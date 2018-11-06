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 Политика Украины, Авто
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Все про:ВР (22410) Южанина (76) евробляхи (9)

 Депутаты предлагают вдвое снизить стоимость растаможки "евроблях" в первые 30 дней после ввоза в Украину

Профильный комитет Верховной Рады одобрил законопроекты №8487 и 8488.

Профильный комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики поддержал и рекомендовал парламенту рассмотреть на заседании два законопроекта о налоге на ввоз авто с иностранной регистрацией. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Auto24.

Председатель комитета, народный депутат Нина Южанина предложила установить сроки льготного растаможивания автомобилей, ввезенных в Украину. А именно в первые 30 дней после вступления Закона в силу предоставлять водителям скидку в 50% на растаможку "евроблях", а следующие 30 дней — 25%.

Читайте на Цензор.НЕТ: За 2018 год в Украину было завезено более полумиллиона "евроблях", - Южанина

В случае согласования скидка будет касаться именно акциза на растаможку авто на еврономерах. Кроме того, все уплаченные налоги за этот период должны поступить в Пенсионный фонд Украины.

Законопроекты должны быть рассмотрены во втором чтении и в целом 8 ноября.

Напомним, 13 июля народные депутаты проголосовали за основу законопроекты, которые позволят снизить акцизы на растаможку автомобилей и усилить ответственность за использование нерастаможенных авто.

Проект закона № 8487 вносит изменения в Налоговый кодекс относительно налогообложения акцизом легковых авто.

Законопроект №8488 вносит изменения в Таможенный кодекс и некоторые законодательные акты относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины. В частности, вводится ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения. Кроме того, усиливается ответственность за нарушение таможенных правил.

Также на Цензор.НЕТ: "Евробляхеров" проверят: Литва открыла для Украины доступ к своей базе автомобильных номеров

Ранее стало известно, что владельцы авто на еврономерах собираются завтра, 7 ноября перекрыть движение в центре Киева и на проспекте Победы. Таким образом они хотят добиться принятия законопроектов №8487 и 8488, которые снижают акциз на растаможку машин. "Евробляхеры" обещают вывести на улицы от 10 до 30 тысяч авто.

