 Пожарная сигнализация в одесском лагере "Виктория" до ЧП срабатывала постоянно, на нее не обращали внимания, - пострадавшая Гариджук

Об этом в Киевском районном суде Одессы рассказала пострадавшая Екатерина Гариджук, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське. Во время заседания 6 ноября пострадавшие родители и дети рассказали о бытовых условиях отдыха детей в учреждении, а также вспомнили события той ночи, когда произошел пожар. Особое внимание во время допроса сосредоточили на исправности пожарной сигнализации, а также причинах пожара. Сигнализация периодически срабатывала, но воспитатели объясняли детям, что это связано с перепадом напряжения в электросетях. Родители пострадавших отметили, что основной причиной пожара, о которой им сообщили работники лагеря, вроде, стало короткое замыкание в электросети.

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Кроме того, по словам пострадавших, на момент, когда детей селили в деревянный домик, с ними никто не проводил инструктажа по технике безопасности.

Одна мать вспомнила, что у художественной руководительницы хореографического кружка "Адель" Татьяны Егоровой был кипятильник, и дети по просьбе воспитателей готовили чай с его помощью.

Кроме стороны пострадавших, суд начал допрос свидетелей, в частности, работников Одесского городского совета. Но из-за нехватки времени успели допросить только бывшего сотрудника лагеря Сергея Кулебу, который сообщил, что на момент пожара видел Татьяну Егорову, которая кричала, что это она виновата в пожаре. Версию о том, что причиной пожара стал кипятильник художественной руководительницы, по его словам, он слышал и от вожатых, и от детей.

Адвокат родителей погибших детей отметила, что поскольку судебное разбирательство длится уже более года, родители разделились на два лагеря. По сути, те родители, чьи дети погибли во время пожара, сегодня собственными силами пытаются установить правосудие и узнать, что стало причиной пожара и кто в этом виноват.

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Напомним, в ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Подозрение было объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность.

Были задержаны директор комплекса Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность.18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. 28 сентября суд отпустил Янчик на свободу под поручительство народных депутатов.

15 ноября суд дал возможность выйти под залог директору лагеря "Виктория", но уже 30 ноября апелляционный суд Одесской области удовлетворил жалобу прокуратуры о продлении срока содержания его под стражей без права внесения залога.

2 февраля 2018 года следователи прокуратуры Одесской области сообщили о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины) одному из инспекторов Киевского районного отдела ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области в рамках расследования дела о пожаре в одесском лагере "Виктория", во время которого погибли трое детей.

12 марта 2018 года началось подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению бывшего директора детского лагеря "Виктория".

24 апреля Киевский районный суд Одессы вынес приговор Наталье Янчик (Цокур), воспитательнице детского лагеря "Виктория", ответственной за пожарную безопасность.