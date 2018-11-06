 Депутаты не требуют выполнения норм закона о природном газе, который устанавливает рыночную цену на газ, - Витренко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Витренко отметил: "Лидеры шести фракций и групп Верховной Рады внесли проект постановления об отмене решения Правительства о повышении цен на природный газ и введение моратория на повышение цен на природный газ для населения.
Три из этих шести фракций (Блок Юлии Тимошенко, Радикальная Партия Ляшко и Самопомич) большинством своего состава в 2015 году голосовали за принятие Закона о рынке природного газа.
Этот закон вообще отменяет государственное регулирование цен на газ.
До принятия этого закона Регулятор (НКРЕКП) имел полномочия устанавливать "справедливую" цену на газ. Но с принятием этого закона Регулятор эти полномочия потерял. Закон не наделяет никого другими этими полномочиями.
Что и неудивительно, поскольку этот закон прямо говорит, что рынок природного газа функционирует на принципах свободной добросовестной конкуренции и по принципу свободной торговли природным газом и равенства субъектов рынка природного газа.
Поэтому у меня вопрос к депутатам этих и других фракций, к экспертам, к общественным активистам.
Почему депутаты требуют не внедрение своего собственного закона, а наоборот еще больший отход от него?
Почему депутаты в Законе о государственном бюджете не предусмотрят такое увеличение зарплат и пенсий которое бы позволило людям платить за газ по рыночным ценам?
Каждый человек скорее выберет более высокие доходы, чем занижены по отношению к рыночным цены на газ - потому что это дает людям свободу тратить средства как они хотят, и соответственно иметь прямую финансовую выгоду от сокращения собственного потребления газа.
Если честно сказать человеку, что счет на коммунальные услуги, например, увеличится на 1 тыс грн, но государство тебе увеличивает зарплату или пенсию на 1,5 тысячи. причем именно благодаря рыночной реформе, то люди положительно будет воспринимать эту реформу, разве не так?
P.S. У нас есть расчеты, подтверждающие обоснованность такого варианта".
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/11/06/78470-podnyalis-na-yadernom-schite
они ж верносоевые
Вопрос к мрази Витренко. Почему зарплата или пенсия человека должна повышаться на 1,5 тысячи гривен (50 долларов)? Почему она не должна составить несколько миллионов долларов, как у тебя? Ты тоже переводишь
спижженныезаработанные милллионы как Коболев - своей маме?
Источник: https://censor.net.ua/n3095479
https://v-n-zb.livejournal.com/10478777.html…И обратите внимание, что ботоферма Пети - РОССИЙСКАЯ!
а то мвф классный громоотвод!!!
такое заявление он сделал год назад.
Президент Украины Петр Порошенко, до анонсированного из-за кредита от МВФ повышения цена на газ, заявлял, что стоимость голубого топлива в Украине "пересчитают в меньшую сторону".
В сообщении фейсбук-сообщества "Гібридна політика" также говорится, что такое заявление он сделал год назад.
"Цены на газ мы пересчитаем в меньшую сторону потому что Украина переплачивала. Что переплачивала? Коррупционную составляющую", - заявил Порошенко.
Видео: facebook.com/gibridpolit
http://ua24ua.net/v-seti-nashli-video-s-poroshenko-gde-on-obeshchal-snizit-tseni-na-gaz/
🤑
Требуют установить рыночную цену на б/у автомобили из Европы (ниже) - шатуны будки и огенты крембля.
Смотри не перепутай.
Это как раз 25% с 30 млрд гривен с заработка на «Роттердам+»
А тем временем, Ахметов уплатил Порошенко откат по энергетическим схемам в размере 270 млн долларов.
Информацию об этом сообщил накануне вечером в Фейсбуке известный журналист-расследователь Александр Дубинский.
Это как раз 25% с 30 млрд гривен, которые партнеры заработавши на «Роттердам+».
Как это было сделано:
1) ICU скупил долги на 300 млн долл группой компаний Донецкстали (Виктора Нусенкиса) с дисконтом около 90%
2) группу Донецкстали выкупил Ахметов
3) Ахметов в судах согласился выплатить ICU полную сумму долга Донецкстали
4) ICU (то есть, личный банкир Порошенко Макар Пасенюк) «в плюсе» на 270 млн долларо
или на 7.5 млрд гривен.
Вот вам и откат с «Роттердам+».
О самой сделке - тут:
http://finbalance.com.ua/…/Donetskstal-poobitsyala-ICU-za-m…
3-минутное видео -
http://ua24ua.net/kak-ahmetov-otkatil-petru-alekseevichu-7-5-mlrd-grn-za-rotterdam-video/
🤑
Про це пише ZN.UA з посиланням на джерела в банку.
Ця сума, як стверджує джерело, виправдана декларацією Вітренка і покривається бонусною виплатою, отриманою менеджером НАК "Нафтогаз України", зокрема за виграні в Стокгольмі суди у "Газпрому" за контрактами купівлі-продажу і транзиту російського газу через територію України.