Источник: https://censor.net.ua/n3095468
 
 
 Топ комментарии
 
його - безкоштовно , а тебе - у двічі дорожче ... аби зберігався баланс .
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Пробуют подкупить евробляхеров слабой подачкой на месяц? Не выйдет, сою надо дожимать.
Цена на автомобили должна быть такая же, как в Европе.
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растаможка вообще должна быть от нулевой ставки и ни цента больше
хватит этой шобле грабить народ
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растаможка вообще должна быть от нулевой ставки и ни цента больше
хватит этой шобле грабить народ
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І податки відмінити.
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розмитнення на б/у авто взагалі не повинно бути
в штатах за 3000-4000$ люди купляють авто до десяти років
і гугл і ютуб вам на допомогу
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може тебе ще й заправити безкоштовно?
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його - безкоштовно , а тебе - у двічі дорожче ... аби зберігався баланс .
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твій баланс - рівно посередині між двома половинками задниці...за ним і слідкуй
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ого - ти , виявляється , по задницям великий спєц ... пане Ляшко , це ви ? Депутаты предлагают вдвое снизить стоимость растаможки "евроблях" в первые 30 дней после ввоза в Украину - Цензор.НЕТ 302
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тикай своїй жінці,тещі,дочці,кішці,собаці,корові,свині,козі
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А після того, як ти розтаможиш, можна і в 2 рази підняти
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чего уж там любители халявы давай уже сразу доплачивать за ввоз старой обрыганой бляхи...мульён не меньше ато ыврорбляхеры опять бастовать будут
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Ваще жулье охренело, может вам еще доплачивать за мошенничество.
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И пусть еще суки доплатят тем кто этот хлам ввозит
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да че вы ссыте:
...огласите всю сумму пжлста...
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як за 30 днів можна розмитнити таку к-ть авто? знову поле для корупції
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да как они их розмитнят??они все на верблюдах!)))... наж нарот настолько хитрій, что даже за 50% растаможку платить не хочет!)))
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какая разница, каким образом состригут бабло? ""состригут"" - выше любого закона.
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утилизация пластика в европе от 1,6€ кг))))
завози рванина все, шо не сгниет домой....!
это как строить дом из шпал жд, пропитанных ядом...
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А що робити з тими автівками , котрі були ввезені в Україну більш як 30 днів тому- пані южаніна нічого сказати не хоче? А таких автівок - десятки, а може й сотні тисяч.. А менш ніж через п'ять місяців вибори.. І все це - на фоні нікчемного рейтингу "сивочолого гетьмана"..
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30 днів після прийняття закону, а не ввезення авто...
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Надо было меньше юзать серые схемки..напомнить как этот шлак хитрожопо завозили? А теперь хочешь халявы да?? Может тебе ещё доплатить за твоё б\у ржавое корыто?? Так ты не стисняйся требуй сразу доплаты , а если не доплатят то сразу прибегай на форум и начинай орать про "злочинну владу"
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Ржавое корыто ето твой жигуль на котором ты свою мамашу на окружную вывозишь вечерами.
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Где вы такие беретесь? Покупая авто, в Украине перед человеком выбор: купить за 1000-1500 евро авто на еврономерах, которое 10-15 лет ездило по дорогам, или купить за 2500-3500 авто, которое 25 лет убивалось о наши ямы. Задействуй орган генерации мыслей и подумай, какая из машин будет в лучшем состоянии?
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так она чем затягивалась канбисом или ремнем на шее? ведь и то и другое точно должно помочь
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Не,ну какова сука? Никак не уймется. Кручу-верчу, всех наеб.ть хочу?
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Вдвое? Тоесть теперь за 7-ми летнюю машину я заплачу не 10000у.е. а всего 5000у.е.сборов? От спасибо. В качестве благодарности когда будет революция я тоже буду вас пиzдить не топором а молотком.
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А ти за 10к купи собі 5річну а не шукай як намахати себе і людей
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Во первых ты мне не указывай что мне покупать и на чем ездить, ссср слава Богу закончился
Во вторых я не хочу 5-ти летний металолом покупать, чтобы он рассыпался от наших дорог и мотор сдох от нашего бензина
В тротьих у меня нет лишних 30000Евро при наших зарплатах и ценах
В четвертых я езжу на дешовом бензине 95 с 40%спирта на котором новые машины сдыхают.
В 5-х мне нравятся машины начала 2000-х годов своей надежностью, дизайном и неприхотливостью, а не говномашины из китайского пластика сделанного в Китае и странах третьего мира.
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а шо опять это за х-ня? кто не успел тот пролетел? не дорогие, сделайте акциз-0, пошлину-0, и можете брать НДС с обьявленой в инвойсе стоимости, его хоть на пенсионый, хоть в карман, хоть на дорожный, хоть усритесь, а люду дайте дышать....
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сделаный в СССР немец переживает как подешевле утилизировать немецкий автохлам
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нет, давай я буду переживать как подешевле утилизировать испанский автохлам!
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А чего ты в Испании делаешь? Проституткой работаешь? А налоги ты заплатил или приедешь свой сифилис и гонорею тут бесплатно лечить?
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Пробуют подкупить евробляхеров слабой подачкой на месяц? Не выйдет, сою надо дожимать.
Цена на автомобили должна быть такая же, как в Европе.
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Без покрышек и коктейлей вряд ли с етими мразями договоришься.
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т.е если завезти 2, то одну можно растоможить бесплатно?
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А якщо завести 4 то дві вийде на халяву.
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Я вот только никак арифметики не пойму. Почему растаможка автомобиля за 2000Евро стоит 6000Евро а нового за 20000Евро всего 200Евро? То ли Южанина вместе с Йугиком в одном заведении математику учили то ли уже забыли что произошло с прошлыми узурпаторами.
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а що , з ними такого "произошло" ...?
всі почувають себе чудово . Вони знають , що цей народ можна грабувати вічно .
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Это для защиты отечественного производителя воздуха.
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от мертвого осла уши, а не растаможки
б.у машина в Украине должна стоить так же как в Польше, Германии или Литве
перекрыть все дороги на неделю по всей стране до решения вопроса
и никуда эти дармоеды не денутся
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Толстый привет от Маска Рогозину Депутаты предлагают вдвое снизить стоимость растаможки "евроблях" в первые 30 дней после ввоза в Украину - Цензор.НЕТ 9108
Два казахстанских научно-технологических спутника будут запущены Falcon 9 уже в конце ноября. Запуск на этой ракете-носителе, по словам представителя Министерства аэрокосмической промышленности Казахстана, производить было дешевле
Пуск, по его словам, будет произведен 20 ноября в 1:00 по времени Астаны.
Запуск пройдет в американском штате Калифорния на военной базе Ванденберг



