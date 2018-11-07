 Нам предложили проучить активистку Гандзюк, обещали $4 тысячи на всех, - подозреваемый. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи - свидетельства трех мужчин.
"Нам предложили проучить активистку Гандзюк в связи с тем, что у нее были русофобские взгляды, она негативно отзывалась о воинах АТО и причастна к скандалам, связанным с коррупцией в Херсоне. Нам было это предложено за денежное вознаграждение 4 тысячи долларов на всех", - говорит один из мужчин.
Он отметил, что эти деньги им предложил предполагаемый организатор покушения Сергей Торбин.
На уточняющий вопрос, по сколько обещали заплатить каждому, подозреваемый ответил: "по 500 долларов". Так как по делу задержаны пять человек, включая организатора покушения, можно предположить, что подозреваемый ошибся или чья-то доля была больше.
Мужчины следили за Гандзюк в соцсетях и на работе.
Другой подозреваемый рассказал, как он покупал кислоту. Отметим, что по версии следствия, это сделал Виктор Горбунов.
"Встретился с продавцом, который отдал мне на этом месте две бутылки кислоты в коробке. И я ему отдал триста гривен. И все, мы с ним разошлись. Эти триста гривен я получил от Торбина заранее, еще до этого, когда он приехал и отдал нам десять тысяч гривен для того, чтобы нам было за что и поесть, и купить телефоны - на расходы", - рассказал подозреваемый.
Приобретенную кислоту он оставил в багажнике автомобиля Сергея Торбина. Когда у подозреваемого уточнили, кому принадлежит авто, он заявил, что машину передали в пользование Торбину с военной базы год назад.
Еще один подозреваемый во время следственного эксперимента продемонстрировал, как совершал нападение. Отметим, что по версии следствия, это сделал Никита Грабчук. Он рассказал, что "разливал кислоту по лопаткам", а затем она попала на его лицо и он начал больше лить на левое плечо Гандзюк.
Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.
3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев. 4 ноября пострадавшая скончалась в больнице.
Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.
Только мы ведь вроде как на всех парах покидаем эту гов... гавань... Неприятно.
КТО ПЕРВЫЙ ЭТО ПРЕДЛОЖИЛ?
Почему не безобидная зелёнка?
это был заказ на убийство?
Или ЗАДАЧА НА ЮГЕ скомпрометировать воинов АТО?
Понимали ли они КОНЦОВКУ этого действа до конца?
Или им пообещали УВАЖАЕМЫЕ В ХЕРСОНЕ ЛЮДИ прикрытие? Если к примеру эти люди - генерал?
Остаются только вопросы к ЭТОМУ БЕССМЫСЛЕННОМУ преступлению .
А может это спланированная акция ФСБ против АТО и результат на юге достигнут?
НО СКАНДАЛ УЖЕ МИРОВОГО УРОВНЯ ПРОИЗОШЕЛ В ХЕРСОНЕ. И участники- бывшие воины АТО. Вот в чем суть.
Поэтому я задаю вопрос- почему соляная кислота ? И зачем 5 воинов АТО?
Кому- то нужна была такая история
ХУГ НЕ СЧИТАЕТ РАШУ ОККУПАНТОМ
АТОШНИКИ ПОЛИВАЮТ ДЕВУШКУ СОЛЯНОЙ КИСЛОТОЙ.
СБУ В ХЕРСОНЕ ТОЖЕ ПРОКАЦАПСКОЕ
Мирная Европа живет тихо и интеллигентно. Помагает больным, оплачивает детям большие пособия, чистит территории возле своих домиков и т д. А посередине между агрессором , не умеющим жить мирно ( и даже мыть унитазы 😀😀😥) и мирной РАСЛАБЛЕННОЙ Европой назодится Украина ( Белорусь, Прибалтика).
И ПОКА РАШУ НЕ РАЗВАЛЯТ - покоя не будет
Воїни АТО ???
Якась неймовірна дурня.
12.53 Луценко заявил что подает в отставку
13.42 депутаты закончили консультации по созданию ВСК. Готов проект постановления
14.24 рада создала ВСК
15.19 рада не поддержала отставку Луценко
ЛУЦЕНКО ВЫСТАВЛЯЛ УЛЬТИМАТУМ ВЕРХОВНОЙ РАДЕ????????????? Мешал создавать комиссию?????!!!!
Где результаты расследований по каждому пункту? Может журналисты составят список из 55 пунктов и результат работы ?
Имбецил. Даже нормальную отмазку не может придумать. Либо она не любит рашку, либо воинов АТО. Что-то одно, козел тупой.
По тысяче долларов каждому на то, чтобы покалечить или убить человека. А вы, ребята, дешевки, как самые дешёвые шлюхи.
менты"полицейские" требуют, то он и повторяет.
Кому корисна це БРУДНА СПРАВА?
1) Юдькі та оп-блоку перед засіданням ООН
2) пукіну на фоні НОВИХ санкцій
3)кріміналу
Який результат політтехнологи-гебельси хочуть отримати після цієї вистави?
та лише=ІЛЮСТРАЦІЮ ТОГО ЩО В УКРАЇНІ "хаос і фсьо прапала" ...
і таке ми вже бачили.. і вже нікому ТАКЕ і не цікаво і не смішно
По вашему нужно всех обливать , а потом разбираться , кто рашист , а кто фашист ? Многим вредно читать такие ноаости !
Есть от чего взбеситься.
А вообще правосеки - бедные, несчастные люди. Их есть за что пожалеть. Воевали непонятно за что а теперь никому не нужны.