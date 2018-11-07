 Республиканцы победили на выборах в Сенат, что делает невозможным реализацию процедуры импичмента президента США

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

Победа республиканцев была ожидаемой. Переизбирались 9 республиканцев, остальные - демократы. 10 представителей Демократической партии переизбирались в округах, где во время прошлых выборов победил Дональд Трамп.

Большинство в Сенате, которое получили республиканцы, усиливает позиции администрации действующего президента США. Если бы большинство в Сенате получили демократы, это, наоборот, ударило бы по поддержке планов Трампа Сенатом. На сотрудничество с демократами в Сенате Дональду Трампу не стоило бы рассчитывать.

Победа республиканцев в Сенате делает невозможным реализацию процедуры импичмента президента США. Даже если демократам удастся одержать победу в Палате представителей, без поддержки двух третей Сената, им не удастся принять подобное решение.

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До промежуточных выборов и Палата представителей, и Сенат контролировались республиканцами. Тогда республиканцы контролировали 51 место в Сенате, в то время, как Демократическая партия контролировала 49 мест, включая двух независимых сенаторов, которые являются сторонниками Демократической партии.

Как сообщает Интерфакс-Украина, сам президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter назвал итоги выборов в американский Конгресс исключительно успешными: "Грандиозный успех достигнут сегодня вечером! Спасибо всем".

Напомним, во вторник состоялись промежуточные выборы в Конгресс США, во время которых избирались все 435 конгрессменов в Палату представителей, а также 35 из 100 членов Сената США.