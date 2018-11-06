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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Газ (8960) Витренко Юрий (31)

 Депутаты не требуют выполнения норм закона о природном газе, который устанавливает рыночную цену на газ, - Витренко

Главный исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о том, что депутаты не требуют внедрения закона о рынке природного газа, который устанавливает рыночную цену на газ, а хотят отменить постановлениет правительства, повышающий цену на газ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Витренко отметил: "Лидеры шести фракций и групп Верховной Рады внесли проект постановления об отмене решения Правительства о повышении цен на природный газ и введение моратория на повышение цен на природный газ для населения.

Три из этих шести фракций (Блок Юлии Тимошенко, Радикальная Партия Ляшко и Самопомич) большинством своего состава в 2015 году голосовали за принятие Закона о рынке природного газа.

Этот закон вообще отменяет государственное регулирование цен на газ.

До принятия этого закона Регулятор (НКРЕКП) имел полномочия устанавливать "справедливую" цену на газ. Но с принятием этого закона Регулятор эти полномочия потерял. Закон не наделяет никого другими этими полномочиями.

Что и неудивительно, поскольку этот закон прямо говорит, что рынок природного газа функционирует на принципах свободной добросовестной конкуренции и по принципу свободной торговли природным газом и равенства субъектов рынка природного газа.

Поэтому у меня вопрос к депутатам этих и других фракций, к экспертам, к общественным активистам.

Почему депутаты требуют не внедрение своего собственного закона, а наоборот еще больший отход от него?

Почему депутаты в Законе о государственном бюджете не предусмотрят такое увеличение зарплат и пенсий которое бы позволило людям платить за газ по рыночным ценам?

Каждый человек скорее выберет более высокие доходы, чем занижены по отношению к рыночным цены на газ - потому что это дает людям свободу тратить средства как они хотят, и соответственно иметь прямую финансовую выгоду от сокращения собственного потребления газа.

Если честно сказать человеку, что счет на коммунальные услуги, например, увеличится на 1 тыс грн, но государство тебе увеличивает зарплату или пенсию на 1,5 тысячи. причем именно благодаря рыночной реформе, то люди положительно будет воспринимать эту реформу, разве не так?

P.S. У нас есть расчеты, подтверждающие обоснованность такого варианта".

Источник: https://censor.net.ua/n3095479
 
   
 Топ комментарии
 
тЫ ДУРАКА то не включай ... закон о рынке газа , это рынок газа а не рынок Нафтогаза Депутаты не требуют выполнения норм закона о природном газе, который устанавливает рыночную цену на газ, - Витренко - Цензор.НЕТ 6872
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Ну кадры решают всё, в Украине по мнению петра нет более достойных чем сын

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Саме перед цїєю промовою підводні човни НАТИ порозганяла.
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Цикаво, этот молодой человек из приличной семьи, тоже ходит в церковь Киевского патриархата и спит в вышиванке? Депутаты не требуют выполнения норм закона о природном газе, который устанавливает рыночную цену на газ, - Витренко - Цензор.НЕТ 3252
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Если надо он и у синагогу или мечеть в шароварах пойдет
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Этот молодой человек ради прикорытных миллионов будет ходить хоть в вышиванке, хоть в косоворотке, хоть в еврейской кацабейке ) Да хоть и в форме СС (если за это конечно заплатят).
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какой рынок газа это что шютка такая от еврейского кодла что власть захватила в Украине??? вот такой мля будет "базар" в электроэнергетике какая фля справедливость если нам изначально Роттердам + Дюссельдорф Германия хаб газовый... теперь народ на местах имеет ране был дракон с одной головой Облгаз теперь у нас Облагаз и Газпостач.. который выделился с облагаза и теперь с октября 2018 год появляется Поставщик Последней надежды НАК Нафтогаз-цинизм то какой придуманный в Кодексе Газотранспортной системы Украины написанный под диктовку облгазами Фирташа ему принадлежит 90% облгазов НАК Натффогаз гражданин США Колобов с зарплатой 2 млн. гривен в месяц.. и кем написан НКРЕКП не Радой не КМУ а регулятором по СВЕТУ с декабря 12 числа была одна голова дракона ОБлэнерго станет две в Одессе Облэнерго и Одесская областная энерго-компания поставщик света и Поставщик последней надежды Укрэнерго уже многие эксперты говорят (в думах думают) что если Порошенко останется не дай то БОГ на второй срок все абзац в стране ....рынок света такой же- станет как "рынок" газа цены вверх вверх и вверх и государство типа в сторонке курит...а те кто рулит государством- являются владельцами газовых и электросеть...
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cынок мопсихи и "...товарища по партии.."
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думаешь маман наташа,в девичестве дубинская,сынулю водила мимо синагоги?хотя в каноничности православия добкиных просто грешно сомневаться...
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так это папка водил мимо синагоги?нащастя петро алексеевич всё исправил.
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О! А де жутко некорректный коммент Маришы делся? Депутаты не требуют выполнения норм закона о природном газе, который устанавливает рыночную цену на газ, - Витренко - Цензор.НЕТ 2050
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та ну? я конечно скромная, но не до такой же степени ))))
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Если бы государство регулировало цены на газ , а не олигархат , тады да!
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Видимо дебилы с базара как тг не усвоили, что рыночная цена может быть только при наличии рынка. А рынка газа в Украине как не наблюдается. А теперь пусть эти дебилы пояснят почему многомиллионные обьемы газа расценивают по цене лота на дюссельдорфской бирже. Для особо одаренных напоминаю , что один лот это 50 тыс.куб.
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тЫ ДУРАКА то не включай ... закон о рынке газа , это рынок газа а не рынок Нафтогаза
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цензор покажи могущество ядерного щита расеи в раследовании новой газеты..... как пилят русскую оборонку....
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/11/06/78470-podnyalis-na-yadernom-schite
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Родитель номер один и родитель номер два?
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Супер! Порохоботы уже спамять со весь рост в защиту кацапского семейства.

