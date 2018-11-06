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Все про:птицы (33) Тернополь (533) Госпродпотребслужба (122)

 На Тернопольском пруде погибли 178 серебристых чаек, предварительная причина - отравление, - Госпродпотребслужба

В Главное управление Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей обратились активисты с информацией о массовой гибели птиц у Тернопольского пруда.

"5 ноября рабочая группа в составе специалистов Главного управления Госпродпотребслужбы в Тернопольской области и Государственной экологической инспекции в Тернопольской области осуществила обследование территории, прилегающей к Тернопольскому пруду, и обнаружила гибель птицы (178 трупов), которую идентифицировано как серебристая чайка - большой перелетная птица семейства чайковых", цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы ведомства.

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Специалисты Городской государственной ветеринарной больницы в Тернополе и Тернопольской областной государственной лаборатории Держпродспоживслужбы отобрали образцы для лабораторного исследования. По предварительным результатам, выявлены изменения в тканях и органах, характерные при отравлениях. Подробная информация будет известна после проведения всех исследований.

"Для исключения различной инфекции у погибших птиц, в том числе высокопатогенного гриппа птицы на территории города Тернополя, патматериал погибших птиц отправлен для вирусологического исследования в Государственный научно-исследовательский институт по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы в Киеве. Кроме того, специалисты Госпродпотребслужбы инициировали заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при исполнительном комитете Тернопольского городского совета, на котором обсудят пути недопущения распространения опасных инфекций среди птиц на территории областного центра и Тернопольского района, а также решат вопрос утилизации трупов птиц. Ситуация находится на контроле Главного управления Госпродпотребслужбы в Тернопольской области", - отмечается в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3095466
 
 
 Топ комментарии
 
А было так: следуем в Азовском море, ещё до войны, в 2002-м, кажись. За кормой- огромное количество чаек. Что-то там вопят, кричат, ныряют в кильватерную струю, выхватывают рыбку, глотают и... снова... И выходит капитан. Как я понимаю- йопнутый. И говорит:

- Куда власть смотрит??? Можно их ведь заставить яйца нести!

И отвечает ему второй помощник, как я понимаю- не йопнутый:
- Мастер, так ведь чайки- это душт погибших моряков! Негоже им яйца нести, они ведь- свободные птицы!
А мастер-епанько ему и ответствовал:
-Вы кто??? Второй помощник??? А рассуждаете на уровне буфетчицы!!!

Я вот щас думаю: можэ этот йопнутый в Тернополе осел, на пенсии... Ну и- попытался чаек на яйцах сидеть...
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Как -то странно. Это сильная, агрессивная и умная птица. Гнездится колониями и с большим ареалом. Если грипп . то почему в одном месте? Птицы должны быть найдены в других местах. Если отравление, то должен быть мор рыбы.
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Привет! Та... давно было с обезьянкой. В 1994-м. Не знаю- сколько рыжая макака выживет. Если жива- то я только рад. А Ольга- тоже не знаю. Ну та, которой отдал. Думается- всё у неё нормально. Равенна- хороший город. Там ведь могила Данте, который сказал, как я понимаю- о Мариуполе: "Оставь надежду всяк, сюда входящий"(с). Был я там... не подозревал, что Данте говорил о нас.
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Наверно были русскоговорящие и не вынесли запрета...
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Одні чайки? Щось не дуже схоже на хімічне отруєння. Хіба що десь такий мусор знайшли. Але більш вірогідно що причини біологічні - захворювання.
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А было так: следуем в Азовском море, ещё до войны, в 2002-м, кажись. За кормой- огромное количество чаек. Что-то там вопят, кричат, ныряют в кильватерную струю, выхватывают рыбку, глотают и... снова... И выходит капитан. Как я понимаю- йопнутый. И говорит:

- Куда власть смотрит??? Можно их ведь заставить яйца нести!

И отвечает ему второй помощник, как я понимаю- не йопнутый:
- Мастер, так ведь чайки- это душт погибших моряков! Негоже им яйца нести, они ведь- свободные птицы!
А мастер-епанько ему и ответствовал:
-Вы кто??? Второй помощник??? А рассуждаете на уровне буфетчицы!!!

Я вот щас думаю: можэ этот йопнутый в Тернополе осел, на пенсии... Ну и- попытался чаек на яйцах сидеть...
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привет!.. вернулся из похода?.. абизяну кому отдал?
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Привет! Та... давно было с обезьянкой. В 1994-м. Не знаю- сколько рыжая макака выживет. Если жива- то я только рад. А Ольга- тоже не знаю. Ну та, которой отдал. Думается- всё у неё нормально. Равенна- хороший город. Там ведь могила Данте, который сказал, как я понимаю- о Мариуполе: "Оставь надежду всяк, сюда входящий"(с). Был я там... не подозревал, что Данте говорил о нас.
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ндаа.. как по мне Марик грязноватый город в плане воздуха (я аллергик),.. впрочем, Каменское (бывш Днепродзержинск) и Запорожье будут пострашнее...
ну шо там на Итальянщине?.. научились макаронники наше сало есть, или по прежнему давятся спагетями? На Тернопольском пруде погибли 178 серебристых чаек, предварительная причина - отравление, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 4824
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Как -то странно. Это сильная, агрессивная и умная птица. Гнездится колониями и с большим ареалом. Если грипп . то почему в одном месте? Птицы должны быть найдены в других местах. Если отравление, то должен быть мор рыбы.
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наши люди, они такие "люди".... сужу по отравлениям животных в Краматорске...
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Так они может не на пруду, а на зерноскладе пожрали протравленное зерно...Я сам видел как при погрузке в газель на складе порвался бумажный мешок с отравленным зерном...тут же налетела куча чаек и буквально вылизала все остатки
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Срочно создать следственную комиссию из депутатов, выделить дополнительные средства для изучения причин и премий членам комиссии , ну, и по схеме , дальше...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Тернопольском пруде погибли 178 серебристых чаек, предварительная причина - отравление, - Госпродпотребслужба
 
 
 
 
 
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