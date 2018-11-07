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 Враг за сутки осуществил 10 обстрелов, один украинский воин получил ранения, уничтожены два террориста, - штаб ОС

6 ноября ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, однако вполне контролируемой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Так, по данным штаба, противник 10 раз открывал огонь по позициям украинских войск, в том числе 1 раз из вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

Российские оккупационные войска обстреливали позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Зайцево, Шумы, Новгородское, Верхнеторецкое, Пески, Красногоровка, Старогнатовка и Павлополь.

В районе населенного пункта Красногоровка на донецком направлении противник применял 82-мм минометы.

Отмечается, что для огневого воздействия, оккупанты в основном использовали гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а подразделения Объединенных сил действовали адекватно ситуации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ с начала суток ведут прицельные обстрелы украинских позиций в районе Песков и Павлополя, - Минобороны

"За прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил был ранен", - сказано в сообщении.

По данным разведки, 6 ноября, двое оккупантов были уничтожены, еще двое - получили ранения.

"В течение текущих суток противник огонь по нашим позициям не открывал", - добавили в пресс-центре ООС.

Враг за сутки осуществил 10 обстрелов, один украинский воин получил ранения, уничтожены два террориста, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3095502
 
   
 Топ комментарии
 
Oдин украинский воин получил ранения
-----------------------------------------------
Одужання........

уничтожены два террориста
--------------------------------------------
земля бетоном/стекловатой
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Раненому быстрого выздоровления. Держитесь ребята победа будет за нами!!! Слава Украине!!!
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Стало менше на двох дамбасюр які чергували на блокпосту.
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Oдин украинский воин получил ранения
-----------------------------------------------
Одужання........

уничтожены два террориста
--------------------------------------------
земля бетоном/стекловатой
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Раненому быстрого выздоровления. Держитесь ребята победа будет за нами!!! Слава Украине!!!
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Смерть расіянсько-фашиським окупантам!!!! Одужання пораненному Воїну України!!! учора подивився маленьке відео на Ютубе, Іван Хандогій, так ось він у Красногорівці мешкає і знімав у вечорі 5 листопада, вже була темрява суцільна отой гидотний обстріл рогатих, кому цікаво подивиться і уявіть, що це таке, це не передок, просто селище, але чутно, страшне(((
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рогаті біснуються, смерть окупантам!!
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Стало менше на двох дамбасюр які чергували на блокпосту.
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спасибо, что живые!
найскорішого одужання соколам ясним
тримайтеся, синочки!
запоребриковым долбо... и бывшим "нашим" - каинам и иудам - тлеть в Аду, гореть в окопах
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг за сутки осуществил 10 обстрелов, один украинский воин получил ранения, уничтожены два террориста, - штаб ОС
 
 
 
 
 
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