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У меня вопрос. Почему витренко и кобелев не сидят с конфискацией?
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да яка конфискация...премии за поребрик выводят мгновенно.
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"Если честно сказать человеку, что счет на коммунальные услуги, например, увеличится на 1 тыс грн, но государство тебе увеличивает зарплату или пенсию на 1,5 тысячи. причем именно благодаря рыночной реформе, то люди положительно будет воспринимать эту реформу, разве не так?"

Вопрос к мрази Витренко. Почему зарплата или пенсия человека должна повышаться на 1,5 тысячи гривен (50 долларов)? Почему она не должна составить несколько миллионов долларов, как у тебя? Ты тоже переводишь спижженные заработанные милллионы как Коболев - своей маме?
Источник: https://censor.net.ua/n3095479
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Я ЗНАЛ, что МинСтець - это аналог Министерства Правды нацистской Германии, но... чтоб аж так откровенно!Всем сходить по гиперссылке и лично почитать и посмотреть скрины. Это как минимум уголовные дела, а как максимум трибунал для власти.
https://v-n-zb.livejournal.com/10478777.html…И обратите внимание, что ботоферма Пети - РОССИЙСКАЯ!
Депутаты не требуют выполнения норм закона о природном газе, который устанавливает рыночную цену на газ, - Витренко - Цензор.НЕТ 1629
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Я даже не удевлюсь, что соефые с ольгино в соседнем кабинете находятся
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Цензор покажи условие МВФ по поводу тарифов на газ.
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не покажет ибо хозяин против
а то мвф классный громоотвод!!! Депутаты не требуют выполнения норм закона о природном газе, который устанавливает рыночную цену на газ, - Витренко - Цензор.НЕТ 9265
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Підвищення ціни на газ , а це потягне за собою підвищення цін на все - потужна міна на шляху петіних сподівань на другу каденцію.. Особливо - при його нікчемній електоральній підтримці на сьогодні..
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Он с жабой Галактики не зря доллар задрал. Люфт у него пока есть, может даже под радостное улюлюканье кнуроботов снизить курс до 25-ти к концу марта. На пару недель канешна
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В сети нашлось ВИДЕО с гарантоидом Порошенко, где он обещал снизить цены на газ - БРЕХЛО!
такое заявление он сделал год назад.
Президент Украины Петр Порошенко, до анонсированного из-за кредита от МВФ повышения цена на газ, заявлял, что стоимость голубого топлива в Украине "пересчитают в меньшую сторону".
В сообщении фейсбук-сообщества "Гібридна політика" также говорится, что такое заявление он сделал год назад.
"Цены на газ мы пересчитаем в меньшую сторону потому что Украина переплачивала. Что переплачивала? Коррупционную составляющую", - заявил Порошенко.
Видео: facebook.com/gibridpolit
http://ua24ua.net/v-seti-nashli-video-s-poroshenko-gde-on-obeshchal-snizit-tseni-na-gaz/

