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 Из-за действий общественных активистов одна из версий о заказчике утекла в СМИ и 12 подозреваемых получили информацию, - Луценко о деле Гандзюк

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опубликовал свою позицию в расследовании делоа об убийстве Катерины Гандзюк.

Как передает Цензор.НЕТ, слова Юрия Луценко опубликовала в Фейсбуке его пресс-секретарь Лариса Сарган.

В заявлении Луценко говорится: "Убийство Гандзюк. Все, что я обещал Катерине, будет выполнено: виновные будут установлены, однако не с экранов телевизоров

Сегодня в парламенте я дал объяснения по обвинениям в адрес Генеральной прокуратуры и Национальной полиции в бездействии по расследованию покушения на убийство Катерины Гандзюк. Я также предложил парламентариям дать оценку моей деятельности демократическим способом. 38 голосов за мою отставку - это вотум доверия и сигнал того, что депутаты, так же, как и я, считают, что реформа прокуратуры и правоохранительной системы должна быть продолжена.

Поэтому должен проинформировать общественность о реальном состоянии дел в производстве в отношении этого дерзкого преступления. Также должен призвать представителей общественности не поддаваться на провокации и не совершать действий, которые могут повредить расследованию.

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В связи с недоверием, которое госпожа Гандзюк имела к следствию Национальной полиции, сейчас ведется два производства: по исполнителям и организаторам (их оперативно установила Национальная полиция) и по поиску заказчиков преступления, которое ведет СБУ.

В результате, не побоюсь этого слова, профессиональных действий Национальной полиции, установлено, что преступление было спланировано и реализовано лицами, которые были задержаны. Меры предосторожности в отношении некоторых из них были изменены из-за сотрудничества со следствием. Это гражданин Торбин - 1977 года, который рассматривается следствием как организатор преступления и находится в следственном изоляторе; гражданин Горбунов - 1991 года рождения; гражданин Вишневский - 1990 года рождения; гражданин Гравчук - в 1995 году и гражданин Васенович - 1994 года рождения.

Все подозреваемые являются участниками Антитеррористической операции, один из них был тяжело ранен. У него фактически отсутствует голень. Большинство задержанных, а именно четыре человека - признали свое участие в преступлении и указали в качестве соучастников. В связи с этим следствие обоснованно считает гражданина Торбин организатором преступления, а других, нанятых им лиц, - исполнителями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Преступление против Гандзюк в значительной степени раскрыто: найден убийца, помощники, задержан организатор, - Порошенко

Кроме того, в ходе проверки этой и других версий следствием было проведено 367 допросов лиц и 21 экспертизу. Сегодня мы имеем подозрения относительно 12 человек, которые, вероятно, были заказчиками этого преступления. Сама Гандзюк говорила о части из них во время Skype связи и ее допроса со следователями.

Лично мне она рассказывала о трех из них, следствию - несколько больше. На данный момент почти доказана вина исполнителей и организатора. Продолжаются окончательные экспертизы: молекулярно-генетическая экспертиза частиц кислоты на теле одного из участников; компьютерно-техническая - обзор компьютера и мобильного телефона - которые должны точно доказать подготовку к использованию кислоты и именно по Гандзюк; судебно-медицинская - предназначена вчера для квалификации преступления и установления причин смерти Катерины Гандзюк.

По их завершению эта часть дела будет передано в суд. Рассчитываю, что это произойдет не позднее конца этого года. Окончательный срок будет зависеть от продолжительности указанных экспертиз. Мы планируем, что это будет несколько быстрее.

Я понимаю обеспокоенность общества ходом расследования и лицом заказчика этого преступления.

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И до вчерашнего дня, я был уверен, что наше сотрудничество с общественными активистами пойдет только на пользу делу. Тем не менее, из-за того, что отдельные политики, которые идентифицируют себя как общественные активисты, используют гибель Екатерины для собственного пиара и борьбы за власть, вчера одна из версий следствия вытекла в СМИ.

Благодаря этим действиям те 12 человек, которые нами разрабатываются на причастность к заказу, теперь имеют всю необходимую им информацию.

