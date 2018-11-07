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 Нам предложили проучить активистку Гандзюк, обещали $4 тысячи на всех, - подозреваемый. ВИДЕО

Национальная полиция Украины обнародовала видео показаний задержанных по подозрению в причастности к покушению на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи - свидетельства трех мужчин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прощание с Катериной Гандзюк состоится 7 ноября в херсонском областном дворце молодежи и студентов

"Нам предложили проучить активистку Гандзюк в связи с тем, что у нее были русофобские взгляды, она негативно отзывалась о воинах АТО и причастна к скандалам, связанным с коррупцией в Херсоне. Нам было это предложено за денежное вознаграждение 4 тысячи долларов на всех", - говорит один из мужчин.

Он отметил, что эти деньги им предложил предполагаемый организатор покушения Сергей Торбин.

На уточняющий вопрос, по сколько обещали заплатить каждому, подозреваемый ответил: "по 500 долларов". Так как по делу задержаны пять человек, включая организатора покушения, можно предположить, что подозреваемый ошибся или чья-то доля была больше.

Мужчины следили за Гандзюк в соцсетях и на работе.

Другой подозреваемый рассказал, как он покупал кислоту. Отметим, что по версии следствия, это сделал Виктор Горбунов.

Также читайте: Из-за действий общественных активистов одна из версий о заказчике утекла в СМИ и 12 подозреваемых получили информацию, - Луценко о деле Гандзюк

"Встретился с продавцом, который отдал мне на этом месте две бутылки кислоты в коробке. И я ему отдал триста гривен. И все, мы с ним разошлись. Эти триста гривен я получил от Торбина заранее, еще до этого, когда он приехал и отдал нам десять тысяч гривен для того, чтобы нам было за что и поесть, и купить телефоны - на расходы", - рассказал подозреваемый.

Приобретенную кислоту он оставил в багажнике автомобиля Сергея Торбина. Когда у подозреваемого уточнили, кому принадлежит авто, он заявил, что машину передали в пользование Торбину с военной базы год назад.

Еще один подозреваемый во время следственного эксперимента продемонстрировал, как совершал нападение. Отметим, что по версии следствия, это сделал Никита Грабчук. Он рассказал, что "разливал кислоту по лопаткам", а затем она попала на его лицо и он начал больше лить на левое плечо Гандзюк.

Читайте также: Рада создала Временную следственную комиссию по изучению нападения на Гандзюк и других активистов (обновлено)

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко,  подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев4 ноября пострадавшая скончалась в больнице

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Источник: https://censor.net.ua/n3095497
 
 
 Топ комментарии
 
Воины АТО проучили Гандзюк за то что она негативно отзывалась о воинах АТО и ....... за русофобские взгляды. У меня у одного рвет шаблон?
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Бредятина какая-то. "Воины АТО" решили "наказать" активистку, которая боролась коррупцией и сепаратизмом в Херсоне- внимание...... за 500 баков (!!!) на рыло! Нам предложили проучить активистку Гандзюк, обещали $4 тысячи на всех, - подозреваемый - Цензор.НЕТ 4573 И при этом нам не показывают эти рыла. Может потому, чтобы не узнали, что они имеют такое отношение к АТО, как корова к балету? А "корочки" этих "хероев"- купленные/намалёванные и реально эти черти- обычная гопота/нанятая титушня? Титушня, которую через пару месяцев, когда утихнет резонанс от события, благополучно выпустят на свободу? Зато в голове у народа поселится мысля, что его воины-защитники- полное криминальное гауно, а страна наша, с такими "хероями"- "недогосударство"? И вишенкой на тортик будет то, что эта гопота- ещё и "ДОБРОВОЛЬЦЫ"? Не это ли гибридная война по уничтожению государства? Даже страшно представить, что её ведут ЗДЕСЬ, ВНУТРИ страны.....
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Чому?
Восемь здоровых мудаков спокойно рассказывают, как к ним приехал один 3/14дар и предложил наказать девчонку...
И никому даже в башку тупую не пришло, что это гнидство, скотство и форменная 3/14дарастия!!!
Ось чому...
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Мда, ото наколотили, атошники вбивають кацапів на сході за русофобію виявляється. Нам предложили проучить активистку Гандзюк, обещали $4 тысячи на всех, - подозреваемый - Цензор.НЕТ 8303
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скорее всего просто "ускорение расследования" чтоб послы поскорее забыли... Нам предложили проучить активистку Гандзюк, обещали $4 тысячи на всех, - подозреваемый - Цензор.НЕТ 7439
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Можливо, але така легенда це шедевр, Нам предложили проучить активистку Гандзюк, обещали $4 тысячи на всех, - подозреваемый - Цензор.НЕТ 3081
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Не ну кацапские "перлы" - это вообще особая статья. Из моего последнего "улова". Один ватоголовый (при этом владеющий украинским) всерьёз и прямым текстом написал мне, что война может быть гражданской, если она ведётся в интересах кацапстана и силами кацапстана... Нам предложили проучить активистку Гандзюк, обещали $4 тысячи на всех, - подозреваемый - Цензор.НЕТ 5986 Двоемыслие - распространённейшее явление среди ваты.