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Мамаша за Юру рада - всех украинцев доит!
Депутаты не требуют выполнения норм закона о природном газе, который устанавливает рыночную цену на газ, - Витренко - Цензор.НЕТ 2613
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Требуют установить рыночную цену на газ (выше) - патужни рехформаторы
Требуют установить рыночную цену на б/у автомобили из Европы (ниже) - шатуны будки и огенты крембля.
Смотри не перепутай.
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Как олигарх Ахметов «откатил» президенту Украины Порошенко 7,5 млрд грн за «Роттердам+». (ВИДЕО)
Это как раз 25% с 30 млрд гривен с заработка на «Роттердам+»
А тем временем, Ахметов уплатил Порошенко откат по энергетическим схемам в размере 270 млн долларов.
Информацию об этом сообщил накануне вечером в Фейсбуке известный журналист-расследователь Александр Дубинский.
Это как раз 25% с 30 млрд гривен, которые партнеры заработавши на «Роттердам+».
Как это было сделано:
1) ICU скупил долги на 300 млн долл группой компаний Донецкстали (Виктора Нусенкиса) с дисконтом около 90%
2) группу Донецкстали выкупил Ахметов
3) Ахметов в судах согласился выплатить ICU полную сумму долга Донецкстали
4) ICU (то есть, личный банкир Порошенко Макар Пасенюк) «в плюсе» на 270 млн долларо
или на 7.5 млрд гривен.
Вот вам и откат с «Роттердам+».
О самой сделке - тут:
http://finbalance.com.ua/…/Donetskstal-poobitsyala-ICU-za-m…
3-минутное видео -
http://ua24ua.net/kak-ahmetov-otkatil-petru-alekseevichu-7-5-mlrd-grn-za-rotterdam-video/

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Якби у нас нарешті відмінили той клятий ПДВ у 20% то і ціна на газ була б меншою, і в людей залишалося б більше грошей на його оплату навіть за ринковою ціною.
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20 вересня головний комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко з рахунків Ощадбанку відправив на рахунок дружини Ірини Шафранової-Вітренко в Ліхтенштейні 1 млн 900 тис. євро і 2 млн 900 тис. доларів США.
Про це пише ZN.UA з посиланням на джерела в банку.
Ця сума, як стверджує джерело, виправдана декларацією Вітренка і покривається бонусною виплатою, отриманою менеджером НАК "Нафтогаз України", зокрема за виграні в Стокгольмі суди у "Газпрому" за контрактами купівлі-продажу і транзиту російського газу через територію України.
Як відомо, голова правління НАК Андрій Коболєв отримав 207 млн ​​грн.
Отримані на рахунок в "Ощаді" гривні Коболєв вирішив витратити на покупку доларів США, і відправив їх до Сполучених Штатів Америки, вказавши причину: допомога матері.
Раніше повідомлялося, що наглядова рада "Нафтогазу" проголосувала за виплату бонусів правлінню компанії за перемогу в Стокгольмському арбітражі над російським монополістом "Газпромом".
Розмір бонусів становить 1% від суми виграшу, яка, в свою чергу, формально склала 46,3 млн дол. (до сплати податків).
25 вересня Вітренко відмовився уточнювати, скільки особисто він отримав премії і які суми отримані в основному менеджментом компанії, пославшись на корпоративну етику і необов'язковість оголошувати такі дані публічно.
Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв також відмовився називати суми бонусів і їх одержувачів за запитом народного депутата.
У результаті Коболєва притягли до відповідальності в судовому порядку за неповну відповідь на депутатський запит.
У зв'язку з цим суд визнав Коболєва винним в скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 188-19 (невиконання законних вимог депутата) Кодексу про адміністративні правопорушення, і наклав на нього штраф на користь держави в розмірі 1700 грн.
Також суд постановив стягнути з Коболєва судовий збір в розмірі 352 грн.
[Вітренко відправив дружині в Ліхтенштейн мільйони в валюті - ЗМІ | INSIDER]: Посмотри! http://www.theinsider.ua/politics/5baf206f14d14/

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Не хочу умничать, вот пожалуйста,!!!! обратите внимание на обаный бред от кабмина!!!!!! МВФ -требует повышение цен на газ для населения (вырванные слова из контекста) нам жидовня - промывают мозги. МВФ никогда не требовал повышать тарифы для населения!!!!!!!! МВФ - требовал сбалансировать бюджет!!!! И усё!!!! А дальше либо Косюку - либо украинцам -дотациии. Все надоели. Никому ни куя обьяснять стаду не собираюсь. ПНХ
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Если б был свободный рынок газа, у нас в Харькове газ был бы значительно дешевле нынешних 305 долларов. Добыча - у нас в области, транспортировка - почти нулевая, и нафиг не нужен нам российский газ якобы из Европы с сумасшедшими наценками. Плохо Витренко считает.
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он как раз хорошо считает - себе в карман. Мамины гены.
премию до копеечки учел, ту, что в Лихтенштейн перевел..
А нас он соответственно лохами считает.
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А вот Данил Чикин,который неоднократно представлял МинСтець на офиц\мероприятиях
Заведет ли СБУ уголовное дело в отношении Чикина за вполне реальные угрозы в адрес активистов,которых он от имени и по поручению обещает уничтожить тем же способом,каким его собратья "убрали" Гандзюк

