 В Днепре почтили память украинского диссидента Макуха, совершившего самосожжение против советской оккупации Украины и Чехословакии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Мемориальные мероприятия, организованные областным обществом политзаключенных и репрессированных, произошедшие на Клочковской кладбище, где похоронен Макух и его жена Лидия, и в информагентства "Медиапространство",

Почтить Макуха пришла его дочь, исследователи биографии, краеведы, писатели, общественные активисты, представители власти, а также представители консульства Чехии.

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На кладбище во время траурного мероприятия прозвучали гимны Чехии и Украины. Как отметила помощница консула Чехии в Днепре Наталья Андреева, Василий Макух был первым, кто совершил самосожжение в знак протеста против оккупации Чехословакии и о его поступке знают и помнят в Чехии. После Макуха были и другие "факелы свободы".

"16 января 1969 чешский студент на Вацлавской площади также поджег себя в знак протеста против оккупации. История повторилась. На Вацлавской площади есть памятный знак в честь этого студента ", - отметила она.

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Три года назад городские власти Днепра в рамках "декоммунизации" переименовал улицу Краснопартизанская в честь Василия Макуха. Однако, общественная инициатива установлении памятника Макуху в городе все еще не воплощена в жизнь.

Фактический отказ, отмечают инициаторы, получили и на представление о присвоении Макуху звание Героя Украины.

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Василий Макух родился в 1927 году на Львовщине в крестьянской семье. Юношей поддерживал связь с членами "Просвіти" и ОУН, а во время Второй мировой войны воевал в рядах УПА, за что был осужден советской властью к 10 годам каторжных работ. Отбыв наказание, вместе с женой Лидией поселился в Днепре. В конце октября 1968 Василий Макух поехал во Львовскую область, навестить сестру, а оттуда - в Киев. Там, на Крещатике, 5 ноября он совершил акт самосожжения, выкрикивая "Долой оккупантов!", "Да здравствует свободная Украина!". Скончался в больнице на следующий день, 6 ноября.

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