EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Луценко Убийство Гандзюк Задержание Лозового в Чехии Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Происшествия
  318  1
Все про:ОГА (1389) Одесская область (1614) пожар (3362)

 Пожар на маслозаводе под Одессой локализован, жертв нет, ситуация под контролем, - ОГА

Спасатели локализовали пожар в с. Новые Биляры на территории завода ООО "Дельта Вильмар", угрозы распространения огня или взрыва пока нет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Одесской ОГА.

В сообщекнии отмечается: " Как сообщает ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, возгорание масла возникло в помещении компрессорной завода. На месте пожара спасатели оперативно развернули штаб пожаротушения, осуществлена ​​отправка цистерн с маслом. В то же время администрация завода осуществила эвакуацию персонала завода.

Для локализации огня были привлечены 22 единицы пожарно-спасательной техники и 75 спасателей. Общая площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. метров.

"Относительно пожара на" Дельта Вильмар ": лично держу контакт с ГСЧС - отчитываются, что ситуация под контролем, погибших и пострадавших нет. Угрозы распространения огня - тоже. Действует оперативный штаб, пожарные работают слаженно и уверяют, что с пламенем справятся", - отметил председатель Одесской ОГА Максим Степанов.

Причина пожара выясняется. Пострадавших нет".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Под Одессой горит маслоперерабатывающий завод, персонал эвакуировали. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3095491
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
популярно пояснылы ,шо дусыть ридну семочку для здоровля просто корысно... Пожар на маслозаводе под Одессой локализован, жертв нет, ситуация под контролем, - ОГА - Цензор.НЕТ 6134
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПожар на маслозаводе под Одессой локализован, жертв нет, ситуация под контролем, - ОГА
 
 
 
 
 
 вверх