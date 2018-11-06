 Это означает выдачу Кремлем мандата на войну своим марионеткам, - Геращенко о заявлении РФ о признании "выборов" на оккупированных территориях

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко подчеркнула: "РФ заявила, что в любом случае признает организованные ею же псевдовыборы в ОРДЛО. Это означает очень опасную тенденцию. Москва берет курс на политическую дестабилизацию и дестабилизацию безопасности, на срыв мирных переговоров, на напряжение на фронте. Это - выдача Кремлем мандата на войну своим марионеткам. Мир должен отреагировать не беспокойством, а усилением санкций против РФ. Надеюсь, не только украинская власть, но и оппозиция во время своих вояжей и встреч апеллировать к партнерам с требованием ужесточения санкций".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ в Минске официально заявила, что признает результаты псевдовыборов на оккупированном Донбассе. Эта авантюра будет иметь серьезные последствия, - Ирина Геращенко