Могу заявить следующее. Я лично знал Катерину Гандзюк. Мы общались на Майдане и после. Я рассматриваю ее смерть как личное горе. Сочувствую ее близким и родным. Я понимаю общественное недовольство, ведь Катерина была одной из немногих активистов, кто работал ради общества, а не для личного обогащения в отличие от многих из тех, кто пытается примазаться к его имени. И я возмущен этим пиаром на крови.

По временной следственной комиссии - я много раз был депутатом и понимаю, что временная следственная комиссия является инструментом парламента. Но не представляю, что может делать ВСК при неоконченном следствии. Ведь в ВСК не будет даже предмета следствия, ведь вся информация будет засекречена. Сегодня я откровенно предупредил парламентариев - после вчерашних событий прокурор не предоставит доступа ни к каким документам следствия. Ведь подобные утечки информации ставят под угрозу успешность расследования.

Я также не удивлен, что временная следственная комиссию в конце-концов была создана. Ведь ее организаторам нужен не результат, а пиар для борьбы за власть.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада создала Временную следственную комиссию по изучению нападения на Гандзюк и других активистов (обновлено)

Подобные популизм и безответственность привели к полной девальвации правды, полного искажения информационного пространства. Сегодня в войне винят не Путина, а Порошенко, потому что сами хотят прийти к власти. Обвиняют не Януковича, который ограбил Украину и бежал в Москву, а тех, кто отнял у него полтора миллиарда и принес в бюджет. Обвиняют не тех, кто убивал Гандзюк и задержан Нацполицией, а следователей, которые не указывают на "нужного" заказчика.

В отличие от тех, кто любой ценой стремится прийти к власти, я за власть не держусь. Поэтому и попросил вынести вопрос о моей отставке на рассмотрение парламента.

Все, что я обещал Катерине Гандзюк в больнице, будет сделано. Виновные будут установлены. Но не с экранов телевизоров и не по признаку политической целесообразности. А правоохранительными органами, которые уполномочены на это Конституцией и законами Украины и несут за это уголовную ответственность".

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице.

Источник: https://censor.net.ua/n3095464
 
   
 Топ комментарии
 
Югик, а кто Офшорнику рассказал тайну следствия, что он по телевизору уже похвастался про 20 версий? Может то он раз звонил, а не СМИ?
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В каких боях учавствовал мент Паламарчук?. Кого и где он форсировал?). Ему бы сам Наполеон позавидовал колличеству медалей!

