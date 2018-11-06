 Адвокат Гандзюк выступила против включения Антона Геращенко в ВСК по нападениям на активистов

Адвокат Катерины Гандзюк Евгения Закревская обещает сделать все, чтобы Временная следственная комиссия Верховной Рады не смогла получать информацию о ходе расследования убийства ее подзащитной. Об этом Закревская написала в своем Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Защитницу возмутило, что в состав ВСК включен депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко. "Все, что говорил и писал Антон Геращенко о деле Кати, вызывало у нее крайнее негодование. А в первую очередь – сам факт того, что он получал информацию от следствия, которую ОБЯЗАНЫ были сообщать потерпевшей ДО обнародования кому-либо", – написала Закревская.
Также на Цензор.НЕТ: Без закона о ВСК, ее создание лишь имитация деятельности, - Гриценко
По словам адвоката, она подала по просьбе Гандзюк заявление с целью остановить, кто и на каком основании информировал Геращенко о ходе досудебного расследования.
"И вы включаете его в ТСК (ВСК – Временная следственная комиссия, – ред.)?
Вы издеваетесь?
ВОТ ИМЕННО ЭТО конфликт интересов и оскорбление ее памяти", – настаивает Закревская.
Адвокат пообещала сделать все возможное, чтобы ВСК в текущем составе не получала информации о расследовании, и действовать при этом исключительно в правовом поле.
"Геращенко не будет безнаказанно для следователей и прокуроров и для него самого знать о следствии больше, чем ему позволяет УПК. Т.е. НИЧЕГО. И не будет использовать эту информацию в своих целях", – пообещала Закревская.
Напомним, 6 ноября Верховная рада создала Временную следственную комиссию по изучению нападения на Гандзюк и других активистов.
Читайте на Цензор.НЕТ: Следствие рассматривает более 20 версий в деле об убийстве Гандзюк, - Порошенко
Председателем Временной следственной комиссии избран нардеп Борислав Береза, его заместителем – нардеп Сергей Алексеев. В состав Временной следственной комиссии также вошли Юрий Буглак, Валерий Карпунцов, Мустафа Найем, Максим Саврасов, Василий Яницкий, Сергей Высоцкий, Антон Геращенко, Юрий Павленко, Дмитрий Шпенов, Елена Сотник, Игорь Луценко, Андрей Шипко, Евгений Рыбчинский, Ирина Геращенко и Остап Еднак.
Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.
Также на Цензор.НЕТ: Нардеп Паламарчук уволил помощника, которого СМИ и соцсети считают посредником в убийстве Гандзюк
3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.
6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".
22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
В 2019 году будет повторяться то, что было в 2014, начиная с Крыма. Попытка уничтожения Украины, как независимого государства. Суть будет именно в этом. Но действовать будут иначе, другим способом. Не военным в отличии от 14, а политическим. Вот и все. Очень печально, что эту очевидную вещь многие просто не понимают. В 14, у нас по сути и по оценкам сторонних наблюдателей, не было шансов. Однако выстояли, выдержали, выиграли время. Выиграли промежуточный этап. Или первый бой. Победили и не дали "новороссии" доползти до Днепра. Сейчас нас пытаются победить без войны. Обманом предлагая мир. Если пролезет, то без вариантов, победят окончательно. Банальный троянский конь идет под правильными лозунгами и с правильными словами. Имеются ли действия подтверждающие все эти громкие слова и лозунги? Их нет. Те деньги, что вброшены в раскрутку и рекламу Тимошенко, могли бы закрыть половину потребностей воюющей армии. Но ни копейки не было и не будет потрачено. И дело не в Порошенко, как пытаются представить некоторые лютопатриоты: "Кто угодно, только б не Порошенко". Это значит кто угодно, включая Путина. Минимум, который не даст слить независимость в первые месяцы - проукраинский президент. Это тот минимум, который может сохранить то, что есть на фронте и развивить успех до полной победы над мордором. Дело в том, что Тимошенко, есть последовательный враг Украинской Независимости. Она никогда и ничего не делала для того чтобы мы вышли из орбиты России. Наоборот, всегда привязывала Украину к РФ. Я не хочу сейчас касаться вопроса украденных или распиленных денег. Хотя если взять злодея Порошенко и сына его, то Жужа, дочь Тимошенко живет в США в особняке за несколько лямов. Не бедствует девочка. Не работав ни дня в своей жизни.
Но меня сейчас больше всего беспокоит вероятность повторения ошибки, совершенной 100 лет назад. Сейчас мы можем просрать страну надолго, если не навсегда. Сейчас мы можем опять отдать независимость страны в руки людей, которые идут на выборы с единственной задачей - после победы, слить Украину под Россию.
