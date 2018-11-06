 Депутаты предлагают вдвое снизить стоимость растаможки "евроблях" в первые 30 дней после ввоза в Украину

Профильный комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики поддержал и рекомендовал парламенту рассмотреть на заседании два законопроекта о налоге на ввоз авто с иностранной регистрацией. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Auto24.
Председатель комитета, народный депутат Нина Южанина предложила установить сроки льготного растаможивания автомобилей, ввезенных в Украину. А именно в первые 30 дней после вступления Закона в силу предоставлять водителям скидку в 50% на растаможку "евроблях", а следующие 30 дней — 25%.
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В случае согласования скидка будет касаться именно акциза на растаможку авто на еврономерах. Кроме того, все уплаченные налоги за этот период должны поступить в Пенсионный фонд Украины.
Законопроекты должны быть рассмотрены во втором чтении и в целом 8 ноября.
Напомним, 13 июля народные депутаты проголосовали за основу законопроекты, которые позволят снизить акцизы на растаможку автомобилей и усилить ответственность за использование нерастаможенных авто.
Проект закона № 8487 вносит изменения в Налоговый кодекс относительно налогообложения акцизом легковых авто.
Законопроект №8488 вносит изменения в Таможенный кодекс и некоторые законодательные акты относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины. В частности, вводится ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения. Кроме того, усиливается ответственность за нарушение таможенных правил.
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Ранее стало известно, что владельцы авто на еврономерах собираются завтра, 7 ноября перекрыть движение в центре Киева и на проспекте Победы. Таким образом они хотят добиться принятия законопроектов №8487 и 8488, которые снижают акциз на растаможку машин. "Евробляхеры" обещают вывести на улицы от 10 до 30 тысяч авто.
хватит этой шобле грабить народ
в штатах за 3000-4000$ люди купляють авто до десяти років
і гугл і ютуб вам на допомогу
...огласите всю сумму пжлста...
завози рванина все, шо не сгниет домой....!
это как строить дом из шпал жд, пропитанных ядом...
Во вторых я не хочу 5-ти летний металолом покупать, чтобы он рассыпался от наших дорог и мотор сдох от нашего бензина
В тротьих у меня нет лишних 30000Евро при наших зарплатах и ценах
В четвертых я езжу на дешовом бензине 95 с 40%спирта на котором новые машины сдыхают.
В 5-х мне нравятся машины начала 2000-х годов своей надежностью, дизайном и неприхотливостью, а не говномашины из китайского пластика сделанного в Китае и странах третьего мира.
Цена на автомобили должна быть такая же, как в Европе.
всі почувають себе чудово . Вони знають , що цей народ можна грабувати вічно .
б.у машина в Украине должна стоить так же как в Польше, Германии или Литве
перекрыть все дороги на неделю по всей стране до решения вопроса
и никуда эти дармоеды не денутся
Два казахстанских научно-технологических спутника будут запущены Falcon 9 уже в конце ноября. Запуск на этой ракете-носителе, по словам представителя Министерства аэрокосмической промышленности Казахстана, производить было дешевле
Пуск, по его словам, будет произведен 20 ноября в 1:00 по времени Астаны.
Запуск пройдет в американском штате Калифорния на военной базе Ванденберг
На профсоюзном собрании профорг отчитывается о проделанной работе, что рабочую неделю удалось сократить до 8 часов и нужно только выбрать день недели. Он предлагает среду.
Тут же Вася Пупкин возражает: "Это, че я каждую среду должен пахать как проклятый?"
Такой закон только больной с воспаленным мозгом мог принять. Что ето за акционные скидки? Типо кто не успел тот не украинец? Ето типо как пан кинул кость рабам одну на всех наблюдает как рабы грызутся за нее.
Жги истчо！
А хуйло давав на це все мульйони дрлярів.
От така вона ця схема, а Ви її розкрили, тому зверніться до петі, нехай вам випише грамоту і видасть торт рошен з червоною стрічкою
"Хочешь сегодня-500$, а не то у нас очередь и раньше чем через месяц никак не получится"