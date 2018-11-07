 Сегодня в Польше стартуют учения НАТО Anakonda-2018, участие в которых примут около 100 тыс. военнослужащих

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Корреспондент".
Общее количество военнослужащих, которые примут участие в маневрах, составит около 100 тысяч человек. Кроме того, в учениях будет задействовано 5 тысяч единиц различной техники, 45 кораблей, 150 самолетов и вертолетов.
В Минобороны Польши отметили, что эти учения не направлены против какого бы то ни было государства.
Напомним, на днях в Литве начались военные учения с участием Украины. Кроме того, США и Южная Корея возобновили морские военные учения.
Ray @Ray_net_ua 13 ч.13 часов назад
Иловайский котел был специально спланирован украинскими и российскими властями, для уничтожения наиболее активных и боеспособных Граждан Украины - военный эксперт Жданов
ВИДЕО:
https://vidos.top/v/1804699.mp4?st=ySws_yXXhi3Dv_8OYH6lBw&e=1541580155
Грубо говоря, это наверное под 200-300 тысяч бойцов одновременно в Европе сейчас тренируются давать пилюлей Роисе.