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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:агрессия (1360) Канада (1163) Кремль (478) парламент (794) Хербст (41)

 Москва не скрывает свою дестабилизирующую цель и именно Украина защищает нас от агрессии Кремля, - Хербст

В Постоянном комитете парламента Канады по вопросам обороны прошли слушания относительно поддержки Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", докладчиками на заседании на тему "Канада и кризис в Украине" были приглашены четыре члена Атлантического совета.

"То, что некоторые называют кризисом в Украине, на самом деле является кризисом, вызванным агрессией Кремля. Московская война в Украине не только имеет критическое значение для Киева, но также является очень важной для Запада, поскольку именно Украина защищает нас от агрессии Кремля. Москва не скрывает свою дестабилизирующую цель", - сказал собравшимся во вступительном слове бывший посол США в Украине Джон Хербст.

Он призвал Канаду предоставить Украине летальное оружие и всяческую другую помощь.

"Если Москва проиграет на Донбассе, то её приключенческий аппетит в Балтике и где-нибудь исчезнет. Таким образом, увеличение нашей помощи Украине является разумным способом защиты союзников по НАТО и послевоенной политики структуры, которая обеспечивала процветание и безопасность в течение последних 25 лет", - подчеркнул экс-посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин держит США за простаков, Трамп должен убрать эту иллюзию, - экс-посол США в Украине Хербст

Хербст отметил, что "наибольшей угрозой Западу является ревизионистский Кремль, поэтому нам стоит предпринять необходимые шаги для защиты себя и своих интересов".

Добавим, что, кроме Джона Хербста, на вопросы депутатов в течение слушания отвечали также Андерс Аслунд, Даниэл Фрид и Адриан Каратницкий.

Источник: https://censor.net.ua/n3095501
 
   
 Топ комментарии
 
Какая разница кто управляет Россией, какой у кого рейтинг, даже у ботоксного карлика ? Дело не в нём, а в людях, которые выбирают себе в лидеры таких уродов, носят их на руках, потом свергают, с гиканьем топчутся на их могилах, а потом находят и сажают на престол новых. Добровольные рабы производят больше тиранов, чем тираны - рабов, и только рабы вновь водружают упавшую корону. Так что никаких иллюзий к мокшанам - таков этот народец.
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Интресно, а непорядочный швейцарец Хуг все еше в раздумьях является ли рашка агрессором? может бывший посол США Хербст мог бы обьяснить бывшему главе ОБСЕ в Украине , что все таки происходило все 4 года на востоке . А то Хуг слепой и глухой , но не немой - раз несет всякую чушь в СМИ
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Умный человек, говорит умные вещи, умным людям. Жаль что большинство людей нашей планеты не такие, на это расчитыват хуйло.
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Какая разница кто управляет Россией, какой у кого рейтинг, даже у ботоксного карлика ? Дело не в нём, а в людях, которые выбирают себе в лидеры таких уродов, носят их на руках, потом свергают, с гиканьем топчутся на их могилах, а потом находят и сажают на престол новых. Добровольные рабы производят больше тиранов, чем тираны - рабов, и только рабы вновь водружают упавшую корону. Так что никаких иллюзий к мокшанам - таков этот народец.
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Не стоит, оба хороши. Но Поршенко не убивает тысячи ни в чем неповинных людей как твоё Хуйло! А про безоружных курсантов- маме своей расскажи, которая такого выродка выродила, пидобол
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ти типовий нацист і по тобыі буцегарня ридає. Москва не приховує своєї дестабілізаційної мети, і саме Україна захищає нас від агресії Кремля, - Хербст - Цензор.НЕТ 3341
Те що в фєдєрастії жидокамуняцька совкова банда захопила владу і зробила з Росії фашистську імперію зла не робить ВСІХ москалів покидьками... і більш того не дає комусь право їми пічі топити.
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Пономарь все тупеет в своем оптимизме, Все идет к тому, что предсказанный социологами сценарий демократической палаты представителей и республиканского Сената сбывается. Трамп по-прежнему сможет назначать на важные государственные должности нужных ему людей, утверждая их в подконтрольном ему сенате. В то же время он столкнется с тем, что демократическая Палата представителей будет отклонять его ключевые законопроекты и отказывать в финансировании его инициатив. Например, денег на строительство стены на границе с Мексикой демократы вряд ли выделят.
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Якби кліторша перемогла на виборах в США, то Україну б злили Путіну , весь "бєспрєдєл" почався за часів кастрованого президента-демократа який лишень миролюбиво плямкав губами і задобрював всяких покидьків
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На самом деле, сценарий для Украины благоприятный. Демократы не простят Путину свой проигрыш на президентских выборах . И конгресс будет толкать Трампа на новые санкции. А для нас в Штатах - ничего не изменится. Мы даже не почувствуем, кто там на выборах победил
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Изменится! Украину вообще на хрен залюбите.
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Главное, чтоб не рашка. Никто, включая Гитлера, не убил столько украинцев за все 20-21 века, как кремлядские ублюдки. Так что идите и вешайтесь. Молча!
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пігістаньті ваших ґлупастєф!! УКРАЇНЦІВ "ваші"не цікавлять пс... а те що ісраіловка замість 30%до свого бюджету в якості допомоги отримає "лише"21% = ФАКт медичний Москва не приховує своєї дестабілізаційної мети, і саме Україна захищає нас від агресії Кремля, - Хербст - Цензор.НЕТ 6850
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Интресно, а непорядочный швейцарец Хуг все еше в раздумьях является ли рашка агрессором? может бывший посол США Хербст мог бы обьяснить бывшему главе ОБСЕ в Украине , что все таки происходило все 4 года на востоке . А то Хуг слепой и глухой , но не немой - раз несет всякую чушь в СМИ
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Так Хуг уже все, вроде как ушел к кацапам работать.
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Интересно кем? Северный поток охранять?
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Интересно, а в Швейцарии есть финансовая полиция или что-то вроде этого?..
А она не хочет поинтересоваться доходами Хуга в сравнительной перспективе за последние 10 лет? Уверен, что структура расходов его домохозяйства существенно изменилась в течение последних 4 лет!
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Хочу сообщить вам, что в Европе тоже приличная коррупция. Сильно раша разбавила своими генами Европу.
Вот к примеру Германия. Сколько кацапов туда переселилось, а турков, а сирийцев? Сегодня настоящего немца - арийца можно увидеть только в их селе или на картинке. А все НОВЫЕ НЕМЦЫ уже давно гле то работают и привезли свои коррупционные гены
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Правда, как мне рассказывал один бизнесмен - восточную Европу еше легко коррумпировать , а западную труднее.
Короче, Хуг оказался обычным дерьмом
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Мэм! Не надо иллюзий. В Западной Европе взяточничество процветает не хуже, чем в Украине или в Рашке. Особенно среди топ политиков и чиновников. Берлускони, Саркози, Блаттер, Платини. А сколько получают бабки напрямую из кремля как Ле Пен, например.
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Умный человек, говорит умные вещи, умным людям. Жаль что большинство людей нашей планеты не такие, на это расчитыват хуйло.
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Можливо на заході буде розуміння щодо війни в Україні і допомога для нас збільшиться.
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Ну і чого ви чекаєте?Великого занепокєння від канцлерки Меркеь? Вона будує Північний потік 2,це її турбує більше.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМосква не скрывает свою дестабилизирующую цель и именно Украина защищает нас от агрессии Кремля, - Хербст
 
 
 
 
 
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