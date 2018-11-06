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Все про:Константинопольский патриархат (68) РПЦ (472)

 Митрополит Вселенского патриархата назвал действия РПЦ "сатанинскими"

Глава экзархата в Сиде и Анталье призвал православных верующих не слушать указаний РПЦ.

Глава экзархата Вселенского патриархата в Сиде и Анталье Сотирий в своем окружном послании к пастве назвал действия РПЦ "сатанинскими". Он также заявил, что православные, живущие в Анталье и Аланье, не должны следовать указаниям этой разорвавшей евхаристическое общение со Вселенским патриархатом церкви, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал Alanya Orthodox.

​"Эти их действия доставляют радость лишь антихристу, который борется со Христом и Его Церковью. Все думающие люди глубоко опечалены подобными сатанинскими действиями", — сказал митрополит Сотирий об РПЦ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Москва должна признать, что украинский народ имеет право на автокефалию, - Вселенский патриарх об РПЦ

Он отметил, что паствой в каждой местности управляет свой епископ, поэтому никто не может вторгаться в дела епархии без его ведома и никто не обязан подчиняться указаниям других епископов, митрополитов и патриархов. И подчеркнул, что национальность также не является аргументом в пользу исполнения чужих решений.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

15 октября РПЦ разорвала евхаристическое общение со Вселенским патриархатом. Впоследствии в РПЦ заявили, что верующие не должны молиться в храмах Вселенской патриархии после решения Священного синода. В "запретные" попали храмы Стамбула и храм в Анталье, а также ряд церквей в Греции и на Афоне. Нарушающим запрет верующим предписали покаяться на исповеди. РПЦ разрешила посещать Афон только в качестве туристов.

Также на Цензор.НЕТ: Если РПЦ усомнилась в правах Вселенского патриарха, она должна отречься от собственной автокефалии, - архиепископ Тельмиский Иов (Геча)

Источник: https://censor.net.ua/n3095476
 
   
 Топ комментарии
 
Кацапський сатанат довийожується, що Священий синод об"явить РПЦ сектою з усіма наслідками! Митрополит Вселенского патриархата назвал действия РПЦ "сатанинскими" - Цензор.НЕТ 1200
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знамо дело казламордіе завсегда рогатому поклоны били..............
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попробую, но тож время надо.... може к выходным ближе
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Да, я шучу, а то еще в непонятку попадете: пана эта тема нервирует.
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ЗЫ... мож и пани Вайн подтянется, сегодня здесь знатная тема - про парафию кырыла...
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***
- наша служба и опасна и трудна...
- а вы точно наш новый батюшка?
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та какой же то батюшка, то гвардии старший самозванец.
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***
- Серега, айда с нами на рыбалку...на все выходные...
- не могу... я к баптистам... до понедельника
- тю... и чем можно все выходные заниматься в баптистской секте?
теща из-за дверей:
- знамо чем - баб тискать.. все вы - сектанты хреновые...
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Слава Богу! лед тронулся... До анафемы - 2 шага... А ШО ДЕЛАТЬ...
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Нарушающим запрет верующим предписали покаяться на исповеди в нквд. Митрополит Вселенського патріархату назвав дії РПЦ "сатанинськими" - Цензор.НЕТ 5436
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скорее наоборот это мордовский шайтанат может дать этой церкви, находящейся в отеле "Калифорния" томас, или по ихнему, по рузьки - адос.
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Сьогодні 75 років як Київ звільнили від нацистів в ході Битви за Дніпро - найбільшої битви в історії людства. Кількість загиблих порядку півтори мільйони з боку Червоної армії та 1,6 мільйона з боку нацистів та їх союзників.
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Кто погиб за Днепр - будет жить в веках!!!
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Все это очень трогательно, но под Сталинградом угробили больше.
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А к Берлину первыми подходили американцы.Но Сталин выторговал занять его первым. Цена-300.000.убитых советских солдат в т.ч. украинцев и белорусов
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300 000 - 350 000 они до сих пор по считать не могут.
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Тю,так "рпц" это и есть сатанисты,какими ж еще могут быть их действия
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Там кырыла еще не уволили за полный провал сруцкага мира, об рпц в Украине молчек - идет боком.
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Сей пастырь двуличный и хитрый,
непрост он, ребята, непрост!
Рога он скрывает по митрой,
под рясой - копыта и хвост. Митрополит Вселенського патріархату назвав дії РПЦ "сатанинськими" - Цензор.НЕТ 6370
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наконец-то хоть какая-та реакция на выходки отделения ФСБ именуемой РПЦ
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Всё идёт по плану, ёптель :пуйло гробит сРашу, гундяй гробит рпц, вдвоём эти два упыря и будут могильщиками Мордера, хоть что-то в своей поганой жизни доброго сделают. Аминь!
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ото вже дістали кацапи всіх мабуть. Ціла церковна війна почалася !
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Всем известно, шо ленин церкви валил, хутя продолжил традицию, не ровен час , рабсию завалит - амеры нервно курят в сторонке... ЗЫ... мож кто не знал, дедусь муйлуши был приспособленцем : до революции работал в ресторане Петерсбурга - кормил богачей, после революции кормит Ленина с Крупской, затем Сталина( в расход не ушел).
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Маски сброшены, что дальше? Война неизбежна?
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Война уже идет давно,ты вова не заметил?
Вопрос на чьей ты стороне...?
Добра и справедливости или гундяевских исчадий ада?
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Я ни на чьей. Для того чтобы быть на чьей то стороне, надо взять в руки оружие и обагрить руки кровью своих врагов, а иначе всё болтовня.
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Вещи начинают называть своими именами.
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Ну наконец то сектантов-сатанистов стали называть сектантами-сатанистами!! Это ж русня! Всякие *братия* воспринимаються как слабость и трусость. А тут так неожиданно с берца прямо в пятак удар пришел!
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Тверские сатанисты под марш Люфтваффе проводят крестный ход. Пора Варфоломею отлучать гундяевцев от православия!https://twitter.com/i/status/1059771151663140864
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РПЦ превратилось в РСЦ (Русскую сатанинскую церковь)
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМитрополит Вселенского патриархата назвал действия РПЦ "сатанинскими"
 
 
 
 
 
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