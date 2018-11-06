 Французская полиция задержала российского миллиардера, владельца футбольного клуба "Монако" Рыболовлева

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство РИА Новости.
Владельца футбольного клуба "Монако" Дмитрия Рыболовлева задержали сегодня утром – за несколько часов до того, как начался матч в рамках Лиги Чемпионов, в котором его команда играет с "Брюгге". Под стражу также взяты другие фигуранты дела. На вилле российского бизнесмена сегодня прошли обыски. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета "Монд". Между тем, в генконсульстве России в Марселе ничего не знают о задержании Рыболовлева
Напомним, что миллиардер оказался в центре коррупционного скандала после того, как подал жалобу на своего арт-диллера, которого обвинил в необоснованном завышении цен на проданные ему картины. Чтобы выиграть тяжбу Рыболовлев, как утверждается, воспользовался своими связями в судебной системе Монако. Во вмешательстве в это дело подозревали даже министра юстиции княжества Филиппа Нармино. Ему пришлось покинуть свой пост прошлой осенью после того, как газета "Монд" написала о том, что он получал подарки от Рыболовлева и гостил в его швейцарской резиденции.
Дмитрий Рыболовлев – один из богатейших людей в России. Его состояние оценивается почти 7 миллиардов долларов.
А вот кого действительно жаль, так это Тьерри Анри...
Пруфчик можна ?
Але бувають моменти, коли не в*їжджаєш, настрій не той, чи втома ...
Ось так.
Британія ж ніби перебування не продовжила, Швейцарія відмовила ... Прямо бомж ...
Ну, не в рассєшку ж вертаться ...
Він там вже жити не зможе.
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/11/06/78470-podnyalis-na-yadernom-schite
И в лиге чемпионов то же самое - безнадега, прогнали классного тренера Леонардо Ярдима, сделавшего Монако чемпионом страны в прошлом году, открывшего миру Мбапе. Скоты кацапские, за шо возьмутся то в труху превращается! Ненавижу!!!
А Ярдима сейчас в Реал Мадрид приглашают...
12. Hans Vanaken
17. Hans Vanaken (pen.)
24. Wesley
85. Ruud Vormer
Мама родная шош это делается то??? Как детей нагнули......