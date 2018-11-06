 США осуждают "выборы", запланированные в ОРДЛО, - посольство

Об этом говорится в сообщениях в Twitter американского посольства в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

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"Мы вместе с ЕС, Германией, Канадой и другими, осуждаем бутафорские "выборы", запланированные на 11 ноября, в псевдореспубликах, созданных Россией на востоке Украины. Незаконные выборы и так называемые "республики" только способствуют продолжению этого неприемлемого конфликта и не будут признаны на международном уровне", - подчеркивается в сообщении.

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Напомним, представитель на переговорах по Донбассу в Минске Ирина Геращенко рассказала, что Россия официально пообещала признать результаты голосования, которое террористы собираются провести на временно оккупированных территориях. "Действия РФ и их марионеток ведут к срыву политико дипломатических переговоров в Минске и дестабилизации ситуации на фронте", сказала Геращенко.

В то же время, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Мартин Сайдик полагает, что "выборы" на территории временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей не будут соответствовать Минским соглашениям.