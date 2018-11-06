 США могут ввести против России новые санкции за несоблюдение закона о химическом оружии

В комитете по иностранным делам Палаты представителей США заявили о невыполнении Россией требований закона о применении химического и биологического оружия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Никого не должно удивлять, что Владимир Путин отказывается зарекаться использовать нервно-паралитические вещества военного назначения. Неприемлемо, что у администрации нет плана действий по второму раунду обязательных санкций, требуемых законодательством США", – говорится в заявлении.

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На прошлой неделе заместитель представителя госдепартамента Роберт Палладино заявлял, что "6 ноября – это крайний срок, к которому госдепартамент должен подтвердить конгрессу, что Россия выполнила условия закона о химическом и биологическом оружии".

Если госдеп не сможет представить выводы, подтверждающие выполнение закона, он "после консультаций с конгрессом должен ввести в действие второй пакет санкций" против РФ, сказал Палладино.

Напомним, США 6 августа приняли решение о введение 27 августа в действие против РФ первого пакета санкций, связанных с "делом Скрипаля".

Спустя три месяца после первого блока санкций, 27 ноября может последовать второй, более существенный блок.

Вашингтон может предпринять подобные действия, если Россия не представит "надежные заверения" об отказе от использования химического и биологического оружия и не будет готова допустить на свои химические объекты инспекторов ООН.

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Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".

Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. 9 октября расследовали опубликовали биографию второго обвиняемого в отравлении Скрипалей Александра Мишкина, скрывавшегося под именем "Александр Петров".