Только мы ведь вроде как на всех парах покидаем эту гов... гавань... Неприятно.
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Ага. И их не смущает,что в 1471 году слова" Россия" не было. И ещё лет 200 не будет.
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Настільки заплутана ситуація, що я навіть не знаю що сказати. Воїни АТО обливають кислотою активістку. Хоча ні, знаю. Беріть за яйця Стрємоусова і Ківу.
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Настоящие патриоты давно на фронте контракт подписали. А эти ряженые за 500 баксов женщину обижают. И не один подлец, а сразу 5. Вывод - ОПГ у нас в тылу. ДРГ.
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Ротації, звільнення з лав... Якби всі атошники і досі сиділи на фронті, там вже місця би не лишилось, їх вже більше ніж 500 000.
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Она что совсем тю тю гнать на атошников которые научилимь убиать ?
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Вадим.Ни кто на атошников,тем более Катя Гандзюк,не гнал.Теперь ради спасения своей жизни эти твари обвинят и Папу Римского.
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Но почему серная кислота?
КТО ПЕРВЫЙ ЭТО ПРЕДЛОЖИЛ?
Почему не безобидная зелёнка?
это был заказ на убийство?
Или ЗАДАЧА НА ЮГЕ скомпрометировать воинов АТО?
Понимали ли они КОНЦОВКУ этого действа до конца?
Или им пообещали УВАЖАЕМЫЕ В ХЕРСОНЕ ЛЮДИ прикрытие? Если к примеру эти люди - генерал?
Остаются только вопросы к ЭТОМУ БЕССМЫСЛЕННОМУ преступлению .
А может это спланированная акция ФСБ против АТО и результат на юге достигнут?
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Ой, не надо только про "задача скомпрометировать воинов АТО". Там тоже далеко не все ангелы. При всем уважении,есть такие мутные персонажи, что за голову хватаешься.
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Мутные персонажи есть везде , включая Верховну Раду
НО СКАНДАЛ УЖЕ МИРОВОГО УРОВНЯ ПРОИЗОШЕЛ В ХЕРСОНЕ. И участники- бывшие воины АТО. Вот в чем суть.
Поэтому я задаю вопрос- почему соляная кислота ? И зачем 5 воинов АТО?
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Да возраст ребят - малышня. Чуть более 20 лет.Один только Торбин в летах. А скандал на весь мир - воины АТО - звери. А лично им жта барышня не мешала. Где те, которые воспользовались этими чужими руками?
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Не все умеют думать. Видят просто, что 'атошники убили девушку'
Кому- то нужна была такая история
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Вот и я об этом
ХУГ НЕ СЧИТАЕТ РАШУ ОККУПАНТОМ
АТОШНИКИ ПОЛИВАЮТ ДЕВУШКУ СОЛЯНОЙ КИСЛОТОЙ.