Депутаты не требуют выполнения норм закона о природном газе, который устанавливает рыночную цену на газ, - Витренко - Цензор.НЕТ 7229

Депутаты не требуют выполнения норм закона о природном газе, который устанавливает рыночную цену на газ, - Витренко - Цензор.НЕТ 4347
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Закон устанавливает "рыночную" цену!?...
Давайте установим законом курс гривны...
Наглые дятлы!...
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Складывается такое устойчивое впечатление, что Украину захватил кто-то очень враждебный ей.
Но есть приказ: всем гордиться темпом реформ и новыми тарифами!
Если бы кто-то, очень враждебный, не дай Бог, обманным путём захватил бы прекрасную страну У, то он бы, чтобы максимально ослабить её, тут же начал бы делить людей на тех, кто говорит на правильном и неправильном языке, сделал бы коррупцию максимально циничной и такой, чтобы она вызывала максимальное возмущение своим примитивом.
Этот враждебный обязательно бы придумал тему, максимально разделяющую людей в религии.
Точно придумал бы условия, при которых люди уезжали бы из страны в трудовую эмиграцию, а все, кто пока остались бы считали их предателями, потому, что ты должен быть источником для воровства и не имеешь права желать своим детям лучшей жизни, пока кто-то очень хочет украсть твои налоги.
Этот очень враждебный к нашей любимой стране человек придумал бы оплаченных из украденных денег блогеров, которые бы врали в каждом посте о невероятном темпе реформ.
Это плохой и враждебный обязательно бы раздолбал все дороги, чтобы каждый день приходили сообщения о жутких авариях.
Враждебный враг точно бы придумал историю, как весь мир поддерживает его действия, хотя все, кто имеет желание и мозги почитать, что пишут видят, что весь Мир с плохоскрываемым раздражением посмеивается над этой европейской аномалией.
Этот враждебный точно бы брал в долг деньги, много, чтобы отдавать пришлось следующим поколениям.
Он бы обязательно назначал на должности самых мерзких, вызывающих максимальный негатив персонажей.
Он, враждебный, придумал бы внешних врагов, желательно всех соседей и вызывал бы максимальную ненависть к ним набором методов, чтобы отвлечь от всего того, что происходит внутри несчастной страны.
И , самое главное, этот враждебный враг обязательно бы придумал , как лишить часть людей воли Каким то психотропным методом и эксплуатируя в них синдром заложников заставил бы их, до этого адекватных, поддерживать все это, рассказывая, что ничего нельзя менять, а то будет только хуже!
Так бы было, если бы кто-то враждебный хотел максимально ослабить эту замечательную и любимую нами страну.
Но сейчас же всё не так, правильно?!
Сейчас с полными ветра парусами страна несётся в светлое будущее.
А кто этого не подтверждает тот внутренний враг и раскачивает лодку!
Приказ:
всем пышатыся темпом реформ и новыми тарифами.
Точка.
Конец связи!
http://ua24ua.net/takoe-vpechatlenie-chto-ukrainu-zahvatil-kto-to-ochen-vragdebniy-ey/🤑
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А рыночная цена украинского газа должна регулироваться внешними рынками или все таки внутренним украинским рынком? Как сейчас вижу как Яйценюк трясет перед Азаровым папкой бумаг и требует снизить цену украинского газа до 480гривень/тыс.куб.
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Ну...а я не хочу платить в теплосеть...буду ходить в ВАТНике и валенках...но говорят, не положено...
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Предлагаю встречное предложение, подвести зарплату украинцев к рыночной, тоесть минимально 10Евро/час.
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Депутаты не требуют выполнения норм закона о природном газе, который устанавливает рыночную цену на газ, - Витренко - Цензор.НЕТ 9224Ray‏ @Ray_net_ua 2 ч.2 часа назад
Вы узурпировали власть в Украине.
На ваших руках кровь и вы будете с этим жить до конца ваших дней! - Парасюк в Раде обвинил кланы Порошенко и Авакова в убийствах украинцев.
ВИДЕО:

https://t.co/1u5pp5UvT0

Депутаты не требуют выполнения норм закона о природном газе, который устанавливает рыночную цену на газ, - Витренко - Цензор.НЕТ 8007
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДепутаты не требуют выполнения норм закона о природном газе, который устанавливает рыночную цену на газ, - Витренко
 
 
 
 
 
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