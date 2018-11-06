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Все про:Amnesty International (158) журналистика (2318) Узбекистан (70) экстрадиция (402)

 Киев отказался выдать Узбекистану сбежавшего в Украину журналиста Ахунжанова, - "Amnesty international"

Генеральная прокуратура Украины отказала в экстрадиции узбекского журналиста Нарзулло Ахунжанова, которой требует власти Узбекистана

Как передает Цензор.НЕТ об этом написала в Фейсбуке директор  Amnesty International Ukraine Оксана Покальчук. 

Она отметила: "Хорошие новости! ГПУ отказала в экстрадиции узбекского журналиста Нарзулло Ахунжанова, которой требует власти Узбекистана! На родине Ахунжанову грозит опасность из-за системную критику власти.

В прошлом году вместе со своей женой и пятью дочерьми он планировал просить политического убежища в Украине, и сразу после прилета был задержан в аэропорту Жуляны с целью депортирования домой, где ему грозят пытки и несправедливый суд.

Amnesty International Ukraine провела акцию срочной помощи журналисту и добилась его освобождения из-под ареста, после чего Ахунжанов получил официальный статус беженца.

В Узбекистане права на свободу выражения и мирных собраний жестоко ограничивается. Ведущие правозащитники, критики правительства и независимые журналисты становятся жертвами систематических притеснений и запугиваний, слежки, арестов, нападений и умышленной дискредитации".

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Киев отказался выдать Узбекистану сбежавшего в Украину журналиста Ахунжанова, - Amnesty international 01

Источник: https://censor.net.ua/n3095467
 
   
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В таежный союз никого нельзя выдавать! Это аксиома!
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новость из параллельной реальности..? генпракугор говорит о сотнях..
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Вот эта смелость! Отказать Узбекистану! Никакой то там рф или чечне, а узбекам! Растем....
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКиев отказался выдать Узбекистану сбежавшего в Украину журналиста Ахунжанова, - "Amnesty international"
 
 
 
 
 
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