 Если уровень заболеваемости корью сохранится, количество больных за год превысит самый высокий показатель в истории независимой Украины, - Минздрав

Такие данные приведены на сайте Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, информирует Цензор.НЕТ.

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"С начала 2018 корью заболели 36455 человек - 14111 взрослых и 22344 ребенка. Если уровень заболеваемости останется на таком же уровне, к концу года количество больных корью может превысить самый высокий показатель заболеваемости, который был зафиксирован в Украине с 1991 года (42 724 человека в 2006 году)", - информируют в ведомстве.

В этом году больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 7364 человека: 2164 взрослых и 5200 детей), Ивано-Франковской (всего 3612 человек: 971 взрослый и 2641 ребенок), Закарпатской (всего 3459 человек: 672 взрослых и 2787 детей), Одесской (всего 2550 человек: 1274 взрослых и 1276 детей), Киеве (всего 2408 человек: 1491 взрослый и 917 детей) и Тернопольской (всего 2120 человек: 773 взрослых и 1347 детей) областях.

Всего с начала года от осложнений кори умерло 15 человек: 11 детей и четверо взрослых.

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На прошлой неделе в Украине корью заболели 1246 человек - 359 взрослых и 887 детей. Сообщается, что это на 5,5% меньше чем на предыдущей неделе.

Также отмечается, что лекарств от кори не существует, а единственный способ защититься от этого заболевания - вакцинация. При этом сейчас в Украине достаточно вакцин для проведения плановой и усиленной иммунизации против кори.