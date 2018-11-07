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 В 2018 году в ВСУ отремонтировали более 4,2 тысячи единиц вооружения и военной техники, - Минобороны

В 2018 году силами и средствами ремонтно-восстановительных органов ВС Украины отремонтировано более 4200 единиц вооружения и военной техники (ВВТ).

Об этом во время брифинга перед началом прямой телефонной линии Кабинета Министров Украины сообщил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Игорь Павловский, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"В 2018 году отремонтировано силами и средствами ремонтно-восстановительных органов Вооруженных Сил более 4200 единиц вооружения и военной техники. На предприятиях оборонно-промышленного комплекса Украины отремонтировано и поставлено более 500 единиц ВВТ ракетно-артиллерийского вооружения, бронетанкового вооружения, автомобильной техники, авиационной и инженерной техники, техники связи и тыла", - рассказал заместитель министра обороны.

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По государственному оборонному заказу в воинские части поставлено более 1500 единиц нового и модернизированного вооружения и военной техники, около 800 единиц стрелкового оружия, более 500 единиц средств разведки и наблюдения, а также поставлены ракеты и боеприпасы.

На вооружение (снабжение) Вооруженных сил Украины принято 12 единиц образцов ВВТ, зачислены в состав ВМС Украины 4 малых бронированных артиллерийских катера (проект 58155) и допущены к эксплуатации 18 единиц образцов ВВТ.

Кроме этого, в рамках оказания технической помощи от стран-партнеров, в воинские части Вооруженных сил Украины в 2018 году поставлены некоторые виды ВВТ. В частности, в рамках международной помощи в военной сфере Соединенными Штатами Америки передано ВМС Украины два патрульных катера типа "Island".

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Источник: https://censor.net.ua/n3095494
 
   
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так, значит за где то 200 дней, а ето более 21 за день или почти 3 за час - ну это же отличный результат.
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Для патриотов, смотреть с 10 минуты
https://www.youtube.com/watch?v=wobXihOpKRk
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Шо то я забыл, а на сколько миллионов боеприпасов прое...смотрели? Миобороны? А сколько генералов с конфискацией ответили???? Педро-головнокомандувач??????
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но при этом проепали кучу складов боеприпасов, нажились безнаказанно на рюкзачках и не только, озвучивайте все "достижения", не стесняйтесь В 2018 году в ВСУ отремонтировали более 4,2 тысячи единиц вооружения и военной техники, - Минобороны - Цензор.НЕТ 767
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ 2018 году в ВСУ отремонтировали более 4,2 тысячи единиц вооружения и военной техники, - Минобороны
 
 
 
 
 
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