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Все про:Монако (12) Франция (2004)

 Французская полиция задержала российского миллиардера, владельца футбольного клуба "Монако" Рыболовлева

Российский миллиардер, владелец футбольного клуба "Монако" Дмитрий Рыболовлев был арестован.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство РИА Новости.

Владельца футбольного клуба "Монако" Дмитрия Рыболовлева задержали сегодня утром – за несколько часов до того, как начался матч в рамках Лиги Чемпионов, в котором его команда играет с "Брюгге". Под стражу также взяты другие фигуранты дела. На вилле российского бизнесмена сегодня прошли обыски. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета "Монд". Между тем, в генконсульстве России в Марселе ничего не знают о задержании Рыболовлева

Напомним, что миллиардер оказался в центре коррупционного скандала после того, как подал жалобу на своего арт-диллера, которого обвинил в необоснованном завышении цен на проданные ему картины. Чтобы выиграть тяжбу Рыболовлев, как утверждается, воспользовался своими связями в судебной системе Монако. Во вмешательстве в это дело подозревали даже министра юстиции княжества Филиппа Нармино. Ему пришлось покинуть свой пост прошлой осенью после того, как газета "Монд" написала о том, что он получал подарки от Рыболовлева и гостил в его швейцарской резиденции.

Дмитрий Рыболовлев – один из богатейших людей в России. Его состояние оценивается почти 7 миллиардов долларов.

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Французская полиция задержала российского миллиардера, владельца футбольного клуба Монако Рыболовлева 01

Источник: https://censor.net.ua/n3095475
 
   
 Топ комментарии
 
Кацапів "сношают" - від цього кацапи тільки крєпчают..
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и куда теперь несчастным российским миллионерам податься ? Французская полиция задержала российского миллиардера, владельца футбольного клуба "Монако" Рыболовлева - Цензор.НЕТ 4952 в россии жить противно, на западе жить опасно
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7 лярдов Французская полиция задержала российского миллиардера, владельца футбольного клуба "Монако" Рыболовлева - Цензор.НЕТ 5067 Как любил говорить О. Бендер, Ну надо же, с такими деньгами, и на свободе..............
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Кацапів "сношают" - від цього кацапи тільки крєпчают..
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ждёмсь, если этому отберёт денужку, каков будет новый налог стаду рашестана.
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и куда теперь несчастным российским миллионерам податься ? в россии жить противно, на западе жить опасно
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в Китае там своих расстреливать не успевают Французская полиция задержала российского миллиардера, владельца футбольного клуба "Монако" Рыболовлева - Цензор.НЕТ 3783
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7 лярдов Французская полиция задержала российского миллиардера, владельца футбольного клуба "Монако" Рыболовлева - Цензор.НЕТ 5067 Как любил говорить О. Бендер, Ну надо же, с такими деньгами, и на свободе..............
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черты лица у него как для олигарха слишком не средиземноморские..
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это то что он будет говорить на прогулке арабским бандеровцам
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В Манчестере завтра британская прокуратура ничего не замышляет?
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Жабаєді затівайут вот єто всьо, всьо єто затівайут... русафобійу... Даіґрайуцца !!! Французская полиция задержала российского миллиардера, владельца футбольного клуба "Монако" Рыболовлева - Цензор.НЕТ 5137
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от французы рубит, говорят помешали трампу с хуилом встретится в Париже, предотвратили планированную убииство президента Франции ультраправыми - ещё не вечер, в смысле - не конец недели.
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Ага ..за такие копейки, можно было б Украину три раза выстроить с нуля..
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За Рыболовлева рад
А вот кого действительно жаль, так это Тьерри Анри...
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в принцыпе как и в Британие с абрамовичом, посмотрим, чем закончится - надеюсь, будет интересно.
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Ниче не будет, Федя...пошарят по карман и отправят новой почтой в кремль за бакшишем...
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и то хорошо, я не против, пусть только хорошо пошарят иотпустят его, он же с рассеиского стада всё сдёрнит, чтоб востоновить состояние - мне и такои вариант устроит.
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От представь...это один ищ самых способных путинских оленей(кошельков), который тряс мошной в княжестве Монако , и орал что всех купил...и за то, что не сьепался по призыву, попал на порку в задний двор...ну и то добре
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Френчи на подсосе,бо с утра Ирану санкции прилетели...пора стричь баранов из рф...кстати, а что там с предыдущими бананами? Постригли и на выгул?
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тут 7 лярдов и "Монако",а на родной нарасии кран с овеоносца убрать не могут,чтобы дыру березовым шпоном законопатить..
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А заздрість ви де побачили ?
Пруфчик можна ?
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У мене з почуттям гумору все нормально, так що давайте без наїздів.
Але бувають моменти, коли не в*їжджаєш, настрій не той, чи втома ...
Ось так.
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Абсолютно насрать, на говноновость, предпочел бы услышать что задержали Онищенко который честно и откровенно поделился бы информацией как педро на пару с кулейвлобом нажили (как минимум) пол миллиарда долларов на социальном газе.
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Не поделился с Хозяевами Европы (маловероятно: всё его состояние - слишком маленькая сумма). Или какой-то договорняк нарушил (может даже не по своей воле). В любом случае, он чей-то кошелёк, как Рома Абрамович и масса других "миллиардеров", выскочивших после развала СССР как грибы из-под дождя.
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А де там "нещасний" Ромка ?
Британія ж ніби перебування не продовжила, Швейцарія відмовила ... Прямо бомж ...

