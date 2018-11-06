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 США осуждают "выборы", запланированные в ОРДЛО, - посольство

Соединенные Штаты Америки присоединяются к странам, уже осудившим бутафорские "выборы", запланированные на 11 ноября в псевдореспубликах, созданных РФ на востоке Украины.

Об этом говорится в сообщениях в Twitter американского посольства в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

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"Мы вместе с ЕС, Германией, Канадой и другими, осуждаем бутафорские "выборы", запланированные на 11 ноября, в псевдореспубликах, созданных Россией на востоке Украины. Незаконные выборы и так называемые "республики" только способствуют продолжению этого неприемлемого конфликта и не будут признаны на международном уровне", - подчеркивается в сообщении.

США осуждают выборы, запланированные в ОРДЛО, - посольство 01

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Напомним, представитель на переговорах по Донбассу в Минске Ирина Геращенко рассказала, что Россия официально пообещала признать результаты голосования, которое террористы собираются провести на временно оккупированных территориях. "Действия РФ и их марионеток ведут к срыву политико дипломатических переговоров в Минске и дестабилизации ситуации на фронте", сказала Геращенко. 

В то же время, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Мартин Сайдик полагает, что "выборы" на территории временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей не будут соответствовать Минским соглашениям.

Источник: https://censor.net.ua/n3095480
 
   
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Спираль истории: Константинопольский Патриархат восстанавливает Киевскую Метрополию, козаки рубятся с московитами за дикое поле, татары снова за нас. 350 лет псу под хвост. Причудливый мы народ. Не просрать бы снова.
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Вины украинцев за события 350-летней давности - нет. Слишком лакомая территория, слишком мало было её защитников, и слишком много иностранных интересов пересеклись на ней.

Однако есть (и всегда была) и внутренняя проблема: недостаточная степень централизации власти. В итоге - "кто в лес, кто по дрова". Если эта ошибка будет постепенно исправлена, государственность устоит.
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и ирония истории - самолеты Люфтваффе везут на лечение наших бойцов, раненных ублюдками под флагом Власова.
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Раньше пипл прикалывался в дворовом футболе - три корнера = пеналь. Давайте заокиянские камрады поиграем в ту же игру - три осуждения = джавелин США осуждают "выборы", запланированные в ОРДЛО, - посольство - Цензор.НЕТ 7178
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Джон Рокфеллер был великим человеком; однако, сомнительно что он когда-либо произносил эту фразу.
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Схоже на те, що з тими "виборами" в ОРДЛО Кремль в черговий раз опинився в дуже неоднозначній позиції... Прохання лише не подумати про Камасутру!😉😉😉
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До кінця рошенії залишилося 145 днів.
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Штаты осуждают, а наши тихонько бабло себе по горло зашибают. Жизня продолжае.
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Може й на Банковій до думки США приєднаються... А може й ні.
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Петя небось завидует сейчас чеПушиле,у того ч выборами все схвачено,на безальтернативной основе,а вот Петрухе по весне ничего не светит.
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Губошлепному МММшнику жить год отсилы осталось, а этот спокойно уйдет на покой и будет жить-поживать да рошенки жевать.
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тут шось не те. надо разобраться.

коДа Штаты осуждают рашу, то все путем, а когда ЕС выражает озабоченность, то вереск чути на весь хВоум. от я и думаю, шо бы это значило?...
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