Из-за действий общественных активистов одна из версий о заказчике утекла в СМИ и 12 подозреваемых получили информацию, - Луценко о деле Гандзюк - Цензор.НЕТ 7309
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Не, Югик. активисты озвучили 13-ю версию- единственную правильную. Ждать десятки лет, пока главный "следователь-колобок" срубит бабла с тех, кто фигурирует в ложных 12-ти версиях и положит дело далеко на полку (как это было с Гонгадзе), никто не будет.
Тебе дано было 2,5 (!!!) года, чтобы показать результат своей "работы". Результат оказался нулевым. Ан нет! Пересилил свою Ягу Третьего Тысячилетия в новую "избушку" за несколько сотен лямов. ФСЁ!
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Югик, а кто Офшорнику рассказал тайну следствия, что он по телевизору уже похвастался про 20 версий? Может то он раз звонил, а не СМИ?
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Хто всравсь? Апчєствєнниє актівісти. Слілі вєрсію.
Но нє валнуйтєсь, у Югіка ещьо єсть версій с десяток.
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Поки триває війна, жовту журналістику та блогерство якось би заборонити. І форуми.
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об этом и мечтают, шоб как в паРаше - тишь да блягодать
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Ахренеть. Тупой олень о котором вообще вся страна узнала только из-за смерти Гонгадзе что-то там блеет о пиаре на крови.
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Трудівник в сільській школі - оце його справжній рівень!
А ось генпрокурор - повний зась!!!
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Югик, за артистизм = зачёт, а по предмету = нЕуд...неуд.
Из-за действий общественных активистов одна из версий о заказчике утекла в СМИ и 12 подозреваемых получили информацию, - Луценко о деле Гандзюк - Цензор.НЕТ 9151
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Генплокулол Луценко когда "устанавливает виновных" по указке шоколадного шефа - то делает это как раз пафосно через телевизор.
А когда шоколадный шеф не желает установить настоящих виновных - то генплокулол Луценко пребывает в режиме жесточайшей секретности, а проще говоря - молчит пока все потихоньку не позабудут о деле.
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По ходу,подошел конец этой власти.Это не державники,это сборище всех мастей по дерибану .И Катя отдала жизнь за очищение Украины от ублюдков.
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Сразу после тюрьмы ты был похож на человека, югик.
Видимо, тюрьма идёт тебе на пользу. Может опять пора? Посидеть, печень подлечить?
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Так, а я о чем!
Пора опять на зону. Причем в его же интересах, полезно для здоровья.
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Можно даже стены камеры Сейшельскими пейзажами обклеить, для создания атмосферы полного комфорта и обеспеченности на уровне "Роттердам +++" "Макошино +++".
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тут есть опасение, шо после двух отсидок возомнит себя дваждынесудимым и на всех алкогольных парах - президентом
а его ирка, не к ночи упомянутая, - первой леди.
тьфу три раза....
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Не, Югик. активисты озвучили 13-ю версию- единственную правильную. Ждать десятки лет, пока главный "следователь-колобок" срубит бабла с тех, кто фигурирует в ложных 12-ти версиях и положит дело далеко на полку (как это было с Гонгадзе), никто не будет.
Тебе дано было 2,5 (!!!) года, чтобы показать результат своей "работы". Результат оказался нулевым. Ан нет! Пересилил свою Ягу Третьего Тысячилетия в новую "избушку" за несколько сотен лямов. ФСЁ!
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навіщо йому було давати "2,5 (!!!) года" , коли одразу було зрозуміло , що він повний алєнь ?!
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В российском сегменте Международной космической станции (МКС) вышел из строя один из трех компьютеров управления. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в NASA.
Отказ компьютера, по словам собеседника агентства, произошел в модуле «Звезда». А кувалды нету - как теперь починишь?
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ну походу кроме показаний на торбина у следтсвия ничего нет. Ну и ст.115 там не пахнет. Чистая ч.2 ст.121 ук Украины.
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Не факт.Смотря что будет написано в заключении о смерти.Думаю,там уже все уладили.
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а что там может быть написано что бы им вменили 115. Ну то таке' думаю судьи не поведуться на это, а там уже все забудут про это
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115-умышленное убийство.Могут перекрутить,что смерть не связана с причиненными увечьями. От заключения медэкспертизы будет зависеть срок.
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Та даже если напишут что смерт связана с нападением, то все равно там нет 115. Долго обьяснять почему. Но любой следак это Вам расскажет. Раньше это даже подследственность милиции была, а не прокуратуры. Но у нас генпрокурор же с образованием. (За дтп со смертью почему не судят как за убийство) ну то так вехи юриспруденции.
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Почему нет 115? Она может быть,но без пожизненного.А вот если бы знали заказчика,то его мотивы убийства могли быть связаны с получением бабла,получить которое ему мешала Катя либо своими действиями,либо оглаской и публичностью,либо доказательной базой.
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Ну нет там 115. Поверьте наслово. Или почитайте что такое обьект преступления, субьект, обьективная сторона и субьективная сторона. Не было у них умысла убивать ее, от слова совсем. Что собственно они с самого начали и говорили. Был умысел попугать и нанести телесные повреждения. Та и таким способом как они это делали не убивают. Ну на крайняк шо могут прилепить это эксцес исполнителя. Но то вообще высшая математика для генпрокурора. Ну как заказчик предлагал только избить, попугать но не убивать, а исполнитель переусердствовал и завалил
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а плохому танцору вечно чтото мешает - что тебе мешало последние пару лет
или только виски квасить и умеем? Из-за действий общественных активистов одна из версий о заказчике утекла в СМИ и 12 подозреваемых получили информацию, - Луценко о деле Гандзюк - Цензор.НЕТ 3938
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Не наводи напраслину!
Югик - вор авторитетный, в законе, со стажем. Коньяк он тоже квасить умеет. И вообще, все что горит.
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Это ещё вопрос кто кого имеет, если в корень смотреть.
Но вообще, я понимаю причины югикова алкоголизма.
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В каких боях учавствовал мент Паламарчук?. Кого и где он форсировал?). Ему бы сам Наполеон позавидовал колличеству медалей!

