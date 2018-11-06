 США могут ввести против России новые санкции за несоблюдение закона о химическом оружии

В комитете по иностранным делам Палаты представителей США заявили о невыполнении Россией требований закона о применении химического и биологического оружия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Никого не должно удивлять, что Владимир Путин отказывается зарекаться использовать нервно-паралитические вещества военного назначения. Неприемлемо, что у администрации нет плана действий по второму раунду обязательных санкций, требуемых законодательством США", – говорится в заявлении.
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На прошлой неделе заместитель представителя госдепартамента Роберт Палладино заявлял, что "6 ноября – это крайний срок, к которому госдепартамент должен подтвердить конгрессу, что Россия выполнила условия закона о химическом и биологическом оружии".
Если госдеп не сможет представить выводы, подтверждающие выполнение закона, он "после консультаций с конгрессом должен ввести в действие второй пакет санкций" против РФ, сказал Палладино.
Напомним, США 6 августа приняли решение о введение 27 августа в действие против РФ первого пакета санкций, связанных с "делом Скрипаля".
Спустя три месяца после первого блока санкций, 27 ноября может последовать второй, более существенный блок.
Вашингтон может предпринять подобные действия, если Россия не представит "надежные заверения" об отказе от использования химического и биологического оружия и не будет готова допустить на свои химические объекты инспекторов ООН.
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Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".
Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. 9 октября расследовали опубликовали биографию второго обвиняемого в отравлении Скрипалей Александра Мишкина, скрывавшегося под именем "Александр Петров".
Второй пакет санкций подразумевает введение жестких ограничений в отношении России.
■ Запрет для американских банков на предоставление кредитов правительству России, если это не кредиты на покупку продуктов питания или сельскохозяйственной продукции.
■ Практически полный запрет на взаимную торговлю. Исключение составляет экспорт из США товаров сельскохозяйственного сектора.
■ Ограничение или заморозка дипломатических отношений между США и правительством России.
■ Запрет на авиаперелеты компаниям, которые контролируются правительством страны. Под эту норму подпадает "Аэрофлот".
Закон также предполагает введение персональных санкций против людей, участвовавших в распространении химического оружия.
Речь идет о запрете на любые контракты и сделки между правительством США и людьми из "черного" списка. Кроме того, запрещается импорт в США продукции или услуг, произведенных теми, кто попал под санкции, или связанными с ними компаниями.
Исключениями являются товары или услуги, особо значимые для безопасности США, или ситуации, когда заменить поставщика невозможно.
"Санкции работают. Они наносят убытки российским властям, а также тех, кто помогает россии осуществлять ее подрывные действия. Мы делаем так, чтобы расплата за действиях всех этих субъектов была больше", - сказал в интервью Би-би-си Теслер.
"Мы хотим донести до них мысль о том, что нельзя и далее безнаказанно совершать такие действия. Санкции будут действовать до тех пор, пока мы не увидим принципиальную смену поведения", - добавил он.
И это еще не все
Паралельно с "драконовскими санкциями" в Конгрессе США рассматривается и законопроект, который его авторы окрестили "санкциями из ада".
В экономической части законопроекта содержится запрет на операции и замораживание активов в США семи российских банковских структур, уже находящихся в санкционном режиме, в том числе Сбербанка, ВТБ, ВЭБа и Промсвязьбанка.
На практике это будет означать невозможность для этих банков стандартных долларовых расчетов через корсчета в банках США.
Кроме этого, текст содержит фактический запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель (но это будет касаться только новых выпусков).
Документ предлагает распространить мониторинг нарушения санкций на деятельность страховых компаний и другие пункты, а также признать Россию государством, спонсирующим терроризм.
"Законопроекты, рассматривающиеся в Сенате говорят о глубоком и серьезном недовольстве со стороны конгресса, администрации и народа США из-за растущей подрывной деятельности со стороны России. И эта активность [Москвы] сохраняется, несмотря на все шаги с нашей стороны", - сказал представитель Госдепа Би-би-си.