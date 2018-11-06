 На Тернопольском пруде погибли 178 серебристых чаек, предварительная причина - отравление, - Госпродпотребслужба

"5 ноября рабочая группа в составе специалистов Главного управления Госпродпотребслужбы в Тернопольской области и Государственной экологической инспекции в Тернопольской области осуществила обследование территории, прилегающей к Тернопольскому пруду, и обнаружила гибель птицы (178 трупов), которую идентифицировано как серебристая чайка - большой перелетная птица семейства чайковых", цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы ведомства.

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Специалисты Городской государственной ветеринарной больницы в Тернополе и Тернопольской областной государственной лаборатории Держпродспоживслужбы отобрали образцы для лабораторного исследования. По предварительным результатам, выявлены изменения в тканях и органах, характерные при отравлениях. Подробная информация будет известна после проведения всех исследований.

"Для исключения различной инфекции у погибших птиц, в том числе высокопатогенного гриппа птицы на территории города Тернополя, патматериал погибших птиц отправлен для вирусологического исследования в Государственный научно-исследовательский институт по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы в Киеве. Кроме того, специалисты Госпродпотребслужбы инициировали заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при исполнительном комитете Тернопольского городского совета, на котором обсудят пути недопущения распространения опасных инфекций среди птиц на территории областного центра и Тернопольского района, а также решат вопрос утилизации трупов птиц. Ситуация находится на контроле Главного управления Госпродпотребслужбы в Тернопольской области", - отмечается в сообщении.

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