Из-за действий общественных активистов одна из версий о заказчике утекла в СМИ и 12 подозреваемых получили информацию, - Луценко о деле Гандзюк - Цензор.НЕТ 7309
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он форсировал - сою - по пару раз на дню Из-за действий общественных активистов одна из версий о заказчике утекла в СМИ и 12 подозреваемых получили информацию, - Луценко о деле Гандзюк - Цензор.НЕТ 6971
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Там всі медалі, як не за річницю "Незалежності України" то за річницю МВС,такі собі ювілейні цацки, які нічого не коштують.
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А чего он так скромно только спередка хвастаеца? Пускай поворачивается и на спине тоже все свои мядальки показует.
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За каждую награду надбавка наверное, за учёную степень ещё и не одну, за научную работу и не одну, за звание, за должность, высокие показатели, наверняка участник всего и вся... дальше моя фантазия теряется, но всё равно товарищи живут в коммунизме, а народ стонет от коррупции и казнокрадства. От така хуйня, малята.
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Таких хорошо в ополонку сбрасывать. х***й всплывет с етими побрекушками.
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рошеновские клоуны как всегда обкакались и ищут "агентов кремля"
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А когда Луценко за всех депутатов с трибуны и по телеку раньше кукареканья петушинного чешет все подряд, это не разглашение тайны следствия?
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упс, у вас генпрокуро подал в оставку, ну скажем так - давно пора было, ещё после встречи с коломаиским.
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подал-не ушел... так кокетничает...
его оттуда не сковырнешь...копчиком врос
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Алкаш-дегенерат, живущий на мутные непонятные деньги с безнадежно тюнингованой бабелью тысячелетия
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Он- Югик. И никак иначе. И плевать мне, на ваше сравнение меня, с кацапами. Главное: он Югик, таки.
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Давайте называть вещи своими именами.. квалификация организма не выдерживает абсолютно ни какой критики..исполнители не лучше..это уже даже не системный кризис, это полный коллапс прогнившей коррумпированной системы..и вопрос очень остро стоит..добьют они страну в угоду внешнему кацапских врагу или.....
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Юга,где отставка в письменном виде ?Или тоже брешешь?
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Ну да, ну да. У кого-то рот дырявый и с конца капает, а виноваты СМИ, у которых работа в том и состоит, что выискивать "жаренные" факты и выкладывать их для общего пользования. А вот у ГПУ и НП как раз наоборот: тайна следствия и закрытые материалы дела. Так что, не нужно, Югик, с больной головы на здоровую...
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Где отставка? Без тебя разберемся.
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ты как челобитную подаешь? да ты я вижу холоп не уймешься(с)
не правильно подал... не приняли... придется дальше страдать...
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Картавий брехун, ця інформація давно була злита мусорами чи прокурорами..
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Ето одна из тех 20-ти версий что в убийстве виноваты активисты?
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быдловатый отпрыск семьи советского компартийца-Юрий Луценко,похоже совсем потерял реальность...Это диагноз .Такую дичь и дердали в генпрокурорах?..Или может Юрец чувствует,что не избежать ему и всем постмайдановским генпрокурорам расправу за сокрытие преступлений новой власти и по Майдану?
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кто и за что ответил в этой стране? Не обманывайтесь...
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Авакяна прив'язати до вертольота. З заплічником-рюкзаком.
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Юра,да твои сраные версии они из разряда версий рОГОЗИНА о том,что дырки в МКС просверлили американские астронавты,потому что страшно хотели на Землю!
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В світлі доповіді Луценка мені більше не сподобалися результати голосування за створення ТСК : Тимошенко - 0, Ляшко - 0, Бойко - 0, Наєм - 0...

