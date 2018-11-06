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 Адвокат Гандзюк пообещала мешать работе ВСК из-за того, что в состав комиссии входит Антон Геращенко

По мнению Евгении Закревской, такова была бы воля самой погибшей.

Адвокат Катерины Гандзюк Евгения Закревская обещает сделать все, чтобы Временная следственная комиссия Верховной Рады не смогла получать информацию о ходе расследования убийства ее подзащитной. Об этом Закревская написала в своем Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Защитницу возмутило, что в состав ВСК включен депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко. "Все, что говорил и писал Антон Геращенко о деле Кати, вызывало у нее крайнее негодование. А в первую очередь – сам факт того, что он получал информацию от следствия, которую ОБЯЗАНЫ были сообщать потерпевшей ДО обнародования кому-либо", – написала Закревская.

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По словам адвоката, она подала по просьбе Гандзюк заявление с целью остановить, кто и на каком основании информировал Геращенко о ходе досудебного расследования.

"И вы включаете его в ТСК (ВСК – Временная следственная комиссия, – ред.)?

Вы издеваетесь?

ВОТ ИМЕННО ЭТО конфликт интересов и оскорбление ее памяти", – настаивает Закревская.

Адвокат пообещала сделать все возможное, чтобы ВСК в текущем составе не получала информации о расследовании, и действовать при этом исключительно в правовом поле.

"Геращенко не будет безнаказанно для следователей и прокуроров и для него самого знать о следствии больше, чем ему позволяет УПК. Т.е. НИЧЕГО. И не будет использовать эту информацию в своих целях", – пообещала Закревская.

Напомним, 6 ноября Верховная рада создала Временную следственную комиссию по изучению нападения на Гандзюк и других активистов.

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Председателем Временной следственной комиссии избран нардеп Борислав Береза, его заместителем – нардеп Сергей Алексеев. В состав Временной следственной комиссии также вошли Юрий Буглак, Валерий Карпунцов, Мустафа Найем, Максим Саврасов, Василий Яницкий, Сергей Высоцкий, Антон Геращенко, Юрий Павленко, Дмитрий Шпенов, Елена Сотник, Игорь Луценко, Андрей Шипко, Евгений Рыбчинский, Ирина Геращенко и Остап Еднак.

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

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3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице.

