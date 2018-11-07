 Москва не скрывает свою дестабилизирующую цель и именно Украина защищает нас от агрессии Кремля, - Хербст

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", докладчиками на заседании на тему "Канада и кризис в Украине" были приглашены четыре члена Атлантического совета.
"То, что некоторые называют кризисом в Украине, на самом деле является кризисом, вызванным агрессией Кремля. Московская война в Украине не только имеет критическое значение для Киева, но также является очень важной для Запада, поскольку именно Украина защищает нас от агрессии Кремля. Москва не скрывает свою дестабилизирующую цель", - сказал собравшимся во вступительном слове бывший посол США в Украине Джон Хербст.
Он призвал Канаду предоставить Украине летальное оружие и всяческую другую помощь.
"Если Москва проиграет на Донбассе, то её приключенческий аппетит в Балтике и где-нибудь исчезнет. Таким образом, увеличение нашей помощи Украине является разумным способом защиты союзников по НАТО и послевоенной политики структуры, которая обеспечивала процветание и безопасность в течение последних 25 лет", - подчеркнул экс-посол.
Хербст отметил, что "наибольшей угрозой Западу является ревизионистский Кремль, поэтому нам стоит предпринять необходимые шаги для защиты себя и своих интересов".
Добавим, что, кроме Джона Хербста, на вопросы депутатов в течение слушания отвечали также Андерс Аслунд, Даниэл Фрид и Адриан Каратницкий.
Те що в фєдєрастії жидокамуняцька совкова банда захопила владу і зробила з Росії фашистську імперію зла не робить ВСІХ москалів покидьками... і більш того не дає комусь право їми пічі топити.
А она не хочет поинтересоваться доходами Хуга в сравнительной перспективе за последние 10 лет? Уверен, что структура расходов его домохозяйства существенно изменилась в течение последних 4 лет!
Вот к примеру Германия. Сколько кацапов туда переселилось, а турков, а сирийцев? Сегодня настоящего немца - арийца можно увидеть только в их селе или на картинке. А все НОВЫЕ НЕМЦЫ уже давно гле то работают и привезли свои коррупционные гены
Короче, Хуг оказался обычным дерьмом