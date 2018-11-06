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 Общество
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Все про:НАБУ (2519) новорожденные (26)

 НАБУ проверит законность закупки "бэби-боксов" для новорожденных

Закупка помощи при рождении ребенка происходит в обход системы ProZorro, поэтому НАБУ проверит законность закупки "пакетов малыша".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на портале общественного контроля госзакупок DOZORRO в Facebook.

В ответ на обращение активистов DOZORRO антикоррупционное бюро проверит действия должностных лиц Кабинета Министров, Министерства экономического развития и торговли и Минсоцполитики, которые были причастны к закупке "бэби-боксов".

Напомним, что закупки натуральной помощи при рождении ребенка происходили в обход системы ProZorro. По мнению активистов, это нарушает закон.

Так, Минсоцполитики пытается выдать "бэби-боксы" за международную техническую помощь, но в то же время обязывает облгосадминистрации выделять на это бюджетные деньги. Это средства налогоплательщиков, публичные средства, и нет никакой причины, почему такая закупка должна происходить вне системы ProZorro.

"Помощь родителям новорожденных - это прекрасно, но такие масштабные социальные проекты не должны проходить вопреки закону. Тем более, что применение системы ProZorro обеспечило бы открытость процесса закупок - и ни у кого бы не возникало вопросов относительно эффективности потраченных средств", говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стоимость бэби-бокса составляет 3377 грн. На сегодняшний день в регионы отправлено более 30 тыс. штук, - Кабмин

Источник: https://censor.net.ua/n3095465
 
 
 Топ комментарии
 
При звільненні з військової служби міністр оборони Степана Полторак отримав розрахунок - 1,4 млн гривень.
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а какая разница между беби-боксами и рюкзаками?
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У нас такая коррупция, шо эти боксы исчезнут на следственном эксперименте вроде их и не было. Надо следить за этим делом, чтоб эти боксы работали и не останавливались по прихотям мусоров.
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Для того и проверяют, чтоб отобрать. НАБУ это рыги, а, шо хорошего ты ждёшь от рыгов?
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Вы думает отберут?...
или просто другим выдавать не будут пока не прояснится ?
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У нас такая коррупция, шо эти боксы исчезнут на следственном эксперименте вроде их и не было. Надо следить за этим делом, чтоб эти боксы работали и не останавливались по прихотям мусоров.
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мамашка лет 16 без диплома квартиры мужа
а бабега Сара ну вы поняли с 4 домами 10 квартирами 4 авто домиком в Испании и все благоденствовали ну да зуб даю все еврейские детки получат беби боксы всем остальным НЕ ХВАТИЛО будут вам еврей Рева Розенко Супрун Гройся и Порошенко заботиться о детях гоев..вчера в России правильно сказали мы государство не просили чтобы вас рожали папа с мамой...
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Вообще-то отличаются, но для этого нужно просто иметь мозги.
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При звільненні з військової служби міністр оборони Степана Полторак отримав розрахунок - 1,4 млн гривень.
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а какая разница между беби-боксами и рюкзаками?
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Отмывание бабла, чтоб вы даже не сомневались!
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кто-нибудь мне объяснит, на хрена всё это? почему просто родителям не дать денег? боятся, что пропьют? НАБУ перевірить законність закупівлі "бебі-боксів" для новонароджених - Цензор.НЕТ 931
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8 ноября моей внучке исполнится 1 месяц. Бэби=бокса на этот момент нет. Запорожье.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНАБУ проверит законность закупки "бэби-боксов" для новорожденных
 
 
 
 
 
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