Да, за эти годы появилось много разочарований. Но еще появилось много интересных фактов, на основании которых можно делать выводы. Например информация о том, кто и как реагировал на вторжение России. Кто и как боролся или капитулировал.
Любая попытка использовать сейчас патриотов или волонтеров в предвыборкой компании ЮВТ, это попытка расположить к себе и привлечь патриотическую аудиторию. Сейчас и близко не идет речь о парламентских выборах. Сейчас речь идет о кандидатах в президенты. Из которых минимум двое пророссийские. Это ЮВТ и кто там от оппоблока пойдет.
Тимошенко - агент влияния Путина. Самый главный агент. Можно сказать, наместник в политике. Проверенный годами и доверенный. Повязанный.
Все, на самом деле, просто. Или мы сейчас, как в 14, мобилизуемся для победы над россией на политическом фронте или мы сейчас имеем шанс повторить ошибку столетней давности. И слить все, чего добивались, за что воюем пятый года.
заездили своей мантрой тупорылой )))
этот наработает...
опять на кичу посадят????)))
какую статейку в этот раз пришьют?))
Однієї підробленої директиви кабінету міністрів їй вистачить на 2-3 "каденції" в тюрмі.
я бы на месте яныка ей лучше подделку документов припаял, в таком случае
7 лет как с куста и никакая революция не помогла бы
а так
брехло ты)))
Янику не потрібно було нічого підроблювати, бабажуля справилась одна.
Чи ви думаєте, що анекдоти про пусті договори, які вона в москву повезла з"явились на пустому місці?
В, якщо за бабуюлю топите,то хоч фактаж знайдіть якийсь, а то окрім як накинути гівна ні на що не здатні.
Кадровий голод у баби юлі,але воно й не дивно , на її "новийкурс" клюнути можить тільки повніідіоти.
где я написал о том что янык что то подделал?
какие договора? ты их видела?
я ж от тебя, брехуха, жду фактов
а ты перекручиваеш, как блюдолиз антонина гаращенко
бабусю янык посадил ибо боялся её, как и твои хозяева, холопы)))
и статейку ей пришил, ибо замочить ссыкотно было
бабуся политик оказалась сильный
и сейчас сильнее твоих методичкодателей)))
Друге місце по обвалу ВВП серед 200 країн - мінус 14.7% ВВП
23 млрд набраних кредитів МВФ (про які вона зараз так жалібно верещить)
-Підписання меморандумуз МВФ:
-Ринок землі(в найгіршому із всіх можливих варіантів, з дозволом іноземцям скуповувати майженеобмежену кількість землі)
-Зобов"язання вирівняти ціну газу для населення з ринковою ціною
-Антирекорд пофінансуванню оборони(ВОНО ж ГОЛУБ МИРУ) 0.4% від ВВП на оборонку (найнижчий показник серед всіх країн, у якихє збройні сили.
-Відчуження рекодної кількості рухомого\нерухомого майна ЗСУ
-Газові "перемоги" бабиюлі взагалі щось фантастичне (невідома ціна на газ + майже безкоштовний транзит кацапського газу через українську ГТС.
Це лише мала частина її "перемог" всього за2008-2009 рік, а ти ЛОХОвиборцю і далі голосуй за БАБУЖУЛЮ.
младенца представляешь???
Вместо того, чтобы доказать свою силу хорошими делами, они начинают вымазывать грязью опонента!
Що роблять ті "опозиціонери", які зараз роблять гучні заяви?
Адже 4 чи 5 місяців пройшло з моменту замаху на неї.
Весь той час вона лежала в лікарні.
Хоч хтось з тих Садових, Йуль, Парасюків відвідав її в лікарні?
Я бачив в неї посла Канади, бачив Луценка, а ви Садового там бачили?
Бачили, щоб Юля не замовила 3 білборди і зекономлені гроші віддала потерпілій на лікування?
Бачили, щоб Садовий домовлявся з закордонними клініками про її лікування?
За 4 чи 5 місяців можна було б щось зробити для потерпілої?
Зате для нових футболок депутатів і нових банерів, готових на наступний ранок після смерті, знайшлися і час, і гроші!
А зараз вони влаштували політичне піар-шоу НА СМЕРТІ
Людина, яка привела до влади Портнова і Лозінського, людина, через бездіяльність якої загинуло троє рятувальників в Грибовичах, вимагають політичної відповідальності керівників правоохоронних органів у випадку, коли вже знайдені і виконавці, і організатор.