Ну, не в рассєшку ж вертаться ...
Він там вже жити не зможе.
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А Ромка скрылся туда же куда и Коломойский: в ненавидимое ими еврейское государство Израиль, ибо больше они нахрен нигде не нужны. Они, собственно, и в Израиле никому не нужны, но Израиль имеет закон по которому вынужден их принять. Вся эта глобалистская шушера из международных миллиардеров пытается изображать из себя "граждан Земли", но в итоге бежит спасаться куда глаза глядят.
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А ловил бы рыбу где-нибудь в Сибири как его предки меря или удмурты, был бы кац на свободе. Французская полиция задержала российского миллиардера, владельца футбольного клуба "Монако" Рыболовлева - Цензор.НЕТ 2752
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Отже зараза руського міра (корупція) вже почала нищити західні цінності. Воно і не диво - будівництво Північного потоку приносить свої плоди.
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Ента "клупная лыба"- сказал бы Луцик....🤣🤑
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могущество ядерного щита расеи в раследовании новой газеты..... как пилят русскую оборонку....

https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/11/06/78470-podnyalis-na-yadernom-schite
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Плохо,пацаны без зарплаты останутся...
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Французская полиция задержала российского миллиардера, владельца футбольного клуба "Монако" Рыболовлева - Цензор.НЕТ 5990помнится там недавно одного сенатора брали...и отпустили!в европе очень любят деньги Французская полиция задержала российского миллиардера, владельца футбольного клуба "Монако" Рыболовлева - Цензор.НЕТ 5990
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к о то может представить, что б украинская полиция задержала УКРАИНСКОГО МИЛЛИАРДЕРА????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Вопросительный знак завис? К чему так нервничать? Во Франции законы работают и реформирование прошли. А в Украине депутаты ВР не ходят даже голосовать или цирк устраивают.
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а вот испанскому прокурору вполне не слабо задержать украинского миллиардера....
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Говорят вроде на Макрона покушение хотели сделать, сегодня арестовали шесть человек.
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Хреново, когда все активы находятся на территории вероятного противника в валюте вероятного противника. Французская полиция задержала российского миллиардера, владельца футбольного клуба "Монако" Рыболовлева - Цензор.НЕТ 4528
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Так вот где собака порылась! А я то думала чего это Монако так сыпется, и в чемпионате (идет предпоследним в турнирной таблице!!!, нормально так навылет идет!!! и это Монако!!!...
И в лиге чемпионов то же самое - безнадега, прогнали классного тренера Леонардо Ярдима, сделавшего Монако чемпионом страны в прошлом году, открывшего миру Мбапе. Скоты кацапские, за шо возьмутся то в труху превращается! Ненавижу!!!
А Ярдима сейчас в Реал Мадрид приглашают...
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AS Monaco (FRA) - Club Bruggy (BEL) 0 : 4(0:3)
12. Hans Vanaken
17. Hans Vanaken (pen.)
24. Wesley
85. Ruud Vormer
Мама родная шош это делается то??? Как детей нагнули......
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Наши украинские олигархи нервно заерзали вспотевшими жопами: не погорячились ли мы со вторым гражданством?
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Думаю, Дядечко (БК Монако) на очереди. Развели с Бубкой людей в Родовиде - пора бы и ответ держать
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомФранцузская полиция задержала российского миллиардера, владельца футбольного клуба "Монако" Рыболовлева
 
 
 
 
 
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