Источник: https://censor.net.ua/n3095469
 
   
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Roman Donik
В 2019 году будет повторяться то, что было в 2014, начиная с Крыма. Попытка уничтожения Украины, как независимого государства. Суть будет именно в этом. Но действовать будут иначе, другим способом. Не военным в отличии от 14, а политическим. Вот и все. Очень печально, что эту очевидную вещь многие просто не понимают. В 14, у нас по сути и по оценкам сторонних наблюдателей, не было шансов. Однако выстояли, выдержали, выиграли время. Выиграли промежуточный этап. Или первый бой. Победили и не дали "новороссии" доползти до Днепра. Сейчас нас пытаются победить без войны. Обманом предлагая мир. Если пролезет, то без вариантов, победят окончательно. Банальный троянский конь идет под правильными лозунгами и с правильными словами. Имеются ли действия подтверждающие все эти громкие слова и лозунги? Их нет. Те деньги, что вброшены в раскрутку и рекламу Тимошенко, могли бы закрыть половину потребностей воюющей армии. Но ни копейки не было и не будет потрачено. И дело не в Порошенко, как пытаются представить некоторые лютопатриоты: "Кто угодно, только б не Порошенко". Это значит кто угодно, включая Путина. Минимум, который не даст слить независимость в первые месяцы - проукраинский президент. Это тот минимум, который может сохранить то, что есть на фронте и развивить успех до полной победы над мордором. Дело в том, что Тимошенко, есть последовательный враг Украинской Независимости. Она никогда и ничего не делала для того чтобы мы вышли из орбиты России. Наоборот, всегда привязывала Украину к РФ. Я не хочу сейчас касаться вопроса украденных или распиленных денег. Хотя если взять злодея Порошенко и сына его, то Жужа, дочь Тимошенко живет в США в особняке за несколько лямов. Не бедствует девочка. Не работав ни дня в своей жизни.
Но меня сейчас больше всего беспокоит вероятность повторения ошибки, совершенной 100 лет назад. Сейчас мы можем просрать страну надолго, если не навсегда. Сейчас мы можем опять отдать независимость страны в руки людей, которые идут на выборы с единственной задачей - после победы, слить Украину под Россию.
Да, за эти годы появилось много разочарований. Но еще появилось много интересных фактов, на основании которых можно делать выводы. Например информация о том, кто и как реагировал на вторжение России. Кто и как боролся или капитулировал.
Любая попытка использовать сейчас патриотов или волонтеров в предвыборкой компании ЮВТ, это попытка расположить к себе и привлечь патриотическую аудиторию. Сейчас и близко не идет речь о парламентских выборах. Сейчас речь идет о кандидатах в президенты. Из которых минимум двое пророссийские. Это ЮВТ и кто там от оппоблока пойдет.
Тимошенко - агент влияния Путина. Самый главный агент. Можно сказать, наместник в политике. Проверенный годами и доверенный. Повязанный.
Все, на самом деле, просто. Или мы сейчас, как в 14, мобилизуемся для победы над россией на политическом фронте или мы сейчас имеем шанс повторить ошибку столетней давности. И слить все, чего добивались, за что воюем пятый года.
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Да,да.Юля вам хвост прижмет,мягко сказано.Расплата придет.
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У Юли много недостатков.Очень.Но есть и хорошие плюсы.Учитывая ее путь,она должна была понять,что денег ей хватит.Но она захотела еще помогать своим потомкам и своим именем.Да,верю,что она захотела остаться в истории.Надеюсь,что не совсем лукавит.Да и некому больше. Чего стоят только новые лица билецких,бурбаков,тетеруков,этого министра юстиции.Тли,толстые обрюзшие тли.Юля таки выгоднее смотрится на ихнем фоне со всеми ее недостатками.
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юля только прыщи себе давить умеет.. больше никто ей не верит!
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То есть, ничего нового не придумали?
Вместо того, чтобы доказать свою силу хорошими делами, они начинают вымазывать грязью опонента!
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Ця комісія - пшик і намагання напустити туману та відвести слідство від замовника вбивства напередодні виборів 31 березня..
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Танці на кістках і піар.У "активістів" це не перший випадок-стервятники вони, тому і не "брезгуют" ось так вести себе.
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Логика простая, когда антонина кричала шо всех поймали, а оказалось шо не того. Ну как бы то шо антонина только языком по анусу власть имущим
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Зря. Антонина грамотный балабол.Вон по перестрелке в Княжичах все по полочкам разложил, как Глеб Жиглов.До сих пор никто ничего понять не может.
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Адвокатша Закревская, значит. Заявы выкладывает серьезные. И предъявы. Вы меня, канешна, извините... но эта адвокатша- просто дура, законченная. Понятно, что Петр Лексеич кого-то сольет, не без этого, нам, на потеху. Бо иначе- никак. Но, один хрен- время Закревской- как не наступило, так и- не наступит. Дура она. И всё.
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Все понимают что оперативная информация о заказчике у следствия есть .И все понимают что это провластный чиновник высшего ранга .НО перед выборами это будет гвоздь в гроб БПП .
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Хто це розуміє? Такі ж клінічні хворі як і ви? Чи ще хто?
Чому Зеленський ще живий? - Він поливає брудом всю країну і Пороха, але чомусь ніхто його не "замовляє".
Чому інші "патріоти" в режимі 24\7 поливають і їх ніхто "не замовляє"?
Одні "активісти" облили іншу "активістку" кислотою(це ганебно) невідомо на якому підгрунті(скоріш за все замовник є)а винуватий Порошенко і БПП - де ЛОГІКА?
Хто була Гандзюк до того, як її облили кислотою? Хтось про неї чув?Широким загалам вона була невідома, аж поки її не "прославили" і тут понеслось: "Баригі убівают "пацреотов", "Порошенко особисто віддав наказ її обилит кислотою" та інший "брєд" для дурнів, на кшталт вас.
Ави хаваєте за обидві щоки і просите ЩЕ!.
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адвокат дебилка.. будет мешать ВСК, заработает дисциплинарку и потеряет свидетельство адвоката
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мда, по началу (после театрального и срежисорскои, как потом окозалось, беседе его с жириновским) его поддерживал, был обманут и это понел, когда этот актёр про сукашвилли начал тянуть - тут и стало всё на своии места.
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И отставка Луценко это не пиар и не эмоции , это страх .
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Охохо🇺🇦🇺🇸‏ @yyCg19QUnoDJR46

Сегодня человек-нога сказал правильные слова. Нет никаких правохранительных органов в Украине. А есть два коммерческих предприятия. Одно принадлежит собакову, а другое президенту. Поэтому Гандзюк не первая и не последняя. Мы тупо схавали Сашка Білого.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАдвокат Гандзюк пообещала мешать работе ВСК из-за того, что в состав комиссии входит Антон Геращенко
 
 
 
 
 
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