Як відомо, голова правління НАК Андрій Коболєв отримав 207 млн грн.
Отримані на рахунок в "Ощаді" гривні Коболєв вирішив витратити на покупку доларів США, і відправив їх до Сполучених Штатів Америки, вказавши причину: допомога матері.
Раніше повідомлялося, що наглядова рада "Нафтогазу" проголосувала за виплату бонусів правлінню компанії за перемогу в Стокгольмському арбітражі над російським монополістом "Газпромом".
Розмір бонусів становить 1% від суми виграшу, яка, в свою чергу, формально склала 46,3 млн дол. (до сплати податків).
25 вересня Вітренко відмовився уточнювати, скільки особисто він отримав премії і які суми отримані в основному менеджментом компанії, пославшись на корпоративну етику і необов'язковість оголошувати такі дані публічно.
Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв також відмовився називати суми бонусів і їх одержувачів за запитом народного депутата.
У результаті Коболєва притягли до відповідальності в судовому порядку за неповну відповідь на депутатський запит.
У зв'язку з цим суд визнав Коболєва винним в скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 188-19 (невиконання законних вимог депутата) Кодексу про адміністративні правопорушення, і наклав на нього штраф на користь держави в розмірі 1700 грн.
Також суд постановив стягнути з Коболєва судовий збір в розмірі 352 грн.
[Вітренко відправив дружині в Ліхтенштейн мільйони в валюті - ЗМІ | INSIDER]: Посмотри! http://www.theinsider.ua/politics/5baf206f14d14/
🤑
премию до копеечки учел, ту, что в Лихтенштейн перевел..
А нас он соответственно лохами считает.
Заведет ли СБУ уголовное дело в отношении Чикина за вполне реальные угрозы в адрес активистов,которых он от имени и по поручению обещает уничтожить тем же способом,каким его собратья "убрали" Гандзюк
Давайте установим законом курс гривны...
Наглые дятлы!...
Но есть приказ: всем гордиться темпом реформ и новыми тарифами!
Если бы кто-то, очень враждебный, не дай Бог, обманным путём захватил бы прекрасную страну У, то он бы, чтобы максимально ослабить её, тут же начал бы делить людей на тех, кто говорит на правильном и неправильном языке, сделал бы коррупцию максимально циничной и такой, чтобы она вызывала максимальное возмущение своим примитивом.
Этот враждебный обязательно бы придумал тему, максимально разделяющую людей в религии.
Точно придумал бы условия, при которых люди уезжали бы из страны в трудовую эмиграцию, а все, кто пока остались бы считали их предателями, потому, что ты должен быть источником для воровства и не имеешь права желать своим детям лучшей жизни, пока кто-то очень хочет украсть твои налоги.
Этот очень враждебный к нашей любимой стране человек придумал бы оплаченных из украденных денег блогеров, которые бы врали в каждом посте о невероятном темпе реформ.
Это плохой и враждебный обязательно бы раздолбал все дороги, чтобы каждый день приходили сообщения о жутких авариях.
Враждебный враг точно бы придумал историю, как весь мир поддерживает его действия, хотя все, кто имеет желание и мозги почитать, что пишут видят, что весь Мир с плохоскрываемым раздражением посмеивается над этой европейской аномалией.
Этот враждебный точно бы брал в долг деньги, много, чтобы отдавать пришлось следующим поколениям.
Он бы обязательно назначал на должности самых мерзких, вызывающих максимальный негатив персонажей.
Он, враждебный, придумал бы внешних врагов, желательно всех соседей и вызывал бы максимальную ненависть к ним набором методов, чтобы отвлечь от всего того, что происходит внутри несчастной страны.
И , самое главное, этот враждебный враг обязательно бы придумал , как лишить часть людей воли Каким то психотропным методом и эксплуатируя в них синдром заложников заставил бы их, до этого адекватных, поддерживать все это, рассказывая, что ничего нельзя менять, а то будет только хуже!
Так бы было, если бы кто-то враждебный хотел максимально ослабить эту замечательную и любимую нами страну.
Но сейчас же всё не так, правильно?!
Сейчас с полными ветра парусами страна несётся в светлое будущее.
А кто этого не подтверждает тот внутренний враг и раскачивает лодку!
Приказ:
всем пышатыся темпом реформ и новыми тарифами.
Точка.
Конец связи!
http://ua24ua.net/takoe-vpechatlenie-chto-ukrainu-zahvatil-kto-to-ochen-vragdebniy-ey/🤑
Вы узурпировали власть в Украине.
На ваших руках кровь и вы будете с этим жить до конца ваших дней! - Парасюк в Раде обвинил кланы Порошенко и Авакова в убийствах украинцев.
ВИДЕО:
https://t.co/1u5pp5UvT0