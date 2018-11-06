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 С начала года на военную службу по контракту в ВСУ принято более 27 тысяч человек, - Минобороны

В 2018 году на военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины принято более 27 тысяч человек, в том числе 1700 офицеров.

Об этом во время брифинга для представителей СМИ перед началом прямой телефонной линии Кабинета министров Украины сообщил заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Игорь Павловский, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

"Областные и районные (городские) призывные комиссии продолжают свою работу по вопросам призыва граждан Украины на срочную военную службу в октябре - декабре 2018 года. В рамках призывной кампании "Осень-2018" по состоянию на ноябрь на срочную военную службу в ряды ВС Украины призвано около 5 тысяч человек", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Численность резервистов оперативного резерва первой очереди наращена до 178 тысяч человек, - генерал-лейтенант Павловский

Всего на выполнение Военной доктрины Украины по смешанному способу комплектования ВС Украины, в 2018 году на срочную военную службу в Вооруженные силы Украины будет призвано 18 тысяч человек (весна - 9 тысяч человек; осень - 9 тысяч человек).

Заместитель министра обороны Украины напомнил, что военнослужащими срочной службы комплектуются должности в подразделениях обеспечения для выполнения задач жизнедеятельности боевых воинских частей и учреждений в пунктах постоянной дислокации, кроме дислоцирующихся в Донецкой и Луганской областях.

"Это позволяет высвободить военнослужащих по контракту для привлечения их в ООС. К выполнению боевых задач в районе проведения операции Объединенных сил и в воинские части, дислоцированные районах проведения ООС, военнослужащие срочной службы не привлекаются", - отметил заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Игорь Павловский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3095474
 
 
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А скільки , за цей час , звільнилося ?
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Від початку року на військову службу за контрактом у ЗСУ прийнято понад 27 тисяч осіб, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6869Ray‏ @Ray_net_ua 4 ч.4 часа назад
«Армія, Мова, Віра»
В армию созданную олигархом Порошенко отказываются идти призывники.
Менее 8% призывников явились по повесткам в военкоматы.
Для сравнения, в 2014 году, когда олигарх Порошенко занял трон, в военкоматы стояли очереди.

Від початку року на військову службу за контрактом у ЗСУ прийнято понад 27 тисяч осіб, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9395
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у тебя здесь есть работа Кот, нафига тебе в армию...?
а может тебя с Лахты просто не берут...?
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Цікаво, хто себе заспокоює цими цифрами? Лох? Ці 27000 не навчені. Їх треба ще вчити, а це гроші великі і час. А скільки звільнилось? Скільки звільнилось тих, кого навчили і хто служив би, якби не махровий совок у армії з перевірками папірців та описів у валізах, фарбуванням бордюрів перед комісіями ? Чи зараз якійсь дебіл почне з піною доводити, що цього вже нема? Багато звільнилось з великим досвідом і знаннями, практичними уміннями, тому що не бажали жити-служити при совку, а він - совок є і буде.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоС начала года на военную службу по контракту в ВСУ принято более 27 тысяч человек, - Минобороны
 
 
 
 
 
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