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Растаможку отменять низзя, а то МВФ денег не даст! Это требование МВФ!
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Народ, вы рассуждаете как в старом совдеповском анекдоте:
На профсоюзном собрании профорг отчитывается о проделанной работе, что рабочую неделю удалось сократить до 8 часов и нужно только выбрать день недели. Он предлагает среду.
Тут же Вася Пупкин возражает: "Это, че я каждую среду должен пахать как проклятый?" Депутаты предлагают вдвое снизить стоимость растаможки "евроблях" в первые 30 дней после ввоза в Украину - Цензор.НЕТ 9129
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Во, я придурок! На кой я хрен, в мае Форда Кугу купил??? Немало отдал... А щас шо будет? В десять раз меньше цена??? Забудьте. Этим бесам надо бабло, много. Вы кого хотите кинуть, ребятки-евробляхеры? Людей запретной к упоминаю национальности??? Хе-хе-хе... Наивные.
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Якщо вся Україна повстане проти тарифного геноциду, то соєва банда зробить газ дешевшим в 10 разів аж бігом!
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ненажорливые корефаны лоллиты мольдивской хотят денег
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Ни один евробляхер не погонит машину в страну регистрации снимать с учета и оформлять покупку.
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в первые 30 дней после вступления Закона в силу предоставлять водителям скидку в 50% на растаможку "евроблях", а следующие 30 дней - 25%

Такой закон только больной с воспаленным мозгом мог принять. Что ето за акционные скидки? Типо кто не успел тот не украинец? Ето типо как пан кинул кость рабам одну на всех наблюдает как рабы грызутся за нее.
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Чому в кінці року підприємцям донарахування податків іде, хоча вони ітак цілий рік їх платили,а халявщикам їх знижують, хоча голку з них не було ніякого
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А чому підприємці мовчать ? І не виходять на протест ? Все влаштовує ?
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эти суки уже не знают куда всунуть эти "прибыля", в дороги, в развитие "собственного автомобилестроения", в пенионнный фонд, похоже думают как лились они им в рот так и будут лится, похоже струйку им придецца перекрыть, тут кроме ефробляхеров еще куча с претензией стоит...
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Тарифы значит всех устраивают и за тарифы никто не выходит и не собираеца, а за кусок обрыганой старой жестянки смотри как жопу рвут ..и кварталы перекрывают и в соц сетях координируюца, и дороги блокируют...Надо бы проверить откуда ноги ростут у этого кодла. Кремлядь старалась влиять на выборы в США хотя там возможности у них минимальные, а то что в Украине кремлядь будет на гавно исходить шоб пропихнуть нужного кандидата это последнему идиоту ясно. Унылая лошадь ещё пару месяцев назад проржала что с нынешней властью договариваца нельзя и нужна новая власть. А спустя пару месяцев вылезло уже само Хуйло и повторило один в один..что с нынешней властью нет смысла вести переговоры. Ботокный усераеца ждёт смены власти...Не удивлюсь если ноги отростут к партии Родина, ведь не секрет что Тимошенко не имеет своего личного рейтинга. Рейтинг Жюли это антирейтинг власти. Чем меньше доволен народ властью тем выше рейтинг у воровки, и наоборот, чем больше люди довольны властью тем резко рейтинги воровки падают. Рейтинг Тимошенки это рейтинг лживой популистки и работает это только когда становица в стране совсем плохо! Т.е сама по себе Тимошенко пустое место..её рейтинг на прямую зависит от того какая ситуация в стране! История это легко подтверждает - в те годы когда в стране было более менее хорошо рейтинги Тимошенки были максимально низкие, эта популистка была нафиг никому не нужна!!! Вывод.. Люле щас нужно что б ситуация была максимум плохая, что б в Украине было максимум проблем от этого прямо зависит её рейтинг! А уж как ботоксная бабка рвёца к власти это я думаю доказывать не нужно...
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Надо же...На пустом месте и заговор мирового жидомассонства раскрыл！))
Жги истчо！
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Да-да, юлька особисто заганяла по євробляхі кожному євробляхеру, а тому хто буде за неї голосувати аж дві бляхи загнала.
А хуйло давав на це все мульйони дрлярів.
От така вона ця схема, а Ви її розкрили, тому зверніться до петі, нехай вам випише грамоту і видасть торт рошен з червоною стрічкою
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Очередная кормушка для коррупционеров:
"Хочешь сегодня-500$, а не то у нас очередь и раньше чем через месяц никак не получится"
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Я что то не пойму чем эти евробяхеры луче от меня почему они не должны платить налоги или это новая каста неприкасаемых .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДепутаты предлагают вдвое снизить стоимость растаможки "евроблях" в первые 30 дней после ввоза в Украину
 
 
 
 
 
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