СБУ В ХЕРСОНЕ ТОЖЕ ПРОКАЦАПСКОЕ
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Кругом предательство,а здесь многие звездят,когда Президент начнёт освобождать захваченные территории., так если он даст такую команду,то кацапы первые узнают эту информацию,предателей хватает даже в окружении Президента. Должно пройти ещё какое то время ,чтобы Украина освободилась от предателей,а это есть ордынское КУМОВСТВО -коррупция- предательство. Нам запропонували провчити активістку Гандзюк, обіцяли $4 тисячі на всіх, - підозрюваний - Цензор.НЕТ 5277
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А еще проблема в том, что агрессор ( в данном случае раша) УМЕЕТ ЖИТЬ ТОЛЬКО ВОЙНОЙ . И оттого в Украине столько нападений на активистов, судов в пользу титушек, злости в сторону бесплатного проезда атошников.
Мирная Европа живет тихо и интеллигентно. Помагает больным, оплачивает детям большие пособия, чистит территории возле своих домиков и т д. А посередине между агрессором , не умеющим жить мирно ( и даже мыть унитазы 😀😀😥) и мирной РАСЛАБЛЕННОЙ Европой назодится Украина ( Белорусь, Прибалтика).
И ПОКА РАШУ НЕ РАЗВАЛЯТ - покоя не будет
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Кислота не соляная, а серная. От соляной кислоты ничего не будет вообще, только пощипет. А серная - жрет органику.
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То її провчили за русофобські погляди ???
Воїни АТО ???
Якась неймовірна дурня.
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Всяко в жизни бывает.
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От этого видео воняет очередной липой. Не зря рожи замазаны.
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Интересная хроника для аналитиков . Читаем Цензор
12.53 Луценко заявил что подает в отставку
13.42 депутаты закончили консультации по созданию ВСК. Готов проект постановления
14.24 рада создала ВСК
15.19 рада не поддержала отставку Луценко
ЛУЦЕНКО ВЫСТАВЛЯЛ УЛЬТИМАТУМ ВЕРХОВНОЙ РАДЕ????????????? Мешал создавать комиссию?????!!!!
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55 нападений на активистов с 2017 года
Где результаты расследований по каждому пункту? Может журналисты составят список из 55 пунктов и результат работы ?
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ирочка луценка набила морду юрику, за отказ от хлебного корыта и юрик срочно передумпл идти в отставку
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Не сводите все к приматам и шараварам. Украинцы достаточно умные и образованные люди
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Русофобські настрої і негативні відгуки проти воїнів ато... На кого розрахован цей хуйловський когнітивний дисонанс?
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На "хохлов" розраховано і вони все це "схавають" я впевнений на 100%!!!
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Відео має вирізані фрагменти. Відразу після слів "русофобські погляди", наприклад. Що він там каже? Чому вирізали?
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Когда раньше АТОшники выкидывали чиновников в мусорные ящики, избивали их, то на Цензоре только радовались этому. А теперь что произошло? Появились "справедливые чиновники"? С чего бы вдруг?
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Когда это раньше ? Никогда АТОшники не выкидывали чиновников , а вот активисты да ...
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Ложь. Причина банальна до невозможности. Это разборки между двумя дельцами за бизнесинтересы по херсонскому лесу. У каждого своя группировка атошников (херсонская и бердянская). Бердянская ("Сармат") приехала разбираться в Херсон. Гандзюк тоже была как-то замешана в этом. В один день её облили кислотой, а "Сармата" застрелили в Бердянске. А нам вешают лапшу.
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А в недавней тутешней новости, ну шо вчера была, там один полициянт у зради казав, що им пообицялы 5 тыс долярив. шо штучку себе примутили полициянты
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"Нам предложили проучить активистку Гандзюк в связи с тем, что у нее были русофобские взгляды, она негативно отзывалась о воинах АТО (с)
Имбецил. Даже нормальную отмазку не может придумать. Либо она не любит рашку, либо воинов АТО. Что-то одно, козел тупой.
По тысяче долларов каждому на то, чтобы покалечить или убить человека. А вы, ребята, дешевки, как самые дешёвые шлюхи.
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Что от него менты "полицейские" требуют, то он и повторяет.
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враховуючи, що я повністб розділяю погляд на "розумовий рівень" підозрюваного, то він міг просто русофобські з русофільськими перепутати...(ну або не він а той хто йому текст "надиктував") - розумовий рівень там приблизно такий самий
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МЕТА цього лайноваріння довколо вбитої жінки - ПРОВАКАЦІЇ та інформаційний вкид що би росказати про всіх "активістів" які протедіють бувшим АТОшникам...

Кому корисна це БРУДНА СПРАВА?
1) Юдькі та оп-блоку перед засіданням ООН
2) пукіну на фоні НОВИХ санкцій
3)кріміналу

Який результат політтехнологи-гебельси хочуть отримати після цієї вистави?
та лише=ІЛЮСТРАЦІЮ ТОГО ЩО В УКРАЇНІ "хаос і фсьо прапала" ...
і таке ми вже бачили.. і вже нікому ТАКЕ і не цікаво і не смішно
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Ну, і про яку 115ту для замовника нам лапшу вішають?
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что хорошо для войны и армии, совсем плохо в мирной жизни - на войне командир приказал - стреляй туда, там засели сепары и он стреляет, не размышляя..., в мирной жизни надо хоть интересоваться тем, кто, есть кто, это раз, а во вторых, почему у нас откровенных рашистов, про которых все знают, и ненавистников Украины никто ничем не обливает...
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Откуда вам известно , обливают или не обливают ?
По вашему нужно всех обливать , а потом разбираться , кто рашист , а кто фашист ? Многим вредно читать такие ноаости !
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нужно еще разобраться где они были в ато. наверняка где-то в тылу глубоком
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а кто ж заказал? рассказали все, а про заказчика ни слова?
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ну если подумать, они на фронте жизни отдавали и вернулись ни с чем. А она в тылу карьеру строит, личного водителя заимела и еще на них свой черный рот открывала.

Есть от чего взбеситься.

А вообще правосеки - бедные, несчастные люди. Их есть за что пожалеть. Воевали непонятно за что а теперь никому не нужны.
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Брехні у свідченнях злочинців як у пециних обіцянках. Померла жіночка ДУЖЕ ВЧАСНО - бо збиралася на лікування ЗА КОРДОН , а там могли прийти місцеві журналісти (котрим закрити рота немає змоги) і вона їм розказала чому й за що і навіть на чиє замовлення скоєно такий жахливий злочин, а ВОНО ТРЕБА АП, ВР, БПП і іншій провладній сволоті?
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"...у нее были русофобские взгляды, она негативно отзывалась о воинах АТО..."?????????????? кто-нибудь что-нибудь понял??
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а где по эксцессу исполнителя свідчення, была ж говорильня, что должны были просто избить, но потом решили использовать кислоту?? что, кураторы поняли, что это невп*зденный косячина и решили снять с программы??
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНам предложили проучить активистку Гандзюк, обещали $4 тысячи на всех, - подозреваемый. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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