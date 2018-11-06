 С начала года на военную службу по контракту в ВСУ принято более 27 тысяч человек, - Минобороны

Об этом во время брифинга для представителей СМИ перед началом прямой телефонной линии Кабинета министров Украины сообщил заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Игорь Павловский, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

"Областные и районные (городские) призывные комиссии продолжают свою работу по вопросам призыва граждан Украины на срочную военную службу в октябре - декабре 2018 года. В рамках призывной кампании "Осень-2018" по состоянию на ноябрь на срочную военную службу в ряды ВС Украины призвано около 5 тысяч человек", - сообщил он.

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Всего на выполнение Военной доктрины Украины по смешанному способу комплектования ВС Украины, в 2018 году на срочную военную службу в Вооруженные силы Украины будет призвано 18 тысяч человек (весна - 9 тысяч человек; осень - 9 тысяч человек).

Заместитель министра обороны Украины напомнил, что военнослужащими срочной службы комплектуются должности в подразделениях обеспечения для выполнения задач жизнедеятельности боевых воинских частей и учреждений в пунктах постоянной дислокации, кроме дислоцирующихся в Донецкой и Луганской областях.

"Это позволяет высвободить военнослужащих по контракту для привлечения их в ООС. К выполнению боевых задач в районе проведения операции Объединенных сил и в воинские части, дислоцированные районах проведения ООС, военнослужащие срочной службы не привлекаются", - отметил заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Игорь Павловский.

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