Парасюк танцює на костях, звинувачуючи в смерті Порошенка, розказуючи про якусь "систему", яка вбила Гандзюк. Нагадую, Гандзюк вбили ваші "побратими", з якими ви разом стояли на редутах колоРади, а не якась віртуальна система.
Ці люди, замість хоч найменшої допомоги потерпілій, влаштували цинічні танці на костях нібито їхнього друга.
То що ж говорити, коли ці гієни-трупоїди дорвуться до влади?
Mason Lemberg
Чому Зеленський ще живий? - Він поливає брудом всю країну і Пороха, але чомусь ніхто його не "замовляє".
Чому інші "патріоти" в режимі 24\7 поливають і їх ніхто "не замовляє"?
Одні "активісти" облили іншу "активістку" кислотою(це ганебно) невідомо на якому підгрунті(скоріш за все замовник є)а винуватий Порошенко і БПП - де ЛОГІКА?
Хто була Гандзюк до того, як її облили кислотою? Хтось про неї чув?Широким загалам вона була невідома, аж поки її не "прославили" і тут понеслось: "Баригі убівают "пацреотов", "Порошенко особисто віддав наказ її обилит кислотою" та інший "брєд" для дурнів, на кшталт вас.
Ави хаваєте за обидві щоки і просите ЩЕ!.
Сегодня человек-нога сказал правильные слова. Нет никаких правохранительных органов в Украине. А есть два коммерческих предприятия. Одно принадлежит собакову, а другое президенту. Поэтому Гандзюк не первая и не последняя. Мы тупо схавали Сашка Білого.
Але є тільки два кандидати реальні: Вана та Торт...
Ну и как аргумент??? Это чисто поактивистки!!!!
Напоминает это ранние годы северский власти !!! Когда малограмотное быдло лезло в государственные дела!!! Прим "Собачье сердце"!!!
Скажите кто такие: Активисты, эксперты, представители гражданского общества??? Кто это??? Шариковы или Швондеры???
«Як же так сталося?» - засмучуючись запитують активісти, спострігаючи за реваншем медвечука та бабЙулі у ФБ.
А за вашої участі і сталося.
Коли ви кожного дня накидуєте лайно на будь які досягнення держави, бо "Ахмєтов не сидить", то вас почують і підтримають учорашній день, у якому долар був по 8.
«Як же так сталося?» - обурюються активісти словам Хуга.
Також за вашої участі сталося.
«Ворог не в Кремлі!» - пам'ятаєте?
Якщо кожного дня це повторювати, то основна маса в якийсь день забуде про путіна.
«Як же так сталося?» - запитує опозиція у влади про вбивство Гадзюк.
А це взагалі дивно виглядає, коли частина депутатів запитує іншу частину "хто вбив Гандзюк?"
Ви ж такі самі депутати як і вони, чи ви, мудаки, просто приватизували собі "То не я і хата не моя"?
«Як же так сталося?» - запитують журналісти, коли пишуть про зірвану мобілізацію.
Так ви до цього руку приклали, не дорогенькі, коли писали відверту брехню «про голих та босих вояк, яким немає чим воювати». Ось всі і пішли в активісти.
«Як же так сталося?» - запитують у телевізорі, усі кому не лінь, дивуючись, що основна маса війною не цікавиться і немає ніякого уявлення, що в країні коїться.
А так сталося, бо на негативних новинах у вас рейтинги вищі, і тому ви боїтеся показати хороші зміни.
Ви кожного дня розповідаєте українцям, що завтра вони помруть, розбаляючи цей деприсив низькопробним гумором 95-го кварталу, у якого «Україна - повія», а уся влада, безвиключно - це злодіі.
«Як же так сталося?» - запитують зрадофіли, коли їх не підтримали у бажанні усе відібрати, розділити.
Недорогенькі, ви настільки зненавиділи Порошенко, що ваші месіджи, картинки та лозунги вже нічим не відрізняються від месіджив від запоребкика, який хоче знищити Україну як державу.
Усі ви, настільки загралися, що навіть не помітили, як перейшли межу критики на сторону ненависті, яка і зруйнує вашу ж країну.
Кожен з вас доклав руку до того психозу, що наразі коїться.
Іншого разу, коли будете задавати питання «Як же так сталося?», дивіться у дзеркало.
Прям так и сказала: " Когда помру, будут ТСК собирать - так вот, чтоб Антохи Геращенко там ни в коем случае не было!!!"
Она это ещё 3 года назад сказала!
Кто ж ее убил? Кому выгодно? Тот случай, когда ответ напрашивается сам собой !!