Випадковість? - Не думаю...😕😕😕
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а ты не думай, лучше гимна нам заспивай Через дії громадських активістів одна з версій про замовника витекла в ЗМІ і 12 підозрюваних отримали інформацію, - Луценко про справу Гандзюк - Цензор.НЕТ 7190
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Количество подозреваемых с каждым днем растет, во как "работает" главный пгокулол.
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Під час першого Майдану я підійшов до штабу тоді, коли Юга прибрав свої намети з Майдану спитати про причину. У штабі на Майдані мені сказали, що Майдан стоятиме доти, доки будуть виконані усі вимоги по демократизації владного апарату зверху донизу, а Юга зрадив майдан і прибрав свої намети. Їх було третина від чисельності Майдану і втрата була дуже суттєвою. Саме цей вчинок був одним з тих, який ослабив позиції В. Ющенка. Хоча, хто зна, може не лише Югі а і Ющенку заплатили за згоду прибрати третину найбільш організованих сил Майдану?
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Ви ж, скоти, як ви завжди робите, п'ять атовців звинуватили - ото і вся ваша "версія", нищителі українців. А замовника активісти і журналісти викрили, а не ви, пожирателі старозавітного шоколаду.
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Викрили замовника? То напиши про нього! Тільки не прізвище, а весь сюжет, причину трагедії, як кіно, з початку, з подробицями!
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Глубоко копает югик! Под парами спиртоносящих изделий не то что 12 версий , а все 100 могут взбредить в голове пгокугога! А версия десанта с Альфа-Центавры случайно тоже просочилась? Плять, какой же он идиот!!!!!!
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Так работайте быстрее, позорники, вместо того, что бы обвинять людей....
Во всем мире, пресса работает пиз...дюлиной, для ленивых чиновников - не успеваете, за ними, значит это не ваше место!....
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Саме у публікації про цього ходячого анекдота доречно буде зауважити. Були такі часи на Землі, я їх пам'ятаю, коли найбільш чисті, щирі, віддані гідності, талановиті і дисціпліновані люди складали вищу когорту керівників людства, служили у апаратах розвідок, юстиції, судовій і прокурорській владних гілках. Сьогодні найкращі люди, талант і совість людства, перйшли у маргінес і втратили свої здібності за відсутністю змісту їх застосовувати. На їх місце прийшов Юга і такі, як він, балаганови, бендери і паніковські.
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- Активісти: "Вимагаємо відставки Генпрокурора Луценко! Ганьба!"
- Луценко: "Окей, я пишу заяву про звільнення"
- Активісти: "Яка відставка? Ти хочеш втекти з тонучого корабля, працюй далі. Іч, хитрий який - у відставку захтів"

Самозваный "активист" Сергей Лещенко: "В своем выступлении генпрокурор Луценко подал прошение об отставке. Его мотивы понятны - хочет сбежать с тонущего корабля. Ну уж нет, пусть работает до конца - и несет ответственность за власть, одной из колонн которой он был в течение двух с половиной лет как генеральный прокурор, то есть главный законник страны"
...ІДІОТИ!
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Орава общественных "активистов" скорее напоминает стаю алчущих крови животных. Придурками их не назовешь - они сознательно колотят общество, прикрываясь красивыми словами. Эти особи из стаи понимают только грубую силу ежовско-бериевскую- сразу бы втянули язык в одно место. Пользуются тем, что власть не отступает от демократичных принципов, да и преступники сразу бы побежали в европейские суды, если бы следствие выдало пооуфабрикат. Так что эта ужасная смерть, как лакмус прояснила, кто есть кто.
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Пусть поблагодарит геращенко и тех, кто ему сливал инфу по материалам следствия, нарушая закон. Именно, из-за этого и комментарии по делу этого геращенко, сама Катя Гандзюк просила передать следствие СБУ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИз-за действий общественных активистов одна из версий о заказчике утекла в СМИ и 12 подозреваемых получили информацию, - Луценко о деле Гандзюк
 
 
 
 
 
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