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 Сегодня в Польше стартуют учения НАТО Anakonda-2018, участие в которых примут около 100 тыс. военнослужащих

На территории Польши в среду, 7 ноября, начнутся крупные маневры стран НАТО Anakonda-2018. Военные будут отрабатывать стратегическое оборонительное взаимодействие в условиях обычных и гибридных угроз.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Корреспондент".

Общее количество военнослужащих, которые примут участие в маневрах, составит около 100 тысяч человек. Кроме того, в учениях будет задействовано 5 тысяч единиц различной техники, 45 кораблей, 150 самолетов и вертолетов.

В Минобороны Польши отметили, что эти учения не направлены против какого бы то ни было государства.

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Напомним, на днях в Литве начались военные учения с участием Украины. Кроме того, США и Южная Корея возобновили морские военные учения.

Источник: https://censor.net.ua/n3095500
 
 
 Топ комментарии
 
Вгадайте, кого ця анаконда готується придушити )))))
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Вообще на Земле, чего мещане Запада всё ещё не осознали.
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Только что в Норвегии 50 тысяч гонялись друг за дружкой, теперь толпа удвоилась. Может по инерции через всю Украину до Хутора Михайловского рванут ?
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Вгадайте, кого ця анаконда готується придушити )))))
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и для того что бы добровольцы не освободили Донецк....
Сегодня в Польше стартуют учения НАТО Anakonda-2018, участие в которых примут около 100 тыс. военнослужащих - Цензор.НЕТ 7016 Ray‏ @Ray_net_ua 13 ч.13 часов назад
Иловайский котел был специально спланирован украинскими и российскими властями, для уничтожения наиболее активных и боеспособных Граждан Украины - военный эксперт Жданов
ВИДЕО:

https://vidos.top/v/1804699.mp4?st=ySws_yXXhi3Dv_8OYH6lBw&e=1541580155

Сегодня в Польше стартуют учения НАТО Anakonda-2018, участие в которых примут около 100 тыс. военнослужащих - Цензор.НЕТ 3890

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100 000... Все готовятся к большой войне.
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Плохо, что на нашей земле, ну или над нашими головами.
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Вообще на Земле, чего мещане Запада всё ещё не осознали.
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Шо кацчику страшно чи обідно шо в Польщі невдастся насрати
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КОнец Хуйла приближается. Вот это факт, а вот сколько и каких куда и взетят ли рашистскоя ЯО - это было большим вопросом даже при совдепе. А сейчас... Сам вопрос - скорее утверждает, что Воронежу капец точно, а вот остальным - это как уж получится.
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Только что в Норвегии 50 тысяч гонялись друг за дружкой, теперь толпа удвоилась. Может по инерции через всю Украину до Хутора Михайловского рванут ?
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Пономарь наконец дождался своей анаконды. Сьогодні в Польщі стартують навчання НАТО Anakonda-2018, участь у яких візьмуть майже 100 тис. військовослужбовців - Цензор.НЕТ 8524
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Хренасе. Почти одновременнл в Норвегии, Литве и Польше.

Грубо говоря, это наверное под 200-300 тысяч бойцов одновременно в Европе сейчас тренируются давать пилюлей Роисе.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСегодня в Польше стартуют учения НАТО Anakonda-2018, участие в которых примут около 100 тыс. военнослужащих
 
 
 
 
 
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