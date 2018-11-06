 Депутаты не требуют выполнения норм закона о природном газе, который устанавливает рыночную цену на газ, - Витренко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Витренко отметил: "Лидеры шести фракций и групп Верховной Рады внесли проект постановления об отмене решения Правительства о повышении цен на природный газ и введение моратория на повышение цен на природный газ для населения.

Три из этих шести фракций (Блок Юлии Тимошенко, Радикальная Партия Ляшко и Самопомич) большинством своего состава в 2015 году голосовали за принятие Закона о рынке природного газа.

Этот закон вообще отменяет государственное регулирование цен на газ.

До принятия этого закона Регулятор (НКРЕКП) имел полномочия устанавливать "справедливую" цену на газ. Но с принятием этого закона Регулятор эти полномочия потерял. Закон не наделяет никого другими этими полномочиями.

Что и неудивительно, поскольку этот закон прямо говорит, что рынок природного газа функционирует на принципах свободной добросовестной конкуренции и по принципу свободной торговли природным газом и равенства субъектов рынка природного газа.

Поэтому у меня вопрос к депутатам этих и других фракций, к экспертам, к общественным активистам.

Почему депутаты требуют не внедрение своего собственного закона, а наоборот еще больший отход от него?

Почему депутаты в Законе о государственном бюджете не предусмотрят такое увеличение зарплат и пенсий которое бы позволило людям платить за газ по рыночным ценам?

Каждый человек скорее выберет более высокие доходы, чем занижены по отношению к рыночным цены на газ - потому что это дает людям свободу тратить средства как они хотят, и соответственно иметь прямую финансовую выгоду от сокращения собственного потребления газа.

Если честно сказать человеку, что счет на коммунальные услуги, например, увеличится на 1 тыс грн, но государство тебе увеличивает зарплату или пенсию на 1,5 тысячи. причем именно благодаря рыночной реформе, то люди положительно будет воспринимать эту реформу, разве не так?

P.S. У нас есть расчеты, подтверждающие обоснованность такого варианта".