедшего. Откуда таких Ыкзпердов только берут?

В Палате представителей у демократов будет большинство и рыжему клоуну теперь точно не поздоровится, вероятность импичмента серьёзно увеличилась.
У Мюллера развязаны руки.
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Такие ыкзперды кушают кремлевские бутерброды с икрой.
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признал поражение республиканцев на выборах в Палату представителей Конгресса США. Об этом в Twitter сообщил глава предвыборного штаба демократов Дрю Хаммил.
"Президент Трамп позвонил в 23.45 лидеру Пелоси (лидер фракции демократов в Палате представителей, - Ред.), чтобы поздравить с получением большинства в палате. Он призвал к соблюдению принципа двухпартийности", - написал он.Республіканці перемогли на виборах до Сенату, що унеможливлює реалізацію процедури імпічменту президенту США - Цензор.НЕТ 3970

Якщо демократи отримають більшість в Палаті представників, можуть початися комплексні розслідування комітетів щодо дій Білого дому, включаючи адміністративні перестановки та імміграційну політику. Крім того, можливо, буде запущена нова перевірка зв'язків президента Дональда Трампа з Росією.https://www.dw.com/uk/
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Значит, расследование о вмешательстве россии в американские выборы будет свернуто, а жаль.
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Почитайте сегодняшний анализ выборов О.Пономаря. Ему я верю больше.
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Почему-то больше верится аналитике О.Пономаря.
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Трамп узяв на озброєння методи хуйла, щоб налякати американців організував караван мігрантів з латинської америки які прямували з Мексики до штату Техас і останні 2 тижні лякав цим караваном виборців і говорив що тільки Трамп врятує від мігрантів. Це як хуйло організовав потік мігрантів з Сирії у ЕС, що посилило праворадикалів як партія альтернатива для Німеччини.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРеспубликанцы победили на выборах в Сенат, что делает невозможным реализацию процедуры импичмента президента США